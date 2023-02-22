Кучеров – 3-й игрок с 80 очками в сезоне НХЛ. У Макдэвида 105, у Драйзайтля 85

– 3-й игрок с 80 очками в сезоне .

Форвард « » сделал результативную передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Анахаймом» (6:1).

На его счету стало 80 (21+59) очков в 56 играх сезона.

Россиянин идет на текущем третьм месте в гонке бомбардиров, уступая лишь дуэту из « ». Лидирует Коннор Макдэвид (105 очков в 58 играх, 44+61), на втором месте Леон Драйзайтль (85 очков в 56 играх, 34+51).

Оба нападающих «Ойлерс» набрали по 3 очка в матче с «Филадельфией» (4:2).

Сегодня Кучеров (16:27, 5:13 – в большинстве) нанес 2 броска в створ и применил 1 силовой прием.