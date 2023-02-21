«Не понимаю, почему Россия забанена в УЕФА. Здесь нет никаких рисков для жизни. Футбол должен быть вне политики». Хавбек «Ахмата» Бериша об отстранении

Теги премьер-лига Россия УЕФА ФИФА Ахмат Политика Бернард Бериша Чемпионат.com Футбол

Бернард Бериша высказался об отстранении российских команд от международных турниров. 

«Конечно, это грустно, что российские клубы забанили. Не только мне, а всей команде. У нас были бы хорошие шансы бороться за еврокубки.

Я не понимаю, почему вообще Россия забанена в УЕФА. Каждый клуб корректен к игрокам, к контрактам. Футбол должен быть вне политики. Это нечестно по отношению к командам и игрокам.

Решение ФИФА и УЕФА я не могу принять. Мы игроки, мы делаем нашу работу, клуб платит нам зарплату, уважает нас. Почему мы не можем играть в Лиге чемпионов и Лиге Европы?

В России нет никаких рисков для жизни. Клуб уважает меня, корректен к каждому игроку. Спасибо всем, кто поддерживает «Ахмат». За все шесть лет здесь я вообще не испытывал проблем, нам ни разу не задерживали зарплату. Это же тоже важно.

Я играю не ради денег, все в клубе знают, что я предпочел бы не получать зарплату, если бы я не выходил на поле. Но я делаю все для клуба, а он для меня», – сказал полузащитник «Ахмата». 

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73 комментария

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Iuasamotu
Ответ All These Things I Hate
Назовите номер тогда этого закона, когда вступил в силу?
Прости, мне спортс запрещает говорить на политические темы и рвскрывать государственнве тайны с номерамм законов РФ
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Мари Хуан
Ответ Ростовский
Раз хотят, пусть жалуются в УЕФА, ФИФА, почему играть на дают, пусть публично обвиняют данные организации в русофобии.
Так вы ж сами сказали что " УЕФА и ФИФА слуги США. Обслуга их интересов." Какой смысл им же на них же жаловаться, тем более что вы " исправляем данное недоразумение специальной военной операцей". Назвался груздем - полезай в кузов, как говорится, потому и вопрос "когда уже играть будут" к вам.
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Ростовский
Ответ antitoxic
Запад истощим и про себя не забудем! А то смотрите-ка, так хорошо народ зажил, пора исправлять!
Только ухудшив уровень жизни людей на западе мы добьёмся результата. Граждане стран зарплаты спросят со своих политиков - почему из-за какой-то Украины уровень жизни падает?

Поэтому пошла игра на истощение Запада.
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Ростовский
Ответ Мари Хуан
Вы вот не спишите, а вон карьера у футболистов то короткая, и они уже жалуются, хотят еще успеть поиграть в еврокубках. Надо бы как-то и их желания учесть.
Раз хотят, пусть жалуются в УЕФА, ФИФА, почему играть на дают, пусть публично обвиняют данные организации в русофобии.
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damondiamond
Представляю первый выезд российского клуба на матч в Европу
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Data Architector
Ответ goshforever
Смущает отсутствие фразы "Ахмат сила" в интервью Бериши.
... и требования, чтоб УЕФА извинилось.
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Геннадий Тимченко
Ответ Только Крылья
а мы каждую неделю бы играли с украинскими командами?
это у Газзаева спросите - Объединённый чемпионат России и Украины его идея
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EvilPro
в Харьков или Херсон его на выходные свозить, может поймет..
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Мари Хуан
Ответ Ростовский
Мы никуда не спешим. Как только истощим запад, тогда сразу закончим.
Вы вот не спишите, а вон карьера у футболистов то короткая, и они уже жалуются, хотят еще успеть поиграть в еврокубках. Надо бы как-то и их желания учесть.
+1
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+1
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antitoxic
Ответ Ростовский
Мы никуда не спешим. Как только истощим запад, тогда сразу закончим.
Запад истощим и про себя не забудем! А то смотрите-ка, так хорошо народ зажил, пора исправлять!
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terskiy
Ответ murzzzzzilka
Под давлением правительств. То есть, выходит от наших спортсменов требуют абстрагироваться от правительства, а тот факт, что спортсмены других стран вынуждены подчиняться давлению своих правительств - ни разу не лицемерие, да?
Да, президент Польши с Байденом обзванивали всю сборную вместе с тренерским штабом и требовали не играть. Прям так и было.
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Denis Spiridenock
Ответ Burel
Свою политическую позицию может озвучить любой свободный человек, это основы демократии
попробуй в Стендап, думаю зачитав этот коммент - зал лопнет от смеха
+1
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Ростовский
Ответ Мари Хуан
И как успехи, когда уже закончите с исправлением данного недоразумения?
Мы никуда не спешим. Как только истощим запад, тогда сразу закончим.
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Romeo Yankovich
Ответ Burel
ты хоть понимаешь значение выражееия "спорт вне политики" ? Это значит, что политики не должны вмешиваться в решения спортивных организаций. При чем тут митинги, лишь бы плюсов собрать
а что ты скажешь о использовании спортсменов в политике в России?? что на счёт того, что этим же ахматом владеет политик. или про Химки напомнить??? турбо патриот, а как на счёт за страну ответить то??
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НАВАЛЬНЫЙ
Россияне в России не чувствуют себя в безопасности.
+3
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+2
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Мари Хуан
Ответ Ростовский
Не завидуем, а исправляем данное недоразумение специальной военной операцей)
И как успехи, когда уже закончите с исправлением данного недоразумения?
+1
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+1
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dukenukem
Ответ Sajres_Smit
Стоит напомнить тот запредельный уровень русофобии среди обычного населения, который смогли инициировать при помощи СМИ в Европе в самом начале СВО. Тогда реально было опасно. Людей выгоняли с работы, не хотели обслуживать в заведениях и т.п. Я не говорю, что это было прям тотально и повсеместно, но на пике выглядело впечатляюще. Отличились самые впечатлительные от СМИ люди. Сейчас риторика по сравнению с пиком значительно снизилась, но риски всё равно остаются.
Как вы оцениваете риски мирного населения в Украине?
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avAngard
Ответ maks44
Как только уедет из России, так сразу начнет "понимать".
и "понимание" ,странным образом, совпадает с политикой "родного’ Гос-ва
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Roman Betenya
Ответ special_k
ещё говорят, что и девочке одной все зубы в Швейцарской школе выбили за то, что она русская. Правда. найти такую школу до сих пор так и не смогли.
Как и девочку :)
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avAngard
Ответ Aristokrat_13
В России нет никаких рисков для жизни, но в Белгородской и других пограничных областях гремят взрывы и погибают люди. Футбол вне политики, но на провластные митинги с явной ПОЛИТИЧЕСКОЙ окраской мы ходить будем, нужные лозунги прокричим.
двух личные люди
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-1
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All These Things I Hate
Ответ Iuasamotu
Увы, есть такой закон. Почему ж иностранцам и рекомендовано покинуть Россию.
Назовите номер тогда этого закона, когда вступил в силу?
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special_k
Ответ Sajres_Smit
Стоит напомнить тот запредельный уровень русофобии среди обычного населения, который смогли инициировать при помощи СМИ в Европе в самом начале СВО. Тогда реально было опасно. Людей выгоняли с работы, не хотели обслуживать в заведениях и т.п. Я не говорю, что это было прям тотально и повсеместно, но на пике выглядело впечатляюще. Отличились самые впечатлительные от СМИ люди. Сейчас риторика по сравнению с пиком значительно снизилась, но риски всё равно остаются.
ещё говорят, что и девочке одной все зубы в Швейцарской школе выбили за то, что она русская. Правда. найти такую школу до сих пор так и не смогли.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
avAngard
Ответ Aristokrat_13
В России нет никаких рисков для жизни, но в Белгородской и других пограничных областях гремят взрывы и погибают люди. Футбол вне политики, но на провластные митинги с явной ПОЛИТИЧЕСКОЙ окраской мы ходить будем, нужные лозунги прокричим.
USA- спорт вне политики?
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0
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murzzzzzilka
Ответ Dan Kennedy
Есть такое. Проблема в политической ситуации во многом, где та же Польша просто отказалась играть со Сборной России. Сборная Боснии вроде тоже отказались товарищеский матч сыграть под давлением внутри страны. Вот это, пожалуй, главная проблема. Сколько еще откажутся? В западной части наверное смельчаков не найдется, Прибалтика и северные страны тоже. Большинство против будут наверняка, отсюда и все проблемы. Будь таких единицы, то можно было развести просто по группам разным.
Под давлением правительств.
То есть, выходит от наших спортсменов требуют абстрагироваться от правительства, а тот факт, что спортсмены других стран вынуждены подчиняться давлению своих правительств - ни разу не лицемерие, да?
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
goshforever
Смущает отсутствие фразы "Ахмат сила" в интервью Бериши.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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