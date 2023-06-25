Геннадий Орлов резко высказался о Квинси Промесе, которого приговорили к 18 месяцам тюрьмы.

Ранее суд в Нидерландах приговорил полузащитника « » к 18 месяцам тюремного заключения за нападение с ножом на двоюродного брата, также футболист подозревается в помощи с контрабандой двух партий наркотиков.

«Зачем держать уголовника? Ради чего? Неужели Николай Петрович Старостин, который придумал «Спартак» и поднял такую популярность клуба, поддержал бы тех, кто заступается в клубе за Промеса?

За человека заступаются, когда доказывают его невиновность. А здесь-то виновность есть. И это только одно дело. А наркотики! Вся Голландия об этом знает.

Мне кажется странным поведение «Спартака». Это форс-мажорная ситуация. То, что совершил , не укладывается в понятие цивилизованной, гражданской жизни», – приводит слова комментатора Sport24.