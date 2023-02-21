Почти все клубы Ла Лиги выступили с заявлением о скандале с «Барселоной».

Напомним, каталонский клуб в период с 2016 по 2018 год выплатил вице-президенту испанского судейского комитета Хосе Марии Энрикесу Негрейре 1,4 млн евро. Затем стало известно, что «Барса» заплатила Негрейре 6,66 млн евро с 2001 года.

Сегодня клубы Ла Лига выступила с заявлением о ситуации, которое поддержали все клубы высшего дивизиона и Сегунды, за исключением самой «Барселоны» и « », то есть 40 команд из 42.

«Клубы осуждают известные факты дела Негрейры и «Барселоны». Ла Лига внимательно следит за этим делом и будет действовать строго в рамках закона.

«Ла Лига разъяснила всем членам исполнительного комитета различные действия, которые она проводила и проводит [по этому делу], в том числе о письме в прокуратуру, передаче данных и других действиях, которые, по мнению Ла Лиги, не должны быть обнародованы в настоящее время, чтобы не навредить расследованию.

Большинство клубов Ла Лиги выразили глубокую озабоченность по поводу этой ситуации, которую они считают крайне серьезной. Предложение о совместном заявлении получило единодушную поддержку всех Ла Лиги и , за исключением двух («Барселоны» и «Реала» – Sports.ru), которые возражали против совместного заявления по разным причинам.

Ла Лига и исполнительный комитет клубов осуждают известные факты, глубоко обеспокоены и активно работают над выявлением любых нарушений, которые могли иметь место в связи с делом Негрейры, будь то спортивного или любого другого характера.

Ла Лига очень внимательно следит за этим вопросом и будет действовать в рамках законных полномочий и ограничений», – говорится в заявлении.

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