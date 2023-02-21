Лига чемпионов. 1/8 финала. «Реал» в гостях у «Ливерпуля», «Айнтрахт» против «Наполи»

Теги Айнтрахт Франкфурт Ливерпуль Реал Мадрид Лига чемпионов УЕФА результаты Наполи Футбол

«Ливерпуль» примет «Реал» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

В другом матче дня сыграют «Айнтрахт» и «Наполи». 

Лига чемпионов

1/8 финала

Первые матчи

Ливерпуль Англия – Реал Мадрид Испания
Дата проведения
21 февраля, 23.00, «Энфилд»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Айнтрахт Ф Германия – Наполи Италия
Дата проведения
21 февраля, 23.00, «Дойче банк Парк»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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«Ливерпуль» против «Реала» в 1/8 финала ЛЧ. Кто победит на «Энфилде»?
4716 голосов
Ливерпуль
2.36 Ливерпуль
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Будет ничья
3.60 Лига чемпионов УЕФА
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Реал Мадрид
3.10 Реал Мадрид
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29 комментариев

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Футбол, хоккей итд
Пожелаю Наполи победы. Пусть и в п/о ЛЧ дадут жАру и жарУ.
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Заяцволк
Ответ Акыл Сатыбалдиев
написал бы коротко, я хейтер Реала
Почему же ? Боление за наш Ливерпуль автоматически не означает хейтерство Реала ) Ну Реал я вроде и недолюбливаю, но и уважение и симпатии некоторые тоже есть, особенно за то, что в прошлой ЛЧ выкинул сразу всю мешковую тройку Сито-ПСЖ-Челси, это было эпично )
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Патриоты Родины ЗЗЗЗ
Противостояние Реала и Ливерпуля стало в последние годы настоящей классикой мирового футбола. Этот матч вызовет огромный резонанс, его посмотрят огромное количество людей, даже больше чем финал ЧМ. Несмотря на проблемы Мадрида, все таки у Ливерпуля проблемы куда серьезнее. Поэтому думается что Мадрид одержит уверенную победу. Но ждём интригующий зрелищный футбол!
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achrustalev
Тут без вариантов — выйдут Наполи и Ливерпуль. Ливерпуль по серии неудач в АПЛ вернул свою форму. Даже Нуньес забил. А Реал может похвастаться разве что восстановлением Бензема. Этого мало. Так что действующий обладатель трофея вылетит уже в 1/8.
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Акыл Сатыбалдиев
Ответ Заяцволк
Не, 2 раза в финале промахать Реалу, и ещё из 1/8 (или 1/4) недавно от него вылетали, пора бы уже и поменять традицию. Короче, финал Ливерпуль - Наполи будет прекрасен
написал бы коротко, я хейтер Реала
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Денис Фёдоров
Ливерпулю улачи! Победа сейчас очень нужна!
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Бухгалтер2021
оба матча и обе победы у гостей
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Гильяно
Удачи Реалу и жду много голов от Наполи и Айнтрахта
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Азрет-Али Айбазов
Ответ AF007
Не 7-2, но 2-0 оформят на классе. Серия А слаба и уныла. Команд с именем вроде бы много, но что толку. Темп игры у всех пешеходный
Да, особенно у Наполи. Сидят в обороне, никуда не спешат. Соперники от злости себе голы забивают, по 3-4 штуки за матч.
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Кот Ученый
Ответ Заяцволк
Несомненно ! Но это только в следующем году, наш Ливерпуль попадёт в следующую ЛЧ в статусе победителя этой ЛЧ, а наш Ювентус - как победитель ЛЕ, идеально
сперва только нужно преодолеть нант)
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Заяцволк
Ответ Кот Ученый
нет, лучше Ливерпуль — ювентус
Несомненно ! Но это только в следующем году, наш Ливерпуль попадёт в следующую ЛЧ в статусе победителя этой ЛЧ, а наш Ювентус - как победитель ЛЕ, идеально
+1
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0
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ARTEM PROKAZOV
Ребят, хочу на продакта пойти в спорц. Какие две вещи хотели бы улучшить на этом спортивном портале?
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Любезный Коссутий
Ответ Montenegro Serbian
И всё-таки, кто-нибудь может мне объяснить (я реально без сарказма спрашиваю): чë за прикол на таких ранних стадиях начинать матчи ЛЧ одновременно? Тем более в количестве двух? Там до финала ещё тьма времени и что, что одни команды может на 2.5 часа раньше или позже начать/закончить матч, не даёт никакого преимущества. Просто с точки зрения бизнеса и доходов - это довольно глупо выходит (ну в теории), когда потенциальные зрители смотрят или тот матч или другой, а не по очереди.
якобы, забота о болельщиках, которые не смогут, в рабочий день, заполнить стадион, если игра начнется в 19.00 СЕТ.
при этом, та же УЕФА, в четверг, разводит 8 матчей ЛЕ, деля их 4-4 (почему не 2-6, как на групповом этапе ЛЧ?), а не ставя их скопом, в 21.00 СЕТ.
да и первый матч Барса - МЮ (в 19.00) показал, что и в такое время стадион может быть забит под завязку.
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AF007
Ответ Кот Ученый
Айнтрахт разгромит Наполи 7-2
Не 7-2, но 2-0 оформят на классе. Серия А слаба и уныла. Команд с именем вроде бы много, но что толку. Темп игры у всех пешеходный
+2
-2
0
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fellx
Реал к матчу с Ливерпулем вернул свою форму игровую. А Ливер даже хуже стал, как по мне. Разве что может сыграть за англичан мотивация лиги чемпионов, но вряд ли. Реал выйдет с вероятностью 90%
+4
-2
+2
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Кот Ученый
Ответ Montenegro Serbian
Всегда было интересно, нафига писать очевидную глупость уровня детского сада (которая даже на троллинг не тянет) просто так, когда команды очевидно не такого разного уровня чтобы счёт был 7:2 или 5:0? Ну и Наполи в целом в порядке. Детство в одном месте играет, когда такие "прогнозы" даёшь?
всегда было интересно, зачем так серьезно воспринимать заведомо шуточный комментарий)
+10
-6
+4
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Плотников Семен
Удачи Ливерпулю!!!YNWA❤️❤️
+8
-5
+3
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Montenegro Serbian
Ответ Кот Ученый
Айнтрахт разгромит Наполи 7-2
Всегда было интересно, нафига писать очевидную глупость уровня детского сада (которая даже на троллинг не тянет) просто так, когда команды очевидно не такого разного уровня чтобы счёт был 7:2 или 5:0? Ну и Наполи в целом в порядке.

Детство в одном месте играет, когда такие "прогнозы" даёшь?
+13
-2
+11
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Montenegro Serbian
И всё-таки, кто-нибудь может мне объяснить (я реально без сарказма спрашиваю): чë за прикол на таких ранних стадиях начинать матчи ЛЧ одновременно? Тем более в количестве двух?
Там до финала ещё тьма времени и что, что одни команды может на 2.5 часа раньше или позже начать/закончить матч, не даёт никакого преимущества.

Просто с точки зрения бизнеса и доходов - это довольно глупо выходит (ну в теории), когда потенциальные зрители смотрят или тот матч или другой, а не по очереди.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Роберто Манчини
Гений в очках против Кирилла Новикова
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Кот Ученый
Ответ Заяцволк
Не, 2 раза в финале промахать Реалу, и ещё из 1/8 (или 1/4) недавно от него вылетали, пора бы уже и поменять традицию. Короче, финал Ливерпуль - Наполи будет прекрасен
нет, лучше Ливерпуль — ювентус
+2
-3
-1
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Kyancey
Удачи мадридскому «Реалу»! Жду красивой, зрелищной игры и только победы!
+5
-4
+1
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Кот Ученый
Айнтрахт разгромит Наполи 7-2
+2
-4
-2
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Заяцволк
Не, 2 раза в финале промахать Реалу, и ещё из 1/8 (или 1/4) недавно от него вылетали, пора бы уже и поменять традицию. Короче, финал Ливерпуль - Наполи будет прекрасен
+4
-5
-1
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Любезный Коссутий
удачи всем итальянским командам 🇮🇹 вслед за победой Милана, ждем сегодня победу Наполи
+3
-1
+2
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