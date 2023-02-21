Вероника Степанова: «Спортивная журналистика застряла в XX веке. Мой главный вопрос к представителям профессии: для кого вы пишете?»

Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) Матч ТВ Вероника Степанова Лыжи

Олимпийская чемпионка в лыжной эстафете Вероника Степанова высказалась о пишущей прессе в России и за рубежом. 

«Профессиональная спортивная журналистика застряла в XX веке. И наша отечественная, и западная. Разница в форматах есть, но подход устарел и там, и там. Мой главный вопрос к представителям профессии: для чего и для кого вы пишите (орфография сохранена – Sports.ru)?

В мире до интернета, до соцсетей вы были единственными «глазами и ушами» на местах, тогда вас читали миллионы. А теперь? Любой блогер может передать новость быстрее вас. И передает. А если этот блогер еще и разбирается немного в данном виде спорта, то и пишет он(а) куда интереснее. Во всяком случае, для тесного круга фанатов этого спорта. Хотя мне как раз хочется этот круг расширить.

Инсайды? Для инсайдов нужно быть «вхожим», долго зарабатывать доверие и уважение спортсменов — по крайней мере, в лыжах я таких инсайдеров не знаю. Слышала, что есть в других, более раскрученных видах спорта. 

Сейчас если уж лыжница решит поделиться чем-то внутренним, нестандартным — у нее есть для этого соцсети. У большинства из нас десятки, у некоторых сотни тысяч подписчиков. Зачем мне дарить инсайд случайному корреспонденту?

А длинные интервью обо всем и сразу — любимый жанр пишущих журналистов? На днях одна известная лыжница рассказывала мне за обедом, как она полдня исправляла собственное интервью: журналист изменил сказанное, добавил ей обороты речи, слова, которыми она просто не пользуется. Зачем? Только он знает. Цитирую лыжницу: «Весь текст в итоге был в моих красных поправках». Вряд ли она согласится с этим журналистом в будущем общаться.

Но дело даже не в этом. Я никак не могу понять — кто читает такие длинные простыни? Кому, кроме пары знакомых, интересно, какую и когда я гонку выиграла в 14 лет? Или какой у меня любимый цвет и как зовут моего кота?! Почти никому!

С некоторых пор при каждом общении с пишущей прессой я ставлю предварительное условие: показать мне потом статистику просмотров. Кстати, норвежцы и шведы легко соглашаются и не забывают потом эти цифры присылать. По результатам я принимаю решение — стоит ли мне тратить время на это конкретное СМИ в дальнейшем или нет.

Что касается отечественных спортивных журналистов, то их такое требование как-то не вдохновляет. У меня есть подозрение, что статистика там печальная. Как она может быть иной, когда вопросы такие, как выше, а популярность самого журналиста ограничена парой тысяч подписчиков в соцсетях?

А теперь вопрос: зачем мне или другим спортсменам тратить время на таких журналистов, если можно поделиться своими мыслями, знаниями, ощущениями у себя в Telegram? Мне очень давно стало совершенно ясно, что информация — это товар. Зачем мне посредники при «продаже»?» – написала Степанова. 

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28 комментариев

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BeastI666I
Профессиональная спортивная журналистика застряла в XX веке. И наша отечественная, и западная. Разница в форматах есть, но подход устарел и там, и там
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вот потому я в оппозиции к действующему президенту! при нем звание героя или генерала стали получать сомнительные люди, мягко говоря, а также люди стали заниматься не своим делом...
Все подряд поют со сцены! Вот эта лыжница написала подобное!!! Штаааа взрыв мозга! Ты лыжница, что ты такое пишешь?! ладно еще наши СМИ проанализировала, что уже смешно, но она и западные приплела ))))))))))
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elkipalki
Да что эта пипетка о себе возомнила?!)
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Харламов Никита
у меня другой вопрос О КОМ ВЫ ПИШИТЕ ?! ;)
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expertmer2020
Мерится длинной интервью - это неправильно.

У кого-то длинное, но интересное.
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Сергей Силантьев
Ответ expertmer2020
Звёздная болезнь проявляется по разному.
Что не так она сказала?
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Евгений - 79
Разошёлся дед (зачеркнуто) из Russia Today своих коллег по цеху уже критикует
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Sergei Zaika
Ответ закрыт по беспределу
Прочитать эту простынь было непросто
Мои соболезнования. Я не смог.
+1
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Torkan
Они пишут для троллей и для постоянного срача. Больше не для чего. Просто привлечение внимания любыми способами для получения больших доходов от рекламы. Голый бизнес и никакой журналистики.
+1
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Vasily Ivanov
Хоть как ,но упомянуть норвежцев и шведов ....ей уже журналисты довели до сведения .что ее туда уже не пустят ...и лично Сван и Сундлинг не желают с ней ( ну не только с ней) участвовать в соревнованиях ?
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Александр Иткин
Ответ Alex1104
"пишите"........ Что-то ещё более продвинутая журналистика уже напрягает.
Закон Мёфри: если вы письменно критикуете чью-то редактуру или корректуру, то обязательно допу́стите ошибку
+3
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Анатолий Magicbrain
Хотел написать, что Скворцова стала говорящей головой, но потом подумал, что она больше на куклу перчатку похожа, говорят за нее другие, она только ретранслирует. И вот тут главная загадка: что было бы большей дичью- читать эти ее измышления или ее собственные мысли😅
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Афанасия
"Но дело даже не в этом. Я никак не могу понять — кто читает такие длинные простыни?" Вероника, мы сами не знаем, но сейчас зачем-то прочитали твою.
+3
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Realist2022
Ответ Юрий Бабкин
Да нормально, в принципе, написала. Вполне по делу, хотя и чуть банально. Что в эпоху блогов и соцсетей профессиональная журналистика в кризисе - это факт. Что тиражи и выручка традиционных пишущих СМИ неуклонно падают в последние 15-20 лет - тоже факт.
И не надо забывать, что у наших журналистов есть ещё такая обязательная опция, которая называется "следование линии Партии".
+1
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Олег Капранов
"С некоторых пор при каждом общении с пишущей прессой я ставлю предварительное условие: показать мне потом статистику просмотров." В случае с интервью - сомнительно. Там надо цитируемость смотреть в первую очередь
+2
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МИХАЛЫЧ
спортс вам вопрос , у вас за всех Лукомский пишет
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Олег Капранов
" На днях одна известная лыжница рассказывала мне за обедом, как она полдня исправляла собственное интервью: журналист изменил сказанное, добавил ей обороты речи, слова, которыми она просто не пользуется. Зачем? Только он знает. Цитирую лыжницу: «Весь текст в итоге был в моих красных поправках». Вряд ли она согласится с этим журналистом в будущем общаться."

Это называется редактура. А если выложить текст, как он есть в расшифровке, со всеми эээканьями, повторами сказанного по кругу, специфическими словечками, которые спортсмен действительно использует, то вот это никто точно читать не будет
+8
0
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expertmer2020
- и как зовут моего кота!

Вообще, представление любимых животных - располагает к себе аудиторию.

Азы.
+4
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Alex1104
Ответ Юрий Бабкин
Да нормально, в принципе, написала. Вполне по делу, хотя и чуть банально. Что в эпоху блогов и соцсетей профессиональная журналистика в кризисе - это факт. Что тиражи и выручка традиционных пишущих СМИ неуклонно падают в последние 15-20 лет - тоже факт.
Если бы ещё и без ошибок - цены бы не было. А так - весь пафос сбит первым же абзацем.
+1
-1
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Rygeek
Ответ Alex1104
"пишите"........ Что-то ещё более продвинутая журналистика уже напрягает.
Теперь гадайте: он или она?)
0
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Юрий Бабкин
Да нормально, в принципе, написала. Вполне по делу, хотя и чуть банально.
Что в эпоху блогов и соцсетей профессиональная журналистика в кризисе - это факт. Что тиражи и выручка традиционных пишущих СМИ неуклонно падают в последние 15-20 лет - тоже факт.
+3
-5
-2
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Sutekh Hexen
Ты лучше давай напиши про очередную пустую ахинею своего хозяина, интересно почитать.
+1
-4
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expertmer2020
Звёздная болезнь проявляется по разному.
+6
-2
+4
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Data Architector
Если все её пожелания удовлетворить, останется только бегущая строка с результатами соревнований...
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Фанат Сан-Марино
Это было длинное предисловие к рекламе её телеги
+5
-2
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закрыт по беспределу
Прочитать эту простынь было непросто
+27
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