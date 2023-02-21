Ирак пригласил Россию сыграть в Багдаде. РФС предложил провести матч в Сочи
Сборные России и Ирака могут провести товарищеский матч.
Как сообщает Al Sabaah, Иракская федерация футбола пригласила сборную России провести товарищеский матч в Багдаде во время перерыва на игры национальных команд в марте.
Приглашения также получили сборные Боливии и Узбекистана. В Ираке рассчитывают сыграть со сборной одной из этих стран с 20 по 28 марта в матче открытия нового стадиона в Багдаде .
По информации «Спорт-Экспресса», Российский футбольный союз отправил ответное письмо с приглашением иракцев провести матч в Сочи.
— Да, нет, уж лучше вы к нам» (с)