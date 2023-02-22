«Хоукс» уволили Нэйта Макмиллана

« » уволила с поста главного тренера, пишет инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски. Обязанности Макмиллана будет временно исполнять его помощник Джо Пранти.

В нынешнем регулярном чемпионате «Хоукс» занимают 8-е место на Востоке с результатом 29-30. Помимо этого, у Макмиллана возникли разногласия с главной звездой команды . По слухам, в лиге ожидали отставки специалиста последние несколько недель.

«Хоукс» немедленно приступают к поиску нового главного тренера. Ожидается, что в список кандидатов войдут , руководивший «Ютой» с 2014 по 2022 год, ассистент « » Чарльз Ли и ассистент « » Кенни Эткинсон.

Штрафные с закрытыми глазами – любимая фишка Джордана. Он прибегал к ним постоянно, а теперь звезды боятся даже пробовать такое

«У каждого ролика в среднем по 50 млн просмотров»: Basi Pro был тренером-звездой в Китае, а сейчас развивает игроков МБА