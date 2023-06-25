Орлов о Промесе: «Зачем держать уголовника? Странное поведение «Спартака». Неужели Старостин поддержал бы тех, кто заступается за Квинси?»
Геннадий Орлов резко высказался о Квинси Промесе, которого приговорили к 18 месяцам тюрьмы.
Ранее суд в Нидерландах приговорил полузащитника «Спартака» к 18 месяцам тюремного заключения за нападение с ножом на двоюродного брата, также футболист подозревается в помощи с контрабандой двух партий наркотиков.
«Зачем держать уголовника? Ради чего? Неужели Николай Петрович Старостин, который придумал «Спартак» и поднял такую популярность клуба, поддержал бы тех, кто заступается в клубе за Промеса?
За человека заступаются, когда доказывают его невиновность. А здесь-то виновность есть. И это только одно дело. А наркотики! Вся Голландия об этом знает.
Мне кажется странным поведение «Спартака». Это форс-мажорная ситуация. То, что совершил Промес, не укладывается в понятие цивилизованной, гражданской жизни», – приводит слова комментатора Sport24.
И мамаев с кокориным полнсотью искупили свою вину, не прятались от правосудия. При чем после тюрьмы именно спартак взял кокорина.
Апелляцию он проиграет. В аппеляции можно аргументировать только к тому что недостаточно было исследовано во время суда. На суде Промеса не было так что аргументировать к каким то моментам у него не получится.
Я сам законопослушный, и любое преступление это очень плохо. Но, что странно для меня, меня не волнуют эти обвинения. Может, я Промеса уже считаю своим - как родственника - и оправдываю. Может, Европа так от нас отстроилась, что это как ответная реакция. Может пропаганда на меня сработала. Честно не знаю. Но факт - меня это не возмущает.
Наверное, это плохо. Никого не агитирую, просто рассказал про себя
Квинси когда ответит за свои поступки ?
Получили срок за то что отмазывали людей за взятки от призыва во время войны а всем сказки рассказывали что их посадили за то что якобы отказались переходить в Динамо.
Тогда Спартаку от Лукойла надо отказаться, чтобы ходить полностью чистенькими. Отстранение Промеса никого «честнее» не сделает. Это российский футбол, где все спонсоры — олигархи и крупные корпорации с большим количеством грешков за спиной. Но они спонсируют команды, радуют фанатов. И наркобарон Квинси тоже будет играть и радовать фанатов, вот и всё :)