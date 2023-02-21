Нигматуллин о Загитовой-диджее перед матчем «Локо» – «Спартак»: «Она будет красиво подтанцовывать, в качестве гоу-гоу, Иманбеку. Это история про имидж»

Теги Спартак Локомотив премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Руслан Нигматуллин женское катание Алина Загитова музыка Футбол

Руслан Нигматуллин рассказал об ожиданиях от выступления Алины Загитовой на футболе.

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию выступит в роли диджея на матче 1/4 финала Фонбет Кубка России между «Локомотивом» и «Спартаком». Загитова исполнит сет совместно с обладателем Grammy-2021 Imanbek.

«Сыграть просто так, с листа, ни у кого не получится, потому что это профессия, которой нужно обучаться. Во-первых, у меня за спиной была музыкальная школа.

Во-вторых, у меня было непосредственно обучение техническим моментам, связанным с выступлением и изучением диджейского пульта. Перед дебютом мне понадобилось определенное время, потому что это сложно.

Думаю, диджейский сет Алины Загитовой – история про имидж. Она играет с Иманбеком, основную часть работы будет делать он, а она будет ему красиво подтанцовывать.

Мне ни в коем случае не хотелось бы обижать Алину Загитову. Я прекрасно к ней отношусь. Но давайте не будем называть это полноценным диджей-сетом. Скорее всего, она будет в качестве гоу-гоу. Хотя, может быть, я чего-то не знаю, и Алина в душе мечтает быть диджейкой, гастролировать по миру.

Иманбек – человек из железнодорожного техникума, который ворвался очень ярко и мощно на диджейскую арену. Его уважают, почитают его музыку во всем мире. В том числе в США. Здесь мне постоянно попадается он на Spotify.

Безусловно, это будет украшением матча «Локомотив» – «Спартак». Я тоже когда-то на заре своих выступлений, кажется, в 2011 году, играл как раз на матче «Локомотив» – «Спартак» на стадионе железнодорожников», – сказал бывший вратарь сборной России и диджей.

Матч Кубка России между «Локомотивом» и «Спартаком» пройдет 22 февраля в Москве.

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59 комментариев

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loulou
Ответ evil
Главное, чтобы ультрас загитовой, не избили болельщиков Спартака и Локомотива
Они сами с усами, разбирутся между собой. Смысл мешать футболлерам?
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AllaS
Ответ Dan Kennedy
Объявляем домохозяек победителем этой ветки, так как мы пойдем смотреть Лигу Чемпионов. Нам хорошего футбола, фанаткам Загитовой хорошего вечера. P.S. DJ Сычев надеюсь тоже даст комментарий по этому поводу.
Вот же джентльмены . Правильно.
Но вряд ли будет покой, а еще ведь завтра всеобщий обзвон диджеев , музыкантов.
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Козябра
Ответ Иван Лазович
И надо Загитовой во все что можно лазить, тем более не сильна если в этом
в думу готовится, разносторонне "развивается")))
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Бэлла Томаева
От олимпийской чемпионки до гоу гоу. У умных девочек обычно наоборот. Не знаю, кто взял на себя грех и внушил Загитовой, что нужно попробовать всё, но вектор задан куда-то не туда)
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Ярик01
Ответ loulou
Ну поупражняйтесь в остроумии. Организаторы ей неплохо заплатили за то, чтобы просто там постоять. Чтобы такие вот футболлеры вроде вас наколотили побольше комментариев, делая рекламу мероприятию. С шапкой за мелочью ходят другие, менее востребованные спортсмены, уж точно не Загитова.
Какую рекламу, от того, что очередные поющие трусы на стадионе появятся, зрителей совсем не прибавятся
На саму Люсю Штерн народ не пошел у Динамо, посещают только ради футбола (кто это такая не знаю, но объяснили, что поёт какой-то суперхит про солнце Монако)
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Наталья Будаева
Нигматуллин, как базарная баба обзывает девушку, олимпийскую чемпионку.
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loulou
Ответ los merengues
Алина гений. На подтанцовку к Иманбеку не так-то просто попасть.
Алину пригламили организаторы, как и Иманбека. Уж точно она сама не стремилась этим заниматься.
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Lilia Sadykova
Олимпийская чемпионка в качестве гоу гоу, карьерный рост, че;)
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loulou
Ответ Tresk2
Дадут Алине бубен, и будет с ним скакать и прыгать вокруг диджея гримасничвя.
за очень приличный гонорар. Ну как футболисты футболисты в России скачут и гримасничают, изображая игру в футбол, даже без бубна.
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шампион
Давай швифтанемся!
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Кирилл.С-Пб
Я бы ей пиханул пару баксов в эти... ну как их... )))
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Kanan Jarrus
Ответ Кокич
Была примой на соревновательном льду, а теперь на подтанцовке у какого-то Иманбека.
Скорее наоборот: обладатель гремми будет исполнять сет с какой-то алиной в качестве гоу гоу
+3
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evil
Главное, чтобы ультрас загитовой, не избили болельщиков Спартака и Локомотива
+2
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ТАТка
Ответ Ярик01
Нигма не просто первый, среди диджеев-футболистов он единственный более-менее артист или как это называется
Мне неинтересно, кто он
0
-4
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Bulkina
Ответ loulou
Пошёл обзвон по списку. Сейчас своё ценное мнение выскажут Роднина, Журова, Тарасова, это минимум. Ещё диджей, музыкант и футболист нужены для веса. В общем, делаем ставки, кого опросят. Без Родниной #нещитово, спортс.
Ну нет. Она же будет проявляться в подтанцовке, значит опросят известных подтанцоров, если такие есть.
+4
0
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AllaS
Ну, хоть бы дождались завтра и после действа опрашивали диджеев, музыкантов, продюсеров. Спела куплет, до куплета всех опросили , после куплета могикан и звезд шоу-биза подняли, а те возьми , да и захоти с Алиной новых проектов.
На Дне Спорта, был тренировочный бокс у Загитовой. А придумали-то ,подняли чемпионов по боксу и самого их Президента. Другие фигуристы тоже в разных видах спорта показывали свои умения прыгали, бегали , но такого ажиотажа не вызвали.
Просто тотальный интерес.
+3
-4
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Иван Лазович
И надо Загитовой во все что можно лазить, тем более не сильна если в этом
+4
0
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loulou
Ответ Dexter Dallas
Спрашиваю фанатов зигитовой. А на каких её опенэйрах вы были. Если не верите, что она будет в роли ходящего с шапкой за мелочью, а не стоять у пульта?
Ну поупражняйтесь в остроумии. Организаторы ей неплохо заплатили за то, чтобы просто там постоять. Чтобы такие вот футболлеры вроде вас наколотили побольше комментариев, делая рекламу мероприятию. С шапкой за мелочью ходят другие, менее востребованные спортсмены, уж точно не Загитова.
0
-7
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evil
Ответ Наталья Будаева
Почему минусы превращаются в плюсы, поставила 1 минус, стало 9 плюсов
Пишите в Спортлото
+1
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МИХАЛЫЧ
троллинг зачетный
+4
0
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Наталья Будаева
Ответ Женька Овомоела
Вот и меня напрягает факт, что ди-джеем будет САМ Иманбек, а в предыдущей новости был акцент что именно она ди-джей и типа какой то казах в помощниках 😂😂😂
Почему минусы превращаются в плюсы, поставила 1 минус, стало 9 плюсов
+2
-1
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Morveena Bum
Ответ Sanan1908
В качестве гоу гоу 😀😀
долгие поиски своего призвания в жизни наконец увенчались успехом.
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Bulkina
На подтанцовке. Вот это уровень!!!
+7
-1
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ТАТка
Ответ loulou
Ставлю на стандартный фк список с Родниной и Тат, кто-то из футболистов и ди джеев. Пять ещё будет. Откроем тотализатор?
До 10 точно дойдут, роднину и Тат исключу из списка
0
-3
-3
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На Пекин
Ответ Женька Овомоела
Вот и меня напрягает факт, что ди-джеем будет САМ Иманбек, а в предыдущей новости был акцент что именно она ди-джей и типа какой то казах в помощниках 😂😂😂
Так здесь всегда так, сами придумают, сами обсудят и осудят.
+1
-3
-2
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