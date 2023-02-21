Вероника Степанова: «Спортивная журналистика застряла в XX веке. Мой главный вопрос к представителям профессии: для кого вы пишете?»

Олимпийская чемпионка в лыжной эстафете высказалась о пишущей прессе в России и за рубежом.

«Профессиональная спортивная журналистика застряла в XX веке. И наша отечественная, и западная. Разница в форматах есть, но подход устарел и там, и там. Мой главный вопрос к представителям профессии: для чего и для кого вы пишите (орфография сохранена – Sports.ru)?

В мире до интернета, до соцсетей вы были единственными «глазами и ушами» на местах, тогда вас читали миллионы. А теперь? Любой блогер может передать новость быстрее вас. И передает. А если этот блогер еще и разбирается немного в данном виде спорта, то и пишет он(а) куда интереснее. Во всяком случае, для тесного круга фанатов этого спорта. Хотя мне как раз хочется этот круг расширить.

Инсайды? Для инсайдов нужно быть «вхожим», долго зарабатывать доверие и уважение спортсменов — по крайней мере, в лыжах я таких инсайдеров не знаю. Слышала, что есть в других, более раскрученных видах спорта.

Сейчас если уж лыжница решит поделиться чем-то внутренним, нестандартным — у нее есть для этого соцсети. У большинства из нас десятки, у некоторых сотни тысяч подписчиков. Зачем мне дарить инсайд случайному корреспонденту?

А длинные интервью обо всем и сразу — любимый жанр пишущих журналистов? На днях одна известная лыжница рассказывала мне за обедом, как она полдня исправляла собственное интервью: журналист изменил сказанное, добавил ей обороты речи, слова, которыми она просто не пользуется. Зачем? Только он знает. Цитирую лыжницу: «Весь текст в итоге был в моих красных поправках». Вряд ли она согласится с этим журналистом в будущем общаться.

Но дело даже не в этом. Я никак не могу понять — кто читает такие длинные простыни? Кому, кроме пары знакомых, интересно, какую и когда я гонку выиграла в 14 лет? Или какой у меня любимый цвет и как зовут моего кота?! Почти никому!

С некоторых пор при каждом общении с пишущей прессой я ставлю предварительное условие: показать мне потом статистику просмотров. Кстати, норвежцы и шведы легко соглашаются и не забывают потом эти цифры присылать. По результатам я принимаю решение — стоит ли мне тратить время на это конкретное СМИ в дальнейшем или нет.

Что касается отечественных спортивных журналистов, то их такое требование как-то не вдохновляет. У меня есть подозрение, что статистика там печальная. Как она может быть иной, когда вопросы такие, как выше, а популярность самого журналиста ограничена парой тысяч подписчиков в соцсетях?

А теперь вопрос: зачем мне или другим спортсменам тратить время на таких журналистов, если можно поделиться своими мыслями, знаниями, ощущениями у себя в Telegram? Мне очень давно стало совершенно ясно, что информация — это товар. Зачем мне посредники при «продаже»?» – написала Степанова.