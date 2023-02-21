Крымские клубы начнут выступать в российских турнирах летом в случае прохождения лицензирования. Решение принято на уровне вице-премьера Чернышенко

Крымские клубы начинают интегрировать в российские турниры.

Соответствующее «принципиальное решение» было принято на уровне заместителя председателя правительства РФ Дмитрия Чернышенко, сообщили в Министерстве спорта Республики Крым.

Крымским командам предстоит пройти лицензирование и аккредитацию. До начала выступлений во лиге они будут играть в чемпионате Премьер-лиги Крымского футбольного союза.

«В марте стартует чемпионат Премьер-лиги КФС. Он продлится минимум до июня, а дальше уже возможны варианты.

Если наши команды примут в Футбольную национальную лигу России, если они успешно пройдут лицензирование, то соответственно на этом, после двух кругов, чемпионат КФС завершится.

Если к тому моменту крымские клубы еще не пройдут лицензирование, то продолжим играть, как и раньше, четыре круга. В таком случае чемпионат завершится в ноябре», – сообщил первый заместитель министра спорта Республики Крым Сергей Гниздыло.