Кучеров – 3-й игрок с 80 очками в сезоне НХЛ. У Макдэвида 105, у Драйзайтля 85

Теги рейтинги Тампа-Бэй Эдмонтон НХЛ Никита Кучеров Коннор Макдэвид Леон Драйзайтль Хоккей

Никита Кучеров – 3-й игрок с 80 очками в сезоне НХЛ.

Форвард «Тампы» сделал результативную передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Анахаймом» (6:1). 

На его счету стало 80 (21+59) очков в 56 играх сезона. 

Россиянин идет на текущем третьм месте в гонке бомбардиров, уступая лишь дуэту из «Эдмонтона». Лидирует Коннор Макдэвид (105 очков в 58 играх, 44+61), на втором месте Леон Драйзайтль (85 очков в 56 играх, 34+51). 

Оба нападающих «Ойлерс» набрали по 3 очка в матче с «Филадельфией» (4:2). 

Сегодня Кучеров (16:27, 5:13 – в большинстве) нанес 2 броска в створ и применил 1 силовой прием. 

10 комментариев

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папа Джо
Ответ PatologoanatoM
Какой рекорд?
рекорд 21века по набранным очкам
по шайбам у Овечкина(65), но скорее всего устоит.
22 в 24 играх забить очень сложно
впереди у Эдмонтона два раза Бостон , Торонто , Виннипег. там разгуляться особо не дадут.
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PatologoanatoM
Ответ Серж Перегорелый
у Эдмонтона осталось, насколько я понимаю 24 игры, Коннору достаточно набрать по 1 очку за матч - и рекорд Кучерова будет побит
Какой рекорд?
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PatologoanatoM
Ответ akrets
Не являюсь поклонником Драйза, и, отчасти, вы правы, но он доказал и доказывает, что и сам является самостоятельной фигурой. И, по моему мнению, посильнее чем МакК в качестве системообразующего игрока. Он не так эффектен, в этом его беда)
Посильнее Нэйтана? У кого из них кубок напомни , и кто в розыгрыше этого кубка больше всего голов забил?
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akrets
Ответ Кирилл Кондратьев
Драйзайтль без Макдэвида объективно столько бы не набирал. Он, конечно, хороший игрок, но не входит в тройку лучших в НХЛ. Маккиннон, например, его сильнее (и не только по очкам в среднем за матч).
Не являюсь поклонником Драйза, и, отчасти, вы правы, но он доказал и доказывает, что и сам является самостоятельной фигурой. И, по моему мнению, посильнее чем МакК в качестве системообразующего игрока. Он не так эффектен, в этом его беда)
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Кирилл Кондратьев
Ответ akrets
В общем-то три лучших игрока. Статистика просто это лишний раз подтверждает
Драйзайтль без Макдэвида объективно столько бы не набирал. Он, конечно, хороший игрок, но не входит в тройку лучших в НХЛ. Маккиннон, например, его сильнее (и не только по очкам в среднем за матч).
+4
-1
+3
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СЮ-МЮ И ТАМПА-ЧЕМПИОН
Как всё просто. Куч ассист - Пойнт 200 гол в карьере.
+3
0
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akrets
В общем-то три лучших игрока. Статистика просто это лишний раз подтверждает
+1
-1
0
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Серж Перегорелый
у Эдмонтона осталось, насколько я понимаю 24 игры, Коннору достаточно набрать по 1 очку за матч - и рекорд Кучерова будет побит
0
0
0
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dosatuy
Ник как всегда красавчик.
0
0
0
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Вадим Сидоров
Макдэвид буднично повторил личный рекорд - 44 за 56 матчей
Заметно превзойдя достижение прошлого сезона - 44 за 80 игр.
Ждём 60 шайб от "парня без броска"
+14
-2
+12
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