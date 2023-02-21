Хасбик за три года заработал больше 2 млн долларов (Forbes)

Дагестанский блогер Хасбулла Магомедов, известный как Хасбик, за три года заработал больше 2 млн долларов (около 150 млн рублей). Об этом сообщает Forbes.

20-летний Хасбик ростом 93 см начал набирать популярность в 2019 году. В 2022-м он подписал пятилетний контракт с .

В ноябре прошлого года Хасбик прилетел в Аргентину, где встретился с фанатами на сцене театра в Буэнос-Айресе. По информации Forbes, за это шоу дагестанец заработал 347 тысяч долларов.

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