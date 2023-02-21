Хасбик за три года заработал больше 2 млн долларов (Forbes)

Теги UFC MMA Хасбик Бокс/MMA/UFC

Дагестанский блогер Хасбулла Магомедов, известный как Хасбик, за три года заработал больше 2 млн долларов (около 150 млн рублей). Об этом сообщает Forbes.

20-летний Хасбик ростом 93 см начал набирать популярность в 2019 году. В 2022-м он подписал пятилетний контракт с UFC.

В ноябре прошлого года Хасбик прилетел в Аргентину, где встретился с фанатами на сцене театра в Буэнос-Айресе. По информации Forbes, за это шоу дагестанец заработал 347 тысяч долларов.

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10 комментариев

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Tomas Muller
Тамаев космос
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Александр Романов
Молочик
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Gornostaev
Вот что соцсети творят животворящие...
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Konstantin Meerov
))))))))))))))))))))))))))))))))))))
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gosha7202@mail.ru
Могли бы раз уж эта новость в этом разделе привести статистику бойца или на худой конец дату следующего боя написать
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Rassulio
Хасбик смог, а ты нет))))
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Спортс забанил уже 13 моих аккаунтов
В нашей стране таким людям совсем непросто, здорово, что у него всё сложилось :)
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FC_Chelsea1
Чётко, молодец)!!
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Firestorm
Что делает эта спортивная новость на нашем сайте жёлтой прессы?!
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Kanan Jarrus
красавчик, почему фрики вроде алекса федорьяненко или чикена могут делать бабло, а хасбику нельзя что ли
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