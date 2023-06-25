Орлов о Промесе: «Зачем держать уголовника? Странное поведение «Спартака». Неужели Старостин поддержал бы тех, кто заступается за Квинси?»

Теги Спартак премьер-лига Россия Геннадий Орлов Николай Старостин Квинси Промес Футбол

Геннадий Орлов резко высказался о Квинси Промесе, которого приговорили к 18 месяцам тюрьмы.

Ранее суд в Нидерландах приговорил полузащитника «Спартака» к 18 месяцам тюремного заключения за нападение с ножом на двоюродного брата, также футболист подозревается в помощи с контрабандой двух партий наркотиков.

«Зачем держать уголовника? Ради чего? Неужели Николай Петрович Старостин, который придумал «Спартак» и поднял такую популярность клуба, поддержал бы тех, кто заступается в клубе за Промеса?

За человека заступаются, когда доказывают его невиновность. А здесь-то виновность есть. И это только одно дело. А наркотики! Вся Голландия об этом знает.

Мне кажется странным поведение «Спартака». Это форс-мажорная ситуация. То, что совершил Промес, не укладывается в понятие цивилизованной, гражданской жизни», – приводит слова комментатора Sport24.

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89 комментариев

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Как раз Старостин и поддержал бы )
+73
-21
+52
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charly_54
Ответ Зелёный гопник
Мамаев с Кокориным устраивали поножовщину и толкали кокс ? 😧
Пьяные,в составе группы лиц избивали граждан
+47
-9
+38
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Роман Ахмедов
Странно ,ты Мамаева и кокорина помню поддерживал.Или это другое?
+56
-19
+37
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Мосгорсуд
Конечно.....Старостин сам такой же))
+52
-24
+28
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Nick Crosier
Лукашенко:"Снимаю уголовное преследование,недорого"
+22
-4
+18
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Зелёный гопник
Ответ Роман Ахмедов
Странно ,ты Мамаева и кокорина помню поддерживал.Или это другое?
Мамаев с Кокориным устраивали поножовщину и толкали кокс ? 😧
+46
-31
+15
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Поцелуй Оздоева
Ответ A O
не то что наш Зенит. Кокорин после тюрьмы сразу в аренду в Сочи уехал, вот наш Зенит молодец
И сколько Кокорин сыграл за Зенит официальных матчей после уголовки?
+24
-9
+15
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Crosby174
Да Николай Петрович и сам из этих.
+20
-9
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Николай Иванов
Ответ Роман Ахмедов
Странно ,ты Мамаева и кокорина помню поддерживал.Или это другое?
Мамаев и Кокорин на тот момент не были осуждены а были всего лишь арестованы.

И мамаев с кокориным полнсотью искупили свою вину, не прятались от правосудия. При чем после тюрьмы именно спартак взял кокорина.
+14
-4
+10
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Дмитрий9779
Считаю это их дело.Им решать, добавит это вистов клубу или дискредитирует.
+11
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Доктор Броманталь
Ответ Kit244098
Дело о наркоте надо сначала доказать. А пока нет приговора - человек невиновен. Так что генин словесный понос имеет судебную перспективу. На данный момент дела о клевете. Ну а на приговор апелляция же подана? Там тоже ещё не всё решено с этим родственником. Пока Максимка юридически чист. И не стоит лохматить бабушку))
Дело о ножевом ранении доказано. И по нему Промес приговор получил.

Апелляцию он проиграет. В аппеляции можно аргументировать только к тому что недостаточно было исследовано во время суда. На суде Промеса не было так что аргументировать к каким то моментам у него не получится.
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Джиза
Скажу честно за себя. Я болельщик Спартака и мне нет дела до того, в чем там обвинили Промеса.
Я сам законопослушный, и любое преступление это очень плохо. Но, что странно для меня, меня не волнуют эти обвинения. Может, я Промеса уже считаю своим - как родственника - и оправдываю. Может, Европа так от нас отстроилась, что это как ответная реакция. Может пропаганда на меня сработала. Честно не знаю. Но факт - меня это не возмущает.
Наверное, это плохо. Никого не агитирую, просто рассказал про себя
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Зелёный гопник
Ответ Tun
Тоже уголовники, тоже причиняли вред здоровью людей, странно и лицемерно тут обсуждать детали, уголовка и там, и тут
Они своё отсидели.
Квинси когда ответит за свои поступки ?
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Элвин Чобанов
Николай Петрович Старостин,поддержал бы ,сам из бандитов был))))
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Зелёный гопник
Потому что у руководителей Спартака нет яиц🤷🏼‍♂️
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Zed_flame
Ответ Vano from Tbilisi
Ну не клубу жеки харьковского что-то вякать
Почему бы и нет, Спартак положено унижать кому угодно
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Доктор Броманталь
Спартаку разрешалось всей командой жрать допинг а когда одного поймали заявить «он случайно его сожрал».
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Доктор Броманталь
Старостины сами были уголовники.

Получили срок за то что отмазывали людей за взятки от призыва во время войны а всем сказки рассказывали что их посадили за то что якобы отказались переходить в Динамо.
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Фан Рубина
Ответ NottinghamForest
Я немного запутался. Мы решения суда Нидерландов принимаем или нет?
Нет. Пофиг на эти евробантустаны.
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bedLaM
Мда...впрочем других слов от орлова нельзя ждать, понятно по чей указке он все время высказывается. И да уголовником человека можно назвать, когда его осудили и решение судя вступило в силу, до тех пор такие эпитеты неприемлемы.
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Гусеконь
Ответ Локоть Артеста
Любопытно было бы послушать Орлова, если бы Промес был игроком Зенита.
это наглая подтасовка звука (с)
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Честный контроль
Начнем с того, что Старостин сам был уголовником, осужденный за хищения и мошенничество.
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Pok_Toholo
Чего ждать ещё от клуба, где игроки показывают на паху ромбик, и где главный рупор это экспертница
+31
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Фарид Харисов
Преступный Лукойл (экокатастрофы, взрывы из-за ненадлежащего обслуживания) поддерживает преступного игрока своего клуба. В чем противоречие?

Тогда Спартаку от Лукойла надо отказаться, чтобы ходить полностью чистенькими. Отстранение Промеса никого «честнее» не сделает. Это российский футбол, где все спонсоры — олигархи и крупные корпорации с большим количеством грешков за спиной. Но они спонсируют команды, радуют фанатов. И наркобарон Квинси тоже будет играть и радовать фанатов, вот и всё :)
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Роман Ахмедов
Ответ kbakha
Я думал, дядя Гена про другого уголовника говорит, против которого уголовное дело отменили)
Ты про Стерненко,который зарезал человека и ролик снял даже?
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