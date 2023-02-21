В FIS извинились за то, что включили Большунова и Непряеву в промо-ролик чемпионата мира по лыжам-2023

Теги лыжные гонки чемпионат мира сборная России (лыжные гонки) сборная России жен (лыжные гонки) FIS Наталья Непряева Александр Большунов Лыжи

В Международной федерации лыжных видов спорта (FIS) извинились за то, что включили россиян Александра Большунова и Наталью Нерпяеву в промо-ролик чемпионата мира по лыжам-2023.

«Это была моя ошибка. Такого не должно было случиться. Но когда видео выпустили, то что-то менять было уже поздно.

Там были совсем небольшие кусочки с этими спортсменами. Но все равно мы не должны были включать их в ролик.

Сожалею, что так вышло», – рассказала пресс-атташе FIS Сюнне Дюрхауг.

FIS показала Большунова и Непряеву в проморолике к чемпионату мира. Россияне не допущены к соревнованиям

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103 комментария

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expertmer2020
Мы думаем, они лица затенят на ролике.
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Enchanter WIZZARD
Ответ BeastI666I
нет не напоминает! Евреи не захватывали чужую территорию. В этом разница. Мир против захватнических войн.
Евреи активно захватывали экономические территории
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murzzzzzilka
Ответ Бобынин
Дело вообще не в этом. Сильны- не сильны...это вторично. А первично то, что рфспорт это грязь. И сейчас её нет. И это прекрасно. И турниры смотрятся совсем иначе, действительно получаешь удовольствие от спортивной борьбы. Мировой спорт ещё в 14ом надо было чистить, но лучше поздно, чем никогда.
Какие чудесные нацистские высказывания:)) прям образцово-показательные:))
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justbored
Ответ BeastI666I
ты вообще за спортом не следишь? Бо обойдет любого нашего круга на три... и подождет на финишной линии, чтобы из "пистолета" пострелять.
Вообще-то слежу. В отличие от отдельных глорихантеров. ))
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expertmer2020
Ответ Sutekh Hexen
Странно включать в актуальный ролик недопущенных спортсменов - правильно, что извинились, значит, хорошо воспитаны. Благодарим!
Можно было дать титры - временно не допущен.
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murzzzzzilka
Ответ Алексей Никитин
весь мир образованный, а только у нас в стране одни дебилы. Все понятно.
Да он из упоротых.
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Tim Ar
Я бы подал в суд на FIS за использование своего имени в Лозанский суд по правам человека!
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Александр Крольков
Юбку задирай, европеец среднего рода!
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Листок яблони
Ответ BeastI666I
ты в себе? что за чушь?! так можно про любую страну скзать. 360 градусов же полный оборот глобуса. в чем прикол?!
Он прав
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Тиль Улленшпигель
Ответ BeastI666I
ты в себе? что за чушь?! так можно про любую страну скзать. 360 градусов же полный оборот глобуса. в чем прикол?!
Спросите об этом у фройлен, что в Мюнхене речи ведёт. С идеей этой ложится, с идеей этой встаёт :)
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Sutekh Hexen
Странно включать в актуальный ролик недопущенных спортсменов - правильно, что извинились, значит, хорошо воспитаны. Благодарим!
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ДМ-1чемпион
А ХА ХА Жалкие ничтожества. А что извиняться то!? Ну причислили бы их к какой-нибудь сборной Эфиопии (не в обиду Эфиопии)! А то у этих клованов Куинджи, Репин и Айвазовский "украинские " художники! Гоголь и Шевченко "украинские" писатели! Хотя государства такого никогда не было.
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expertmer2020
Вымещать злобу на спортсменах - мелко и тупо.
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Pavlo Pedko
Это не извинились. Только сожалеют.
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BeastI666I
Ответ justbored
Ну естественно. А то не дай бог у Бо зацепили б медальку-другую.
ты вообще за спортом не следишь? Бо обойдет любого нашего круга на три... и подождет на финишной линии, чтобы из "пистолета" пострелять.
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murzzzzzilka
Ответ Фут.Боль
Культура отмены
Так странно называть ЭТО культурой….
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murzzzzzilka
Ответ Farhat Sabitov
А чьё? Большунов с Непряевым прокаженые? Или как по Пушкину - гений и злодейство несовместимы :)))
Не с тем паспортом.
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BeastI666I
Ответ Iuasamotu
Изначально была странная идея включить в проморолик спортсменов забаненной страны. Пусть Большунов с Непрявой популяризируют турнир "Чемпионские высоты"
это троллинг, чтобы потом позорное для РФ извинение прозвучало. иначе бы просто никто не заметил.
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BeastI666I
Ответ Bleffinho
ну да, выдающиеся лыжники неправильной нации, такое в цивилизованном мире нельзя
не нации, а гражданства. мы эе многонациональная страна. Против РФ неприменимо понятие нацизм!!! как ты не поймешь! борцы у нас из Чечни... тоже нацизм будет если их исключили? нет! тут бойкот РФ, а не нации.... Симонян вообще армянка и тоже под санкциями. Это нацизм по отношению к армянам или дело в том, что она россиянка?!
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BeastI666I
Ответ Виктор Ш.
В этом мире давно уже что-то не так. За что извиняться-то ? Вот если реально заменить во всей это дичи русских на евреев, ничего никому не напоминает ? Но только если про вторых даже подумать там так не могут, то про первых - не только думать, но и говорить и делать. Когда-то известные события тоже начинались с ограничения прав по национальному признаку.
нет не напоминает! Евреи не захватывали чужую территорию. В этом разница. Мир против захватнических войн.
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BeastI666I
Ответ Тиль Улленшпигель
Дети, это Россия на глобусе. Поворачиваем на 360 градусов и вуаля, опять Россия! Извините, дети...
ты в себе? что за чушь?! так можно про любую страну скзать. 360 градусов же полный оборот глобуса. в чем прикол?!
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BeastI666I
Ответ Дмитрий Пузырёв
Ошибка на подсознательном уровне... Напомнили сами себе, кого лишились! :-)
нет. просто троллинг. включили, чтбы потом на весь мир извиниться ))))) а так бы никто и не заметил
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expertmer2020
Вчера пересмотрел Цельнометаллическую оболочку - не рекомендую, сойдёте с ума.
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BeastI666I
Ответ Chernich
Боже, какие они все жалкие!
нормальные лыжники!!! им прост ос президентом не повезло... если бы не путин, то их бы не исключали с ЧМ!!!
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BeastI666I
Ответ goshforever
Перед кем извинились-то? Перед небратьями что ли?)
перед теми кто умеет читат ьи писать ))) наверное
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