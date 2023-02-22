«Хоукс» уволили Нэйта Макмиллана
«Атланта» уволила Нэйта Макмиллана с поста главного тренера, пишет инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски. Обязанности Макмиллана будет временно исполнять его помощник Джо Пранти.
В нынешнем регулярном чемпионате «Хоукс» занимают 8-е место на Востоке с результатом 29-30. Помимо этого, у Макмиллана возникли разногласия с главной звездой команды Трэем Янгом. По слухам, в лиге ожидали отставки специалиста последние несколько недель.
«Хоукс» немедленно приступают к поиску нового главного тренера. Ожидается, что в список кандидатов войдут Куин Снайдер, руководивший «Ютой» с 2014 по 2022 год, ассистент «Милуоки» Чарльз Ли и ассистент «Голден Стэйт» Кенни Эткинсон.
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