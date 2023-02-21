КХЛ. «Трактор» в гостях у минского «Динамо», СКА против «Куньлуня»
«Трактор» сыграет с минским «Динамо» в гостях в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
В другом матче дня СКА примет «Куньлунь».
- Дата проведения
- 21 февраля, 19.10, «Арена-Минск»
- Дата проведения
- 21 февраля, 19.30, «Ледовый дворец»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Статистика Фонбет Чемпионата КХЛ
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ЗА МИНСКИЙ ТРАКТОР БЕЛОРУС!!!😃
Ну , а вообще за красивый хоккей!
p.s. Хочу видеть Челябинск в плей-офф!
Удачи 🚜!