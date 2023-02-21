Крымские клубы начнут выступать в российских турнирах летом в случае прохождения лицензирования. Решение принято на уровне вице-премьера Чернышенко

Теги премьер-лига Россия Первая лига Вторая лига Дмитрий Чернышенко чемпионат Крыма Федерация футбола Крыма Футбол

Крымские клубы начинают интегрировать в российские турниры.

Соответствующее «принципиальное решение» было принято на уровне заместителя председателя правительства РФ Дмитрия Чернышенко, сообщили в Министерстве спорта Республики Крым.

Крымским командам предстоит пройти лицензирование и аккредитацию. До начала выступлений во Второй лиге они будут играть в чемпионате Премьер-лиги Крымского футбольного союза.

«В марте стартует чемпионат Премьер-лиги КФС. Он продлится минимум до июня, а дальше уже возможны варианты.

Если наши команды примут в Футбольную национальную лигу России, если они успешно пройдут лицензирование, то соответственно на этом, после двух кругов, чемпионат КФС завершится.

Если к тому моменту крымские клубы еще не пройдут лицензирование, то продолжим играть, как и раньше, четыре круга. В таком случае чемпионат завершится в ноябре», – сообщил первый заместитель министра спорта Республики Крым Сергей Гниздыло.

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38 комментариев

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dmizar88
Ответ Заяцволк
Плач оппозиции через 3..2..1.. "Ой, всё, конец футболу в стране, ой, теперь 50 лет не пустят в еврокубки, аааа, аааааа, пук, что же делать" )))
либерасты минусят)
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Денис Давыдов
Ответ Макс Шева
Или прогнут после окончания сво.Американцы же везде выпихнули Косово
кто кого прогнет? война ещё будет длиться долго. Косово и США тут ваще причем?
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Рашпель793
Ну по сути то вариантов других нет. Рано или поздно это всё равно придётся делать. Бесконечно их держать в подвешенном или изолированом состянии тоже не получится.
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Бобынин
Сливай воду.
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Макс Шева
Ответ Денис Давыдов
к чему тогда все разговоры про Азию или возврат в УЕФА? 😂 после этого будет бан пока все не вернут назад.
Или прогнут после окончания сво.Американцы же везде выпихнули Косово
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Макс Шева
Презентация будет ? Можно даже приложение разработать для ознакомления
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Ttt Rrr
Правильно, мертвое умереть не может
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Денис Давыдов
к чему тогда все разговоры про Азию или возврат в УЕФА? 😂
после этого будет бан пока все не вернут назад.
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Кирилл Романьков
Ответ Dizzod
А спартак в пердив. Так для двух крымских клубов найдется место в РПЛ.
Две в сырном, пожалуйста
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СИ
«Если наши команды примут в Футбольную национальную лигу России если они они успешно пройдут лицензирование»
Зам министр спорта Крыма, это вторично, первично то что рфс должен собрать конференцию по приему крымских футбольных федераций в состав РФС!
Если Вы этого не понимаете то должны подать в отставку!
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Константин Эсперов
Егоров вчера достучался до министерства
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Добрый Ретроград
Ответ ivanzhu90
Давно пора и надо было сделать это еще в 2014 году, а не выбирать позор. Крым это Россия!
Но власть выбрала позор. Он сейчас в прямом эфире продолжается.
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Knight-XIV
Сгорел сарай - гори и хата!!!
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Maxim Vasnechov
Ответ Вечно в бане
«Соответствующее «принципиальное решение» было принято на уровне заместителя председателя правительства РФ Дмитрия Чернышенко, сообщили в Министерстве спорта Республики Крым.» Странно, что не на уровне президента России. Пока у нас по любым вопросам принимаются «принципиальные решения на уровне заместителя председателя правительства», будет бардак и дальше.
На уровне президента может принято быть решение о вступлении. А о лицензировании, тут и Чернышенко сойдёт. Лицензировать можно миллиард лет, пока решения о вступлении нету.
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Любезный Коссутий
наплевать, в принципе.
в Азию теперь тоже, кстати, не примут
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Edem Usein
Прогноз: никто не пройдет лицензирование
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Вечно в бане
«Соответствующее «принципиальное решение» было принято на уровне заместителя председателя правительства РФ Дмитрия Чернышенко, сообщили в Министерстве спорта Республики Крым.»

Странно, что не на уровне президента России. Пока у нас по любым вопросам принимаются «принципиальные решения на уровне заместителя председателя правительства», будет бардак и дальше.
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Vadim Tarasov
Отлично!
+4
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eltempo87
Давно пора !!
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Ярик01
Для начала нужно, чтобы РФС приняла крымскую федерацию футбола в свой состав. А лишь потом лицензирование.
Это (вступление в РФС) и будет "поворот в никуда", на котором тема возвращения в соревнования УЕФА будет закрыта, из-за несоответствия уставу и регулирования "территориальных переходов" в федерациях.
+14
-4
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Jhon Jhon
В принципе мёртвому и так все равно что о нем говорят и что с ним делают)
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-4
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Maxim Vasnechov
Бггг. Ничего умного из крымских клубов не получится, денег нету, и вы не ждите. ) Показуха тупая, лицензирование можно проходить вечно.
+5
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wshnmn
Это конец российского футбола!
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Aleksey Yashin
Ответ Los Galácticos
Премьер-лига КФС, полковник Сандерс в курсе ?
Вроде в Ростикс league должны переименовать
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Sutekh Hexen
Ответ ivanzhu90
Давно пора и надо было сделать это еще в 2014 году, а не выбирать позор. Крым это Россия!
В каком месте.
+3
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