Ла Лига осудила ситуацию с платежами «Барсы» Негрейре. Кроме «Реала», все клубы Ла Лиги и Сегунды поддержали заявление

Теги Барселона Реал Мадрид Валенсия Осасуна Севилья Сельта Вильярреал Хетафе Атлетико Сарагоса Атлетик Мальорка Бетис Эспаньол Реал Сосьедад Расинг Леванте Ла Лига судьи Алавес Вальядолид Альмерия Лас-Пальмас Кадис Федерация футбола Испании Спортинг Хихон Райо Вальекано Тенерифе Эльче Бургос Малага Д2 Испания Эйбар Реал Овьедо Альбасете Жирона Уэска Вильярреал Б Картахена Гранада Понферрадина Леганес Луго Мирандес Андорра Ибица Хосе Мария Энрикес Негрейра Футбол

Почти все клубы Ла Лиги выступили с заявлением о скандале с «Барселоной».

Напомним, каталонский клуб в период с 2016 по 2018 год выплатил вице-президенту испанского судейского комитета Хосе Марии Энрикесу Негрейре 1,4 млн евро. Затем стало известно, что «Барса» заплатила Негрейре 6,66 млн евро с 2001 года.

Сегодня клубы Ла Лига выступила с заявлением о ситуации, которое поддержали все клубы высшего дивизиона Испании и Сегунды, за исключением самой «Барселоны» и «Реала», то есть 40 команд из 42.

«Клубы осуждают известные факты дела Негрейры и «Барселоны». Ла Лига внимательно следит за этим делом и будет действовать строго в рамках закона.

«Ла Лига разъяснила всем членам исполнительного комитета различные действия, которые она проводила и проводит [по этому делу], в том числе о письме в прокуратуру, передаче данных и других действиях, которые, по мнению Ла Лиги, не должны быть обнародованы в настоящее время, чтобы не навредить расследованию.

Большинство клубов Ла Лиги выразили глубокую озабоченность по поводу этой ситуации, которую они считают крайне серьезной. Предложение о совместном заявлении получило единодушную поддержку всех Ла Лиги и Сегунды, за исключением двух («Барселоны» и «Реала» – Sports.ru), которые возражали против совместного заявления по разным причинам.

Ла Лига и исполнительный комитет клубов осуждают известные факты, глубоко обеспокоены и активно работают над выявлением любых нарушений, которые могли иметь место в связи с делом Негрейры, будь то спортивного или любого другого характера.

Ла Лига очень внимательно следит за этим вопросом и будет действовать в рамках законных полномочий и ограничений», – говорится в заявлении.

«Барселона» три года платила боссу судей! Тут все о подозрениях в коррупции

Материалы по теме

100 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
F|||R
Ответ Sarkis
Откуда у вас столько желчи ?? Всегда, ВСЕГДА когда читаю комменты, то фанатики реала называют барсу такими названиями, повзрослейте уже дети, поймите что надо уважать любой клуб. Я тоже когда был маленьким оскорблял реал, но повзрослев понимаешь как это глупо и тупо
Бак - это больше, чем клуб. Промой глаза мирамистином
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Sarkis
Ответ F|||R
Очевидно, что Перес не хочет терять союзника в продвижении Суперлиги. Иначе бчк точно бы отправился в сегунду
Откуда у вас столько желчи ?? Всегда, ВСЕГДА когда читаю комменты, то фанатики реала называют барсу такими названиями, повзрослейте уже дети, поймите что надо уважать любой клуб. Я тоже когда был маленьким оскорблял реал, но повзрослев понимаешь как это глупо и тупо
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
F|||R
Ответ Пенс
да так и есть. Кто спорит то? Только такая же история и со слибасом) Упадёт, поноют и забудут. Ну, и блюбас хоть судей не покупал для побед) p.s давай, метни ещё стрелку на блюбас :)
Да лучше бы покупали, чесслово. Вот бчк официально покупали и отправится в пердив, но оставив хоть какое-то наследие за собой. А что блюбас? Отскакивали даже с Бенфикой с Наполи, взяли самую автобусную ЛЧ в истории, а потом еще одну чашку в постковидный сезон, когда большинство топов думали, как заработать денег с пустыми трибунами
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Александр Тихомиров
Ответ Tutto Putto
Реал и Барса только в рамках спорта заклятые враги, а на самом деле это два столба этой беспонтовой лиги Тебаса, как можно идти против двух единственных топов своей лиги
тебас щас при поддержке уефа из-за создания суперлиги, поэтому так уверенно себя ведет
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
DolJun
Ответ Visca el Barça! Visca el Catalunya!
Комментарий удален модератором
ну пока ты меня только веселишь)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
falkao2013
Ещё неделю назад этот флюгер говорил,что никаких санкций,ничего не будет. Вчера уже прямым текстом призывал Лапорту уйти в отставку, а сегодня они уже во всем разберутся. Жоан и Перес реально где-то дорогу перешли Тебасу.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Try Stelsi
Ответ F|||R
Бчк нельзя терять, иначе Примера превратится в мусор, который никто не смотрит. Один Реал не вытянет все рейтинги
Первый коммент выглядит так:ВЕЛИКИЙ Реал даровал возможность Барселоне играть не в Сегунде
А тут, ты уже говоришь про то, что Примера станет мусором и Реал не вывезет один, но ведь зарабатывает с этого не только Реал, но и сама Ла Лига, поэтому это как минимум не выгодно самой лиге, а не только Реалу
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Yusuf Evloev
ювентус наказали
а теперь барселона
кажись началась охота за учредителями суперлиги
думаю поэтому реал воздерживается ведь могут стать следующими
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Mikel Dominator Arteta
Ору с теорий мчкшных клоунов по типу "если капнуть под бабсу, то выйдут сами на себя". 🤣
Эту нечисть нужно по-хорошему расформировать, ну или как минимум в низшую лигу отправить, а не помогать им в этой позорной ситуации. Перес уже давно маразматиком стал, нужно на пенсию пердуну, иначе угробит Реал.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
U. M. A. Muhammad
Кроме Реала!????!!?!?!?!?!!?! Значит есть самим тоже че-то скрывать. Позор.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Gurban Orazly
мадрид очень хорошо понимает Барселону...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
falkao2013
Где был Тебас,когда Бартомеу и его шайка загоняла в долги Барселону,выдавая миллионные контракты? Зато теперь за регистрацию Гави вцепился,как пёс. До сих пор обиды на Барсу и Реал,что те не поддались на провокации и подпись левого контракта на тв-права. Гнилой человек!
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Эль Иберико
Наконец-то.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ллб
Ответ Игорь Новиков
Что значит "как можно"? Им теперь все прощать, что ли?
А что им прощать-то в данном контексте?
То что они платили бабки консалтинговой компании за сбор информации о судьях и молодых игроках?
Так вы же новости тут публикуете, почитайте на испанских ресурсах о том что практически все клубы примеры пользуются таким же механизмом за деньги -- это обычная практика.
Косяк лишь в том , что этот человек ( Негрейре) не бывший , а нынешний функционер судейского комитета Испания. Хотя принципиально никакой разницы в плане "состава преступления" тут нет.
Судейских цех очень узок и все люди , оказывающие такие услуги имеют прямой выход на действующих арбитров.
Захотят кого-то подкупить, будут действовать не через официальных лиц комитета, а выходить либо напрямую, либо через проверенных и доверенных посредников со связями, находящихся вне системы .
Получается , что другие клубы Испании еще больше могут быть замешаны в такой деятельности.
А тут банально атакуют очередного участника Суперлиги и Реал это уже ,похоже, начал понимать....взяв паузу
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пенс
Ответ F|||R
Я ж говорю, всем посрать на блюбас. Вон, несколько лет прозябали в ЛЕ, и ничего. Хотя учитывая, что этой зимой потратили на лярд, а всего лишь половину, то это даже не Лига Конференций
да так и есть. Кто спорит то? Только такая же история и со слибасом) Упадёт, поноют и забудут. Ну, и блюбас хоть судей не покупал для побед)
p.s давай, метни ещё стрелку на блюбас :)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Игорь Новиков
Ответ Tutto Putto
Прокаратура всё сделает, Тебас сам сказал что ничего не может сделать, но всё равно пытается как то нагадить, собрал всех клубов итд, оставь дело государству просто
Смешная позиция, конечно. Ну да ладно.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
kupezz
Ответ Артем Красота
Сначала бахнули Юве, возможно теперь прилетит Барсе. Вероятно и до Реала очередь дойдет. Похоже на толстый намек что нужно забыть про Суперлигу.
Это сейчас больше похоже на то, что Барса с Реалом пошлют Ла Лигу лесом и плотно займутся Суперлигой. Тебас в течение дня уйдет в отставку, а новые руководитель задумается, что не следует разивать рот на главные активы лиги.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Mikel Dominator Arteta
Ответ DolJun
перес хитрый лис, понимает что без барсы не будет у ла лиги и единственного козыря - класико, поэтому и каземиро продал, и сейчас фк мем не добивает хотя мог бы.
Слишком много снисхождения к кабинету от Реала. Будь ситуация зеркальной, меньше чем клуб как мог вопел бы.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
F|||R
Ответ Пенс
Комментарий удален модератором
Я ж говорю, всем посрать на блюбас. Вон, несколько лет прозябали в ЛЕ, и ничего.
Хотя учитывая, что этой зимой потратили на лярд, а всего лишь половину, то это даже не Лига Конференций
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Blaumerc
Ответ F|||R
Реал играл с Интером два года подряд в группе ЛЧ, это раз. В прошлом сезоне была Бенфика, это два.)
😃 опять увиливаешь от ответа, с тобой всё понятно.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Overkiller
"Клубы выразили озабоченность". В ответ на это Барселона выразила им сочувствие.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Совесть Черданцева
Ответ инок
Только на Реале и Барселоне держится интерес к Ла Лиге. Остальные команды просто фон...
Был Атлетико ещё
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Tutto Putto
Ответ Игорь Новиков
Какое это имеет отношение к муткам Барсы с судьями? Это Тебас за Барсу мутил, что ли? Или ее прессовать за это не надо?
Прокаратура всё сделает, Тебас сам сказал что ничего не может сделать, но всё равно пытается как то нагадить, собрал всех клубов итд, оставь дело государству просто
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Совесть Черданцева
Ответ DolJun
перес хитрый лис, понимает что без барсы не будет у ла лиги и единственного козыря - класико, поэтому и каземиро продал, и сейчас фк мем не добивает хотя мог бы.
Фк Мем не смог последнее место чемпионата обыграть
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
F|||R
Ответ Blaumerc
Барса два года подряд отправляется в ЛЕ из-за плохой игры. ВАР здесь не причём, даже с учётом того что в пользу Барсы не поставили железный пенальти в матче с Интером. Хотя если представить что Барселоне каждый год в группу попадались бы Шахтёры и Селтики как Реалу, а не Бавария с Интером (хотя и трудно представить) то сейчас Барса играла бы в ЛЧ. а по факту вопроса есть чем ответить? ты же сказал что если бы Перес захотел то Барса бы отправилась в Сегунду.
Реал играл с Интером два года подряд в группе ЛЧ, это раз. В прошлом сезоне была Бенфика, это два.)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий