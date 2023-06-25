Мбаппе в «Реале» сможет получать около 60 млн евро в год чистыми с учетом коммерческих сделок. Он надеется, что ехать на предсезонку с «ПСЖ» не придется
«Реал» работает над трансфером Килиана Мбаппе из «ПСЖ».
Как пишет журналист El Debate Томас-Гонсалес Мартин, в случае перехода в «Реал» Мбаппе будет получать 60 млн евро в год до уплаты налогов.
Его максимальный доход будет зависеть от его имиджевых и рекламных прав. Вероятно, Мбаппе получит 65% от них. В среднем с учетом коммерческих сделок он будет получать около 60 млн евро чистыми в год.
Мбаппе еще несколько месяцев назад решил, что хочет перейти в «Реал». Его мать Файза Ламари все это время вела секретные переговоры с «Мадридом» и эмиром Катара.
Ожидается, что переговоры о трансфере завершатся в течение двух недель. Мбаппе надеется подписать контракт с «Реалом» в июле – он не хочет приезжать на предсезонку в «ПСЖ» 15 июля.
Как сообщалось, «Реал» готов заплатить за форварда максимум 200+20 млн евро.
Мбаппе уходит из «ПСЖ» или нет? Похоже, ему главное – получить 150 млн евро
Он же слева любит, а там Винисиус
Как болельщик Барселоны напомню вам историю про любимый клуб: в 2018 году Гризманн отказался переходить в Барселону и даже записал интервью почему, а в 2019 году подписал контракт на очень круглую сумму с Барсой )
А когда тебе 20 и на тебя давят президент и короли арабии тут не только жажда денег еще и дух для отказа нужно иметь!
Да и поиграть год другой с Месси это как вариант было остаться.