Лига чемпионов. 1/8 финала. «Реал» в гостях у «Ливерпуля», «Айнтрахт» против «Наполи»
«Ливерпуль» примет «Реал» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
В другом матче дня сыграют «Айнтрахт» и «Наполи».
1/8 финала
Первые матчи
- Дата проведения
- 21 февраля, 23.00, «Энфилд»
- Дата проведения
- 21 февраля, 23.00, «Дойче банк Парк»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
при этом, та же УЕФА, в четверг, разводит 8 матчей ЛЕ, деля их 4-4 (почему не 2-6, как на групповом этапе ЛЧ?), а не ставя их скопом, в 21.00 СЕТ.
да и первый матч Барса - МЮ (в 19.00) показал, что и в такое время стадион может быть забит под завязку.
Детство в одном месте играет, когда такие "прогнозы" даёшь?
Там до финала ещё тьма времени и что, что одни команды может на 2.5 часа раньше или позже начать/закончить матч, не даёт никакого преимущества.
Просто с точки зрения бизнеса и доходов - это довольно глупо выходит (ну в теории), когда потенциальные зрители смотрят или тот матч или другой, а не по очереди.