«Не понимаю, почему Россия забанена в УЕФА. Здесь нет никаких рисков для жизни. Футбол должен быть вне политики». Хавбек «Ахмата» Бериша об отстранении
Бернард Бериша высказался об отстранении российских команд от международных турниров.
«Конечно, это грустно, что российские клубы забанили. Не только мне, а всей команде. У нас были бы хорошие шансы бороться за еврокубки.
Я не понимаю, почему вообще Россия забанена в УЕФА. Каждый клуб корректен к игрокам, к контрактам. Футбол должен быть вне политики. Это нечестно по отношению к командам и игрокам.
Решение ФИФА и УЕФА я не могу принять. Мы игроки, мы делаем нашу работу, клуб платит нам зарплату, уважает нас. Почему мы не можем играть в Лиге чемпионов и Лиге Европы?
В России нет никаких рисков для жизни. Клуб уважает меня, корректен к каждому игроку. Спасибо всем, кто поддерживает «Ахмат». За все шесть лет здесь я вообще не испытывал проблем, нам ни разу не задерживали зарплату. Это же тоже важно.
Я играю не ради денег, все в клубе знают, что я предпочел бы не получать зарплату, если бы я не выходил на поле. Но я делаю все для клуба, а он для меня», – сказал полузащитник «Ахмата».
Поэтому пошла игра на истощение Запада.
То есть, выходит от наших спортсменов требуют абстрагироваться от правительства, а тот факт, что спортсмены других стран вынуждены подчиняться давлению своих правительств - ни разу не лицемерие, да?