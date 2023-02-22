«Реал» снес «Ливерпуль», апелляция WADA по Валиевой, Ирак зовет Россию сыграть в Багдаде, Загитова в роли диджея и другие новости

1. В 1/8 финала Лиги чемпионов «Реал» совершил очередной нереальный камбэк – в гостях, уступая 0:2 к 14-й минуте, разгромил «Ливерпуль» (5:2). Карим Бензема и Винисиус Жуниор сделали по дублю и отдали по голевому пасу, вратари Тибо Куртуа и Алиссон привезли по голу.

В другом матче «Наполи» буднично победил «Айнтрахт» на выезде (2:0), играя в большинстве с 58-й минуты. Хвича не забил пенальти, но отдал голевой пас – у него 25 (12+13) очков в 25 матчах за клуб из Неаполя.

2. НХЛ. «Каролина» обыграла «Сент-Луис», Андрей Свечников набрал 2+1 и наконец-то прервал 19-матчевую безголевую серию. «Нэшвилл» одолел «Ванкувер», несмотря на дубль Кузьменко. Все результаты дня – здесь.

3. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) подало апелляцию на решение дисциплинарного комитета Российского антидопингового агентства (РУСАДА) признать Камилу Валиеву невиновной и добивается четырехлетней дисквалификации фигуристки.

4. Ирак пригласил Россию сыграть в Багдаде. Российский футбольный союз предложил провести товарищеский матч в Сочи. Ранее уже договорились с Ираном.

5. В Международном олимпийском комитете (МОК) отреагировали на резолюцию Европарламента, выступившего против участия российских спортсменов в Олимпийских играх 2024 года: «Это противоречит миссии олимпизма».

6. Олимпийский чемпион Роман Костомаров перенес инсульт, с последствиями которого борются медики. Такой есть инсайд о здоровье фигуриста.

7. Крымские футбольные клубы начнут выступать в российских турнирах летом в случае прохождения лицензирования. Решение принято на уровне вице-премьера Чернышенко.

8. Ла Лига осудила ситуацию с платежами «Барселоны» вице-президенту испанского судейского комитета Хосе Марии Энрикесу Негрейре. Кроме «Реала», все клубы Ла Лиги и Сегунды поддержали заявление.

9. Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) извинилась за то, что включила россиян Александра Большунова и Наталью Непряеву в промо-ролик чемпионата мира по лыжам-2023.

10. Дарья Касаткина проиграла Барборе Крейчиковой во втором круге турнира в Дубае. Самсонова, Швентек, Соболенко, Рыбакина, Бенчич, Азаренко вышли в 3-й круг, Саснович выбыла.

11. Депутат Роман Терюшков написал заявление в СК на блогера Михаила Борзыкина после ролика о священнике в «Химках» из-за оскорбления чувств верующих и представителя власти. Он объяснил: «Никому не стоит забывать об ограничении права на свободу слова морально-нравственными ценностями российского общества».

12. Алина Загитова выступит в роли диджея на матче Фонбет Кубка России «Локомотив» – «Спартак». Есть мнение, что олимпийская чемпионка по фигурному катанию «будет красиво подтанцовывать, в качестве гоу-гоу. Это история про имидж».

13. «Трактор» победил минское «Динамо» (3:2 Б) в матче Фонбет чемпионата КХЛ, СКА крупно обыграл «Куньлунь» (7:2).

14. Бывший футболист «Локомотива» и сборной России Дмитрий Тарасов сделал операцию по пересадке волос.

15. Дани Алвеса не выпустят под залог. Экс-защитник «Барсы» останется в тюрьме до суда по делу об изнасиловании.

16. Дагестанский блогер Хасбулла Магомедов, известный как Хасбик, за три года заработал больше 2 млн долларов. Парень ростом 93 см начал набирать популярность в 2019 году, в 2022-м он подписал пятилетний контракт с UFC.

17. Волейбольный «Зенит» из Санкт-Петербурга уволил тренера Андрея Толочко после четвертого поражения за месяц, при нем у клуба была серия из 18 побед подряд. А клуб НБА «Атланта Хоукс» уволил тренера Нэйта Макмиллана.

18. Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен представил олдскульный шлем на сезон-2023.

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«Не понимаю, почему Россия забанена в УЕФА. Здесь нет никаких рисков для жизни. Футбол должен быть вне политики». Хавбек «Ахмата» Бериша об отстранении

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