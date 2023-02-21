Ирак пригласил Россию сыграть в Багдаде. РФС предложил провести матч в Сочи

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Сборные России и Ирака могут провести товарищеский матч.

Как сообщает Al Sabaah, Иракская федерация футбола пригласила сборную России провести товарищеский матч в Багдаде во время перерыва на игры национальных команд в марте.

Приглашения также получили сборные Боливии и Узбекистана. В Ираке рассчитывают сыграть со сборной одной из этих стран с 20 по 28 марта в матче открытия нового стадиона в Багдаде .

По информации «Спорт-Экспресса», Российский футбольный союз отправил ответное письмо с приглашением иракцев провести матч в Сочи.

80 комментариев

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Arty K.
Ответ Арман Кулжанов
Ошибаешься, ядерное дерби будет игра с Ираном
Один фиг, братушки шо те, шо эти
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Арман Кулжанов
Ответ Arty K.
Ядерное дерби?
Ошибаешься, ядерное дерби будет игра с Ираном
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Maxim Novicov
Ответ Сижу на факсах Барселоны
Классные у нас друзья. Следующий матч - с Северной Кореей.
так-то продолжительность жизни у мужчин в Ираке даже выше российской, есть кого перегонять
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Okaka
можно сделать серию выездных встреч с Ираком, Афганистаном, Пакистаном, КНДР
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LLiriKK
Ответ Рагим Гиримов
вроде бы соседи с Ираном, но почему то слово Ирак звучит страшнее чем Иран
Конечно, страшнее. Иран, к счастью для них, не переживал нескольких катастрофических и ужасающих по последствиям нападений на свою страну со стороны Америки.
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Arty K.
Ядерное дерби?
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dm1959
Ответ Spartakus1984
Чем они хуже США,к примеру?
Съезди поживи в Северной Корее.
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гилберт
Ответ Сижу на факсах Барселоны
Классные у нас друзья. Следующий матч - с Северной Кореей.
Да это даже не друзья. Так, партнёры.
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Romano1985
В Багдаде все спокойно )
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Давид Сехлеян
Ответ Gaiar
Это какими методами?
Те же самые. Активная пропаганда, санкции, угрозы, вмешательства в дела другой страны, а также вторжения в другие страны под выдуманным предлогом.
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Рагим Гиримов
вроде бы соседи с Ираном, но почему то слово Ирак звучит страшнее чем Иран
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Большой Брат
Ответ Iuasamotu
В Багдаде всё спокойно, спокойно, спокойно
Так люди говорят
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Макс Шева
Пусть в Багдаде бегают лентяи
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Большой Брат
Ответ s1nt4x
да ладно в Багдаде все спокойно)
Так люди говорят)
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гилберт
Ответ Jaxongir Shodiev
Матч будет бомба
Как в Голом пистолете. Оскар за лучший фильм получает...Это бомба!!!
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Большой Брат
«Будете у нас на Колыме — милости просим!
— Да, нет, уж лучше вы к нам» (с)
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гилберт
Американцы по ошибке прилетели бы в Иран.
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Gaiar
Ответ Давид Сехлеян
Интересно, каким же образом Россия отличается от "подлого" Запада, если она пользуется теми же методами, что и Запад, м?
Это какими методами?
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юрий дмитриев
Ответ Александр Гончаров
Ну да США страну развалили так же и Россию хотят разрушить и выжженной пустыней оставить.
США мечтает чтобы Россия была точно такой же как Сирия, Ливия или Ирак. Чтобы люди жили за гранью бедности молясь на богатых американцев. А некоторые уроды у нас в России этого не понимают и уже сейчас молятся на приход америкосови гнобят своё правительство.
+3
-3
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fingus
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
А охрана границы - это пересекать чужие, без закона?
Очень часто лучшая защита, это нападение, именно так и произошло
+4
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Я всех их сделал
Матч в Багдаде можно заодно посвятить памяти Жириновского
+3
0
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гилберт
Ответ Iuasamotu
В Багдаде всё спокойно, спокойно, спокойно
И спят седые воины на золотых коврах. И только недоволен судьбою падишах.
0
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Дмитрий
Талибанская федерация чего-то молчит
+2
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Гамарджоба Генацвале
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
А охрана границы - это пересекать чужие, без закона?
Да! Именно так. Намного хуже когда трясут пробиркой и под этим мнимым предлогом на другом континенте страну превращают в пепел. И типа все нормально, все молчат, никого не банят.
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гилберт
Ответ Матвей Сенькин
В прямом смысле?)
Во всех смыслах.
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