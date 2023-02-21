Нигматуллин о Загитовой-диджее перед матчем «Локо» – «Спартак»: «Она будет красиво подтанцовывать, в качестве гоу-гоу, Иманбеку. Это история про имидж»

рассказал об ожиданиях от выступления Алины Загитовой на футболе.

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию выступит в роли диджея на матче 1/4 финала Фонбет Кубка России между «Локомотивом» и «Спартаком». Загитова исполнит сет совместно с обладателем Grammy-2021 Imanbek.

«Сыграть просто так, с листа, ни у кого не получится, потому что это профессия, которой нужно обучаться. Во-первых, у меня за спиной была музыкальная школа.

Во-вторых, у меня было непосредственно обучение техническим моментам, связанным с выступлением и изучением диджейского пульта. Перед дебютом мне понадобилось определенное время, потому что это сложно.

Думаю, диджейский сет Алины Загитовой – история про имидж. Она играет с Иманбеком, основную часть работы будет делать он, а она будет ему красиво подтанцовывать.

Мне ни в коем случае не хотелось бы обижать Алину Загитову. Я прекрасно к ней отношусь. Но давайте не будем называть это полноценным диджей-сетом. Скорее всего, она будет в качестве гоу-гоу. Хотя, может быть, я чего-то не знаю, и Алина в душе мечтает быть диджейкой, гастролировать по миру.

Иманбек – человек из железнодорожного техникума, который ворвался очень ярко и мощно на диджейскую арену. Его уважают, почитают его музыку во всем мире. В том числе в США. Здесь мне постоянно попадается он на Spotify.

Безусловно, это будет украшением матча «Локомотив» – «Спартак». Я тоже когда-то на заре своих выступлений, кажется, в 2011 году, играл как раз на матче «Локомотив» – «Спартак» на стадионе железнодорожников», – сказал бывший вратарь сборной России и диджей.

Матч Кубка России между « » и « » пройдет 22 февраля в Москве.