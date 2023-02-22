«Хоукс» уволили Нэйта Макмиллана

Теги Атланта Голден Стэйт Милуоки Нэйт Макмиллан НБА Юта отставки ESPN Куин Снайдер Эдриан Воджнаровски Кенни Эткинсон Джо Пранти Трэй Янг Чарльз Ли Баскетбол

«Атланта» уволила Нэйта Макмиллана с поста главного тренера, пишет инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски. Обязанности Макмиллана будет временно исполнять его помощник Джо Пранти.

В нынешнем регулярном чемпионате «Хоукс» занимают 8-е место на Востоке с результатом 29-30. Помимо этого, у Макмиллана возникли разногласия с главной звездой команды Трэем Янгом. По слухам, в лиге ожидали отставки специалиста последние несколько недель.

«Хоукс» немедленно приступают к поиску нового главного тренера. Ожидается, что в список кандидатов войдут Куин Снайдер, руководивший «Ютой» с 2014 по 2022 год, ассистент «Милуоки» Чарльз Ли и ассистент «Голден Стэйт» Кенни Эткинсон.

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17 комментариев

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xQcoW
Из-за этого капризного цыгана каждый сезон теперь Хоукс придется увольнять неплохих тренеров
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dato akhaladze
Ответ mqh9pzrxgf
Никому не нужен Янг с максималкой
добрая треть лиги, если не больше, выстраится в очередь на него если будет доступен. Даже при упавшем проценте а дуги и ужасной защите, он всё один из лучших пассующих в лиге, в одним из лучших флоутеров и умением заробатовать штрафные. Ясно что Мак не справился с задачей дать сыграться Дежанте и Янгу, может у кого-то другого получится, если нет, тот потом уже задуматься о трэйдах.
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Алексааандр
насколько я помню, это уже второй тренер, которого уволили из-за Янга?
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nikitosdaipoltos
Может Снайдер и поможет с оборонительными порядками в Атланте
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kolyan#15
Ну не менять же Янга))
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Kemal Gul
Ответ Сергей Орлов
Вот так вот абсолютно бестолковая "звезда" управляет клубом. Абсурд, конечно.
Бестолковая звезда уже в финале конфы была. Я не большой поклонник Трея, но лучше Атланте сейчас не найти
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Kemal Gul
Ответ mqh9pzrxgf
Удоку надо брать если доступен)
Говорят, приоритетная цель - Куин Снайдер
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Nightyork97
Помню кто-то доказывал, что там нет конфликта у Янга и Макмиллана. Все сбылось, мда, Янг не меняется.
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Айрат Ситдиков
Ответ Роман Сприкут
Макмиллан - 18-й в истории НБА по победам в качестве тренера в регулярках. Но даже не в топ-50 по победам в плей-офф.
Моя любимая рубрика! Занимательные факты от Романа Сприкута
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Роман Сприкут
Макмиллан - 18-й в истории НБА по победам в качестве тренера в регулярках. Но даже не в топ-50 по победам в плей-офф.
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mqh9pzrxgf
Ответ mqh9pzrxgf
Удоку надо брать если доступен)
А так куин снайдер пишут приоритет
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Сергей Орлов
Вот так вот абсолютно бестолковая "звезда" управляет клубом. Абсурд, конечно.
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Vladimir Murin
Ответ lecter666_destiny
Лучше бы Янга "уволили" пока он хотя бы какую цену имел... Тем более он с Мюррей как то не очень совместился
во время предсезонки в твиттере неплохо совместились, вроде как
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mqh9pzrxgf
Ответ lecter666_destiny
Лучше бы Янга "уволили" пока он хотя бы какую цену имел... Тем более он с Мюррей как то не очень совместился
Никому не нужен Янг с максималкой
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mqh9pzrxgf
Удоку надо брать если доступен)
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Алексей Водонос
Та-да-да-дам... Трей Янг победил.
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lecter666_destiny
Лучше бы Янга "уволили" пока он хотя бы какую цену имел... Тем более он с Мюррей как то не очень совместился
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