Волейбольный «Зенит» из Санкт-Петербурга уволил тренера Толочко после четвертого поражения за месяц. При нем у клуба была серия из 18 побед подряд

Волейбольный клуб «Зенит» из уволил главного тренера Андрея Толочко после четырех поражений в чемпионате России за последний месяц.

При нем у петербургской команды была серия из 18 побед. Сейчас клуб занимает третье место в турнирной таблице регулярного чемпионата.

«С учетом сложившихся обстоятельств руководство ВК «Зенит» приняло решение сменить главного тренера первой команды клуба. С этого дня командой руководит Виктор Владимирович Сидельников, именно он будет возглавлять «Зенит» до завершения текущего сезона.

Виктор Сидельников с осени официально является тренером-консультантом «Зенита», посвящен во все детали рабочего процесса первой команды, хорошо знаком с ведущими игроками, у него за плечами серьезнейший опыт сотрудничества с клубами Суперлиги. В связи с этим мы рассчитываем на то, что наш новый главный тренер сумеет в кратчайший срок полноценно интегрироваться в штаб команды и продолжить подготовку к плей-офф чемпионата России, где перед нами по-прежнему ставятся самые высокие задачи.

Одновременно мы хотели бы подчеркнуть, что «Зенит» безусловно ценит ту работу, которую проделал Андрей Владимирович Толочко по ходу этого сезона. В течение нескольких месяцев наша первая команда сумела достичь отметки в 18 выигранных подряд матчей Суперлиги, эта серия включала и чрезвычайно важные в репутационном плане победы над ВК «Динамо» (Москва) и ВК «Зенит-Казань».

Неудачи в играх января и февраля не перечеркивают солидный вклад Андрея Владимировича в историю «Зенита» и его опыт уважаемого в российском волейболе специалиста. Мы уверены, что этот опыт вместе с умением динамично развивать свои профессиональные знания в непростой области тренерской деятельности помогут Андрею Толочко добиться серьезных успехов на новом месте работы.

Андрей Владимирович, спасибо Вам за яркие победные эмоции! Мы желаем Вам удачи!» – говорится в заявлении клуба.

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