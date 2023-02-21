Ла Лига осудила ситуацию с платежами «Барсы» Негрейре. Кроме «Реала», все клубы Ла Лиги и Сегунды поддержали заявление
Почти все клубы Ла Лиги выступили с заявлением о скандале с «Барселоной».
Напомним, каталонский клуб в период с 2016 по 2018 год выплатил вице-президенту испанского судейского комитета Хосе Марии Энрикесу Негрейре 1,4 млн евро. Затем стало известно, что «Барса» заплатила Негрейре 6,66 млн евро с 2001 года.
Сегодня клубы Ла Лига выступила с заявлением о ситуации, которое поддержали все клубы высшего дивизиона Испании и Сегунды, за исключением самой «Барселоны» и «Реала», то есть 40 команд из 42.
«Клубы осуждают известные факты дела Негрейры и «Барселоны». Ла Лига внимательно следит за этим делом и будет действовать строго в рамках закона.
«Ла Лига разъяснила всем членам исполнительного комитета различные действия, которые она проводила и проводит [по этому делу], в том числе о письме в прокуратуру, передаче данных и других действиях, которые, по мнению Ла Лиги, не должны быть обнародованы в настоящее время, чтобы не навредить расследованию.
Большинство клубов Ла Лиги выразили глубокую озабоченность по поводу этой ситуации, которую они считают крайне серьезной. Предложение о совместном заявлении получило единодушную поддержку всех Ла Лиги и Сегунды, за исключением двух («Барселоны» и «Реала» – Sports.ru), которые возражали против совместного заявления по разным причинам.
Ла Лига и исполнительный комитет клубов осуждают известные факты, глубоко обеспокоены и активно работают над выявлением любых нарушений, которые могли иметь место в связи с делом Негрейры, будь то спортивного или любого другого характера.
Ла Лига очень внимательно следит за этим вопросом и будет действовать в рамках законных полномочий и ограничений», – говорится в заявлении.
«Барселона» три года платила боссу судей! Тут все о подозрениях в коррупции
А тут, ты уже говоришь про то, что Примера станет мусором и Реал не вывезет один, но ведь зарабатывает с этого не только Реал, но и сама Ла Лига, поэтому это как минимум не выгодно самой лиге, а не только Реалу
а теперь барселона
кажись началась охота за учредителями суперлиги
думаю поэтому реал воздерживается ведь могут стать следующими
Эту нечисть нужно по-хорошему расформировать, ну или как минимум в низшую лигу отправить, а не помогать им в этой позорной ситуации. Перес уже давно маразматиком стал, нужно на пенсию пердуну, иначе угробит Реал.
То что они платили бабки консалтинговой компании за сбор информации о судьях и молодых игроках?
Так вы же новости тут публикуете, почитайте на испанских ресурсах о том что практически все клубы примеры пользуются таким же механизмом за деньги -- это обычная практика.
Косяк лишь в том , что этот человек ( Негрейре) не бывший , а нынешний функционер судейского комитета Испания. Хотя принципиально никакой разницы в плане "состава преступления" тут нет.
Судейских цех очень узок и все люди , оказывающие такие услуги имеют прямой выход на действующих арбитров.
Захотят кого-то подкупить, будут действовать не через официальных лиц комитета, а выходить либо напрямую, либо через проверенных и доверенных посредников со связями, находящихся вне системы .
Получается , что другие клубы Испании еще больше могут быть замешаны в такой деятельности.
А тут банально атакуют очередного участника Суперлиги и Реал это уже ,похоже, начал понимать....взяв паузу
p.s давай, метни ещё стрелку на блюбас :)
Хотя учитывая, что этой зимой потратили на лярд, а всего лишь половину, то это даже не Лига Конференций