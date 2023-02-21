WADA подало апелляцию в CAS на вердикт РУСАДА по делу Валиевой. Агентство добивается четырехлетней дисквалификации
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) подало апелляцию на решение дисциплинарного комитета Российского антидопингового агентства (РУСАДА) признать Камилу Валиеву невиновной.
13 января дисциплинарный комитет РУСАДА признал фигуристку невиновной в нарушении антидопинговых правил. Комитет постановил, что, несмотря на сам факт нарушения, в этом нет вины или халатности со стороны спортсменки.
«WADA внимательно изучило полное мотивированное решение и материалы, связанные с делом фигуристки Камилы Валиевой.
WADA считает вывод дисциплинарного комитета Российского антидопингового агентства об отсутствии «вины или халатности» со стороны спортсменки неправильным в соответствии с положениями Всемирного антидопингового кодекса в данном случае и воспользовалось своим правом подать апелляцию в Спортивный арбитражный суд.
В рамках апелляции WADA добивается четырехлетнего периода дисквалификации и аннулирования всех результатов спортсменки с даты взятия пробы 25 декабря 2021 года. WADA продолжит настаивать на том, чтобы это дело было рассмотрено без дальнейших неоправданных задержек.
Учитывая, что дело сейчас находится на рассмотрении CAS, WADA на данный момент не может давать дальнейших комментариев», – заявили в организации.
В феврале 2022-го во время Олимпиады в Пекине стало известно, что Валиева сдала положительный допинг-тест на запрещенный препарат триметазидин. Сама проба была взята 25 декабря 2021-го на чемпионате России.
Российские фигуристы одержали победу в командном турнире, но из-за начала допинг-расследования церемония награждения так и не состоялась.
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