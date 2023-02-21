WADA подало апелляцию в CAS на вердикт РУСАДА по делу Валиевой. Агентство добивается четырехлетней дисквалификации

Теги сборная России допинг WADA РУСАДА CAS женское катание Камила Валиева Фигурное катание

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) подало апелляцию на решение дисциплинарного комитета Российского антидопингового агентства (РУСАДА) признать Камилу Валиеву невиновной.

13 января дисциплинарный комитет РУСАДА признал фигуристку невиновной в нарушении антидопинговых правил. Комитет постановил, что, несмотря на сам факт нарушения, в этом нет вины или халатности со стороны спортсменки.

«WADA внимательно изучило полное мотивированное решение и материалы, связанные с делом фигуристки Камилы Валиевой.

WADA считает вывод дисциплинарного комитета Российского антидопингового агентства об отсутствии «вины или халатности» со стороны спортсменки неправильным в соответствии с положениями Всемирного антидопингового кодекса в данном случае и воспользовалось своим правом подать апелляцию в Спортивный арбитражный суд.

В рамках апелляции WADA добивается четырехлетнего периода дисквалификации и аннулирования всех результатов спортсменки с даты взятия пробы 25 декабря 2021 года. WADA продолжит настаивать на том, чтобы это дело было рассмотрено без дальнейших неоправданных задержек.

Учитывая, что дело сейчас находится на рассмотрении CAS, WADA на данный момент не может давать дальнейших комментариев», – заявили в организации.

В феврале 2022-го во время Олимпиады в Пекине стало известно, что Валиева сдала положительный допинг-тест на запрещенный препарат триметазидин. Сама проба была взята 25 декабря 2021-го на чемпионате России.

Российские фигуристы одержали победу в командном турнире, но из-за начала допинг-расследования церемония награждения так и не состоялась.

РУСАДА оправдало Валиеву по допинг-делу! Это что, финал истории?

Если бы результат Валиевой аннулировали год назад: Туктик на Олимпиаде, Трусова с золотом командника, а сама Камила – без капюшона

«Кто такая Валиева, что она сломала желание нашего спорта играть по правилам?» Год без золота Олимпиады

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142 комментария

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Андрей Николаев
Ответ Евгения Гринева
Как можно требовать 4 года, если защищенному лицу максимум 2 положено, а учитывая, что за тмз редко серьёзные сроки дают, то это вообще выглядит, как желание показательно наказать
За ТМЗ дают 4 года если спортсмен не доказывает свою невиновность или случайность попадания и это не зависит от того ,защищенное лицо или нет (читайте ВАК). Если бы призналась в течение 20 дней ,получила бы 3 года
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Девочка с севера
Ответ Настя Розова
Да если Валиеву кинут в дисквал, тренерам тоже достанется, я думаю.
Ой вряд ли! Найдут как отвертеться...
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Gelios77
Позорные ангажированные продажные гады. Ками держись. Мы знаем ,что ты невиновна
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Dmona1
Ответ Нурсултан Хамзаев
от вас?)
От псов Вада.
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Девочка с севера
Ответ Евгения Гринева
Мама с ней круглосуточно рядом, она точно в курсе
Мама Камилы - какая-то тихушница. Ведь мы знаем всё про мам Юли, Жени, Алины, Ани, Саши, Лизы и даже Лены Ильиных. Про маму Камилы мы знаем только то, что её зовут Алсу. 😐
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supepper
В опросе "Согласны с Плющенко в его атаке на судейство и федерацию?" Плющ набрал 31% голосов. Неплохой для него результат, я считаю. Небезнадежно.
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Black&White
Ответ Syndycate
Прокурор всегда запрашивает максимум, дадут в итоге год, может даже пол года
Не думаю, дадут ровно столько, чтобы в спорт не смогла вернуться. В случае с Камиллой и год гигантский срок
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Люба Люба
Ответ МИХАЛЫЧ
таблетка безобидная для здоровья , могли доброжелатели подмешать вводе в еде , почему вы думаете что тренер или врач будет давать таблетку спортсмену зная что она претендует на медаль и её по любому будут проверять ...не вижу смысла подставлять таким образом своего спортсмена..А вот подставить неравнодушные к другому спортсмену могли легко, так как это не Роналду , девочка которая ест в кафешках и толком не следит так за диетой и не имеет своих диетологов и поваров..Я больше склоняюсь к тому что она и её близкие и тренера знать не знали о том что она это съела..и еще не удивлюсь что это диверсия тем более с такими сумашедшими фан группами как в фигурном катание
Абсолютно с вами согласна. Уж очень тёмное это дело
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Irina Kistler
Ответ Marcus Varro
https://www.tas-cas.org/en/general-information/index/ Здесь почитайте, вся информация доступна.
здесь как- то скупо, вы уж нам пожалуйста, пересказывайте, вас интереснее читать, правда
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Lala M
Ответ La Gushka
Это другое. Сейчас дело будет рассматриваться по существу обнаруженного нарушения АДП. ВАДА как прокурор и истец в одном лице будет требовать максимума наказания, как обычно; адвокаты Валиевой будут пытаться доказать, что АДК поступил правильно. "Истина" же где-то посередине, слишком много беспрецедентных моментов к тому же. Счастье еще, что ВАДА не прицепилось к ФФКР и ОКР за подачу заявок на ЧЕ и ОИ не проверенных де-факто на допинг спортсменов
Я понимаю, что вам очень хочется верить в свои слова. Но, проверку проводила лаборатория ВАДА, а не РУСАДА, последняя все сделала в установленные сроки. Если бы хоть капля правды была в ваших словах прицепись бы обязательно. Нигде, не один специалист в мире не заострил на этом внимания. Они взяли материал, отправили его в лабораторию, результат не отдают, надо на танках ехать забирать? Или не пустить тестируемых спортсменов на игры? Какое решение данного вопроса?
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JSV
Ответ Skyolker
Ожидаемо. Если бы не подали, то их другие федерации с говном съели бы…Надеемся на лучшее 🤞🏻. CAS один раз уже встал на сторону Камилы, может повезет еще раз. Фиг с ней, дисквалификацией, лишь бы золота командника не лишали.
Их тапками закидают спортсмены и общественность других стран. Как они объяснят всем остальным, что они, чистые спортсмены, проиграли команде с допинг-участницей? Это будет чудо, я не верю в такой исход.
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Viks
Ответ Kovka Gnutik
Ну, что вы цепляетесь к словам. Промежуточным значит: между тем, что просят прокурор и адвокат.
Слова надо применять в соответствии с их смыслом.
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МИХАЛЫЧ
Ответ шампион
Почему одна Валиева отвечает? Это все работа ТШТ, фидры, доктора Шветского. Они должны первые быть в ответе. Ками просто сожрала тамлетку, которую ей дали, не сама же она в 15 лет фармокологию изучала?
таблетка безобидная для здоровья , могли доброжелатели подмешать вводе в еде , почему вы думаете что тренер или врач будет давать таблетку спортсмену зная что она претендует на медаль и её по любому будут проверять ...не вижу смысла подставлять таким образом своего спортсмена..А вот подставить неравнодушные к другому спортсмену могли легко, так как это не Роналду , девочка которая ест в кафешках и толком не следит так за диетой и не имеет своих диетологов и поваров..Я больше склоняюсь к тому что она и её близкие и тренера знать не знали о том что она это съела..и еще не удивлюсь что это диверсия тем более с такими сумасшедшими фан группами как в фигурном катание
+1
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Kareglazaya
Ответ Василий Мишарин
А как допинг попал в организм спортсменки? Она что целовалась с лошадью, или ела загрязненное сено, или пила мочу водителя, или переспала с водителем и допинг попал через секс😂😂😂.
Спортсменка тут ни при чем. В конном спорте допинг нужен лошади, а не наезднику. В данном случае в организме лошади был найден запрещённый препарат, а спортсменка объяснила, каким оригинальным способом он туда попал)
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Black&White
Ответ шампион
Почему одна Валиева отвечает? Это все работа ТШТ, фидры, доктора Шветского. Они должны первые быть в ответе. Ками просто сожрала тамлетку, которую ей дали, не сама же она в 15 лет фармокологию изучала?
Слишком долго отмывали пальто. Уже понятно, кто ответит.
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supepper
Ответ Pentrak
Словом "невинна" обычно кое-что другое характеризуют.
Татьяна Навка: "В Валиевой столько сумасшедшей девственной энергии, которая с ног до головы окутывает мурашками."
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Pentrak
Ответ Viktoria dek
Суд может дать максимум 2 года, так как Камила защищённое лицо. ВАДА просит дисквал с момента взятие пробы, это декабрь 2021 год, к моменту решению CAS дисквал уже может пройти)
Они просят с момента вердикта, потому что обычно после положительной пробы спортсмен не соревнуется во время разбирательств, а Валиева катается. Поэтому у неё могут аннулировать абсолютно все результаты начиная с 25 января 2021 года.
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La Gushka
4-летней не будет точно, "защищенному лицу" положена скидка. Скидку дадут и иные обстоятельства, как то позднее обнаружение нарушения. Скорее всего, КАС выпишет Валиевой дисквал с 25.12.2021 по дату вынесения решения, с аннулированием всех результатов за этот период. Но "4 года" в решении прозвучат абсолютно реально, а потом - "учитывая, что....., сократить до......и считать дисквал отбытым". И по любому КАС после принятия дела в оборот должен отменить предыдущее решение о допуске, принятое на ОИ, и отстранить Валиеву от соревнований на период рассмотрения. Как оно там случится - будем посмотреть.
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Максим Пантелеев
Наш спорт изолировать и не надо -совки сами все сделают и наказание усугубят. Как и политика. Пыпа подкинул мяч, о чем Бжезинский и Аллены Даллесы даже мечтать не могли.
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Orange carrot
Да в общем ничего удивительного. Русада и дальнейшие инстанции бы еще более идиотское решение выдали бы.
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Нурсултан Хамзаев
Ответ Александр Шульгин
ждём утечек
от вас?)
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Pentrak
Ответ Артур Петров
Тутберидзе сразу же на Олимпиаде сказала, что не верит ни в какой допинг Валиевой и точка! Впервые после начала скандала тренер девушки Этери Тутберидзе решилась дать откровенный комментарий по этому поводу. «Очень противоречивая и сложная ситуация возникла. Очень много вопросов и очень мало ответов. Хочу сказать, что абсолютно уверены в том, что Камила невинна и чиста. И для нас это не теорема, а аксиома — это не надо доказывать», - сказала Тутберидзе.
Словом "невинна" обычно кое-что другое характеризуют.
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Максим Пантелеев
Ответ Евгения Гринева
Как можно требовать 4 года, если защищенному лицу максимум 2 положено, а учитывая, что за тмз редко серьёзные сроки дают, то это вообще выглядит, как желание показательно наказать
За дерзость наших чиновников.
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Евгения Гринева
Ответ Vladimir Arutin
Вы представляете, чтобы было с Валиевой если бы она сказала, что запрещенный препарат дал врач ТШТ .Вы больше бы это имя, нигде не услышали .Доживала бы она тихонько в Казани .У нас не любят, того кто сдает .
А врач этот от ФМБА и Тутберидзе его не нанимала, какого дали, таким и пользовались)
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Ринат Газимьзянов
Ответ Ирина С
Неужели кто-то считал, что ВАДА согласится с выводами РУСАДА, если они с самого начала твердили одно: "Мы оставляем за собой право подать апелляцию"? У меня впечатление, что даже если бы РУСАДА признала Валиеву виновной, их всё равно что-нибудь не устроило бы и они опротестовали бы это решение. С самого начала было понятно, что последнее слово в этом деле за КАС.
Поэтому и Русада тянуло.Если даже она получит 2 года дискву то оно закончится в 23 году.
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