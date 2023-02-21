КХЛ. «Трактор» в гостях у минского «Динамо», СКА против «Куньлуня»

Теги СКА Трактор Динамо Минск КХЛ Куньлунь Ред Стар Хоккей

«Трактор» сыграет с минским «Динамо» в гостях в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

В другом матче дня СКА примет «Куньлунь». 

Фонбет Чемпионат КХЛ

Динамо Минск – Трактор
Дата проведения
21 февраля, 19.10, «Арена-Минск»
Онлайн матча Видео

 

СКА – Куньлунь
Дата проведения
21 февраля, 19.30, «Ледовый дворец»
Онлайн матча Видео

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Фонбет Чемпионата КХЛ

Статистика Фонбет Чемпионата КХЛ

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5 комментариев

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Иван Голинько
Ответ Рустем Хайруллин
Честно ждал от Трактора успеха, но разочарован....что то не получилось у Анвара.но верю в чудо и Трактор выйдет в плей-офф, но там будет встреча с Ак Барсом....даже не знаю что и писать на клавиатуре...тем не менее удачи Трактору ..клуб заслуживает плей-офф, было бы неплохо если бы в первом раунде Трактор в случае прохода сыграл м Уфой или Омском, однозначно Трактор прошел бы эти команды...но с Ак Барсом не знаю...
молиться надо, чтобы в плей-офф попасть, а ты ещё про соперников рассуждаешь...
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
позор не адекватам
Когда у твоей команды выходной….🤔

ЗА МИНСКИЙ ТРАКТОР БЕЛОРУС!!!😃

Ну , а вообще за красивый хоккей!
p.s. Хочу видеть Челябинск в плей-офф!
Удачи 🚜!
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Рустем Хайруллин
Честно ждал от Трактора успеха, но разочарован....что то не получилось у Анвара.но верю в чудо и Трактор выйдет в плей-офф, но там будет встреча с Ак Барсом....даже не знаю что и писать на клавиатуре...тем не менее удачи Трактору ..клуб заслуживает плей-офф, было бы неплохо если бы в первом раунде Трактор в случае прохода сыграл м Уфой или Омском, однозначно Трактор прошел бы эти команды...но с Ак Барсом не знаю...
+2
-1
+1
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Руслан Х
Победы Минску!Надо отрываться от Спартака!✊🏻
+5
-1
+4
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Marienburg
Матч жизни в Минске, проигравший выигрывает отпуск
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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