В FIS извинились за то, что включили Большунова и Непряеву в промо-ролик чемпионата мира по лыжам-2023

В Международной федерации лыжных видов спорта (FIS) извинились за то, что включили россиян и Наталью Нерпяеву в промо-ролик чемпионата мира по лыжам-2023.

«Это была моя ошибка. Такого не должно было случиться. Но когда видео выпустили, то что-то менять было уже поздно.

Там были совсем небольшие кусочки с этими спортсменами. Но все равно мы не должны были включать их в ролик.

Сожалею, что так вышло», – рассказала пресс-атташе FIS Сюнне Дюрхауг.

FIS показала Большунова и Непряеву в проморолике к чемпионату мира. Россияне не допущены к соревнованиям