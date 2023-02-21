КХЛ. «Трактор» в гостях у минского «Динамо», СКА против «Куньлуня»

« » сыграет с минским « » в гостях в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

В другом матче дня примет « ».

Фонбет Чемпионат КХЛ

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Фонбет Чемпионата КХЛ

Статистика Фонбет Чемпионата КХЛ

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