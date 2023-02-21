Крымские клубы начнут выступать в российских турнирах летом в случае прохождения лицензирования. Решение принято на уровне вице-премьера Чернышенко
Крымские клубы начинают интегрировать в российские турниры.
Соответствующее «принципиальное решение» было принято на уровне заместителя председателя правительства РФ Дмитрия Чернышенко, сообщили в Министерстве спорта Республики Крым.
Крымским командам предстоит пройти лицензирование и аккредитацию. До начала выступлений во Второй лиге они будут играть в чемпионате Премьер-лиги Крымского футбольного союза.
«В марте стартует чемпионат Премьер-лиги КФС. Он продлится минимум до июня, а дальше уже возможны варианты.
Если наши команды примут в Футбольную национальную лигу России, если они успешно пройдут лицензирование, то соответственно на этом, после двух кругов, чемпионат КФС завершится.
Если к тому моменту крымские клубы еще не пройдут лицензирование, то продолжим играть, как и раньше, четыре круга. В таком случае чемпионат завершится в ноябре», – сообщил первый заместитель министра спорта Республики Крым Сергей Гниздыло.
после этого будет бан пока все не вернут назад.
Зам министр спорта Крыма, это вторично, первично то что рфс должен собрать конференцию по приему крымских футбольных федераций в состав РФС!
Если Вы этого не понимаете то должны подать в отставку!
в Азию теперь тоже, кстати, не примут
Странно, что не на уровне президента России. Пока у нас по любым вопросам принимаются «принципиальные решения на уровне заместителя председателя правительства», будет бардак и дальше.
Это (вступление в РФС) и будет "поворот в никуда", на котором тема возвращения в соревнования УЕФА будет закрыта, из-за несоответствия уставу и регулирования "территориальных переходов" в федерациях.