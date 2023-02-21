Сборные России и Ирака могут провести товарищеский матч.

Как сообщает Al Sabaah, Иракская федерация футбола пригласила сборную России провести товарищеский матч в Багдаде во время перерыва на игры национальных команд в марте.

Приглашения также получили сборные Боливии и Узбекистана. В Ираке рассчитывают сыграть со сборной одной из этих стран с 20 по 28 марта в матче открытия нового стадиона в Багдаде .

По информации «Спорт-Экспресса», Российский футбольный союз отправил ответное письмо с приглашением иракцев провести матч в Сочи.