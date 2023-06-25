Мбаппе в «Реале» сможет получать около 60 млн евро в год чистыми с учетом коммерческих сделок. Он надеется, что ехать на предсезонку с «ПСЖ» не придется

Теги ПСЖ Реал Мадрид лига 1 Франция Ла Лига возможные трансферы Килиан Мбаппе деньги Футбол

«Реал» работает над трансфером Килиана Мбаппе из «ПСЖ».

Как пишет журналист El Debate Томас-Гонсалес Мартин, в случае перехода в «Реал» Мбаппе будет получать 60 млн евро в год до уплаты налогов.

Его максимальный доход будет зависеть от его имиджевых и рекламных прав. Вероятно, Мбаппе получит 65% от них. В среднем с учетом коммерческих сделок он будет получать около 60 млн евро чистыми в год.

Мбаппе еще несколько месяцев назад решил, что хочет перейти в «Реал». Его мать Файза Ламари все это время вела секретные переговоры с «Мадридом» и эмиром Катара.

Ожидается, что переговоры о трансфере завершатся в течение двух недель. Мбаппе надеется подписать контракт с «Реалом» в июле – он не хочет приезжать на предсезонку в «ПСЖ» 15 июля.

Как сообщалось, «Реал» готов заплатить за форварда максимум 200+20 млн евро.

Мбаппе уходит из «ПСЖ» или нет? Похоже, ему главное – получить 150 млн евро

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64 комментария

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Отец Абду
Fabrizio Romano: Флорентино Перес попросил Лукашенко поговорить с Килианом Мбаппе и убедить подписать контракт с «Реалом»:)
+135
-9
+126
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JENNINGS
Ответ Barca_mania
Где достоинство реала? Человек вас кинул год назад, а они хотят ему платить 60 млн в год
Сказал фанат клуба, руководство которого обещает игрокам молочные реки с кисельными берегами, а потом на коленях просит о снижении зарплаты, достоинство )))
+68
-19
+49
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leroc
Ответ che kaif
Да ваши хозяева из Мадрида имеют не плохие шансы на лч
Если Мадрид хозяин Баварии, а Бавария - хозяин псг, то Мадрид - хозяин псг в квадрате? 🤔
+28
-6
+22
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leroc
Подоил шестую лигу Европы и их арабских хозяев, можно и в футбол поиграть с неплохими шансами на ЛЧ
+17
-8
+9
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Vlad
Ответ Bazilic
А где он играть будет? Он же слева любит, а там Винисиус
С его характером он быстро избавится от всех кто ему неугоден
+8
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+7
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Bazilic
А где он играть будет?
Он же слева любит, а там Винисиус
+8
-2
+6
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Edwin_Hubble
Ответ Barca_mania
Где достоинство реала? Человек вас кинул год назад, а они хотят ему платить 60 млн в год
Титулы приносят не достоинства, а игроки. Мбаппе - настоящее и будущее футбола.
+17
-12
+5
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Bazilic
Ответ leroc
Если Мадрид хозяин Баварии, а Бавария - хозяин псг, то Мадрид - хозяин псг в квадрате? 🤔
Если бы такие цепочки работали, то условный Хетафе был бы лучшим в мире
+5
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Кирилл
Ответ Barca_mania
Где достоинство реала? Человек вас кинул год назад, а они хотят ему платить 60 млн в год
Если игрок высочайшего уровня и хочет играть в твоем клубе - почему бы и нет.

Как болельщик Барселоны напомню вам историю про любимый клуб: в 2018 году Гризманн отказался переходить в Барселону и даже записал интервью почему, а в 2019 году подписал контракт на очень круглую сумму с Барсой )
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Сергей Галынский
Такой зарплатой он подорвет все,что можно.
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azt3c14
Ответ Edwin_Hubble
Титулы приносят не достоинства, а игроки. Мбаппе - настоящее и будущее футбола.
Выдоил ПСЖ,выдоит и Реал
+6
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DiffusedLight
Ответ Отец Абду
Fabrizio Romano: Флорентино Перес попросил Лукашенко поговорить с Килианом Мбаппе и убедить подписать контракт с «Реалом»:)
Слишком годно. Нужно добить тем, что на самом деле глава Тульской области Дюмин всё порешал
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Иван Пименов
Если придет, только атмосферу в команде испортит.
+3
-1
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Vlad
Ответ Barca_mania
Где достоинство реала? Человек вас кинул год назад, а они хотят ему платить 60 млн в год
И надо было вам бисер метать перед... Одни минусы получили и негатив от глорья. Нормальные болельщики не издают телячьего визга по поводу перехода Мбаппе.
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Bazilic
Ответ Barca_mania
Где достоинство реала? Человек вас кинул год назад, а они хотят ему платить 60 млн в год
Дважды в Реал не зовут
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зак
никто ему не отдаст имедживые права и такую ЗП, Перес дает 200 млн и никогого бонуса..
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Он Самый
Как игрок Мбаппе из лучших на наше время.
А когда тебе 20 и на тебя давят президент и короли арабии тут не только жажда денег еще и дух для отказа нужно иметь!
Да и поиграть год другой с Месси это как вариант было остаться.
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Bazilic
Ответ Kaka_GOAT
Вини-Мбаппе-Родриго Кросс-Модрич-Белингем (Валверде-Тчуамени-Кава) Большая дыра Куртуа Все матчи Реала закончится тб 4.5
Мбаппе спустя сезон такой игры начнет скандалить, так как на фрв он играть не любит
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swerh
Ответ Отец Абду
Fabrizio Romano: Флорентино Перес попросил Лукашенко поговорить с Килианом Мбаппе и убедить подписать контракт с «Реалом»:)
Ну, это вполне естественно, они, ведь, больше 20 лет дружат. Мбаппе с пеленок лучший друг Лукашенко.
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Матвей Махортов
Ответ TravenS
Вот она — истинная причина, которая превратила ПСЖ из полуфиналиста лч в нынешний набор игроков) Надеюсь, он и Мадрид развалит 🤠
Солидарен
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Матвей Махортов
А теперь вопрос ,а Этан Мбаппе перейдёт в Реал?Братья всё таки.
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BZB
Мбаппе-это про деньги. Не про футбол.
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Lionel Andres Messi 10
Ответ Матвей Махортов
Я ни хочу показаться глупым,но ты серьёзно хочешь чтобы Реал напокупал неизвестных игроков за 50+ миллионов?Хотя бы игрока хорошего подпишут.
200 млн за игрока, который однажды уже успел кинуть Мадрид, с годичным контрактом – вот что глупость.
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Матвей Махортов
Ответ Lionel Andres Messi 10
На Мбаппе свет клином сошёлся? Честно, не понимаю одержимость Переса. Ладно бы, если он следующим летом снова вернулся к переговорам – это ещё можно было оправдать, – но сейчас пострадают его репутация, ещё и раскошелиться придётся серьёзно, а Мбаппе так ничего и не осознает: будет думать, что поступил тогда правильно. Но стоит признать, что он знатно так со своей семейкой вытирают ноги о шейхов и Переса – добиваются всех своих хотелок.
Я ни хочу показаться глупым,но ты серьёзно хочешь чтобы Реал напокупал неизвестных игроков за 50+ миллионов?Хотя бы игрока хорошего подпишут.
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Edwin_Hubble
Ответ Pucheslav
А не вы ли, господин Барсамания, писали что Мбаппе очень хочет в Барселону ? Как прокомментируете ситуацию ?
Че
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