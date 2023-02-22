Кучеров – 3-й игрок с 80 очками в сезоне НХЛ. У Макдэвида 105, у Драйзайтля 85
Никита Кучеров – 3-й игрок с 80 очками в сезоне НХЛ.
Форвард «Тампы» сделал результативную передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Анахаймом» (6:1).
На его счету стало 80 (21+59) очков в 56 играх сезона.
Россиянин идет на текущем третьм месте в гонке бомбардиров, уступая лишь дуэту из «Эдмонтона». Лидирует Коннор Макдэвид (105 очков в 58 играх, 44+61), на втором месте Леон Драйзайтль (85 очков в 56 играх, 34+51).
Оба нападающих «Ойлерс» набрали по 3 очка в матче с «Филадельфией» (4:2).
Сегодня Кучеров (16:27, 5:13 – в большинстве) нанес 2 броска в створ и применил 1 силовой прием.
по шайбам у Овечкина(65), но скорее всего устоит.
22 в 24 играх забить очень сложно
впереди у Эдмонтона два раза Бостон , Торонто , Виннипег. там разгуляться особо не дадут.
Заметно превзойдя достижение прошлого сезона - 44 за 80 игр.
Ждём 60 шайб от "парня без броска"