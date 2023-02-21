Вероника Степанова: «Спортивная журналистика застряла в XX веке. Мой главный вопрос к представителям профессии: для кого вы пишете?»
Олимпийская чемпионка в лыжной эстафете Вероника Степанова высказалась о пишущей прессе в России и за рубежом.
«Профессиональная спортивная журналистика застряла в XX веке. И наша отечественная, и западная. Разница в форматах есть, но подход устарел и там, и там. Мой главный вопрос к представителям профессии: для чего и для кого вы пишите (орфография сохранена – Sports.ru)?
В мире до интернета, до соцсетей вы были единственными «глазами и ушами» на местах, тогда вас читали миллионы. А теперь? Любой блогер может передать новость быстрее вас. И передает. А если этот блогер еще и разбирается немного в данном виде спорта, то и пишет он(а) куда интереснее. Во всяком случае, для тесного круга фанатов этого спорта. Хотя мне как раз хочется этот круг расширить.
Инсайды? Для инсайдов нужно быть «вхожим», долго зарабатывать доверие и уважение спортсменов — по крайней мере, в лыжах я таких инсайдеров не знаю. Слышала, что есть в других, более раскрученных видах спорта.
Сейчас если уж лыжница решит поделиться чем-то внутренним, нестандартным — у нее есть для этого соцсети. У большинства из нас десятки, у некоторых сотни тысяч подписчиков. Зачем мне дарить инсайд случайному корреспонденту?
А длинные интервью обо всем и сразу — любимый жанр пишущих журналистов? На днях одна известная лыжница рассказывала мне за обедом, как она полдня исправляла собственное интервью: журналист изменил сказанное, добавил ей обороты речи, слова, которыми она просто не пользуется. Зачем? Только он знает. Цитирую лыжницу: «Весь текст в итоге был в моих красных поправках». Вряд ли она согласится с этим журналистом в будущем общаться.
Но дело даже не в этом. Я никак не могу понять — кто читает такие длинные простыни? Кому, кроме пары знакомых, интересно, какую и когда я гонку выиграла в 14 лет? Или какой у меня любимый цвет и как зовут моего кота?! Почти никому!
С некоторых пор при каждом общении с пишущей прессой я ставлю предварительное условие: показать мне потом статистику просмотров. Кстати, норвежцы и шведы легко соглашаются и не забывают потом эти цифры присылать. По результатам я принимаю решение — стоит ли мне тратить время на это конкретное СМИ в дальнейшем или нет.
Что касается отечественных спортивных журналистов, то их такое требование как-то не вдохновляет. У меня есть подозрение, что статистика там печальная. Как она может быть иной, когда вопросы такие, как выше, а популярность самого журналиста ограничена парой тысяч подписчиков в соцсетях?
А теперь вопрос: зачем мне или другим спортсменам тратить время на таких журналистов, если можно поделиться своими мыслями, знаниями, ощущениями у себя в Telegram? Мне очень давно стало совершенно ясно, что информация — это товар. Зачем мне посредники при «продаже»?» – написала Степанова.
------------------------
вот потому я в оппозиции к действующему президенту! при нем звание героя или генерала стали получать сомнительные люди, мягко говоря, а также люди стали заниматься не своим делом...
Все подряд поют со сцены! Вот эта лыжница написала подобное!!! Штаааа взрыв мозга! Ты лыжница, что ты такое пишешь?! ладно еще наши СМИ проанализировала, что уже смешно, но она и западные приплела ))))))))))
У кого-то длинное, но интересное.
Это называется редактура. А если выложить текст, как он есть в расшифровке, со всеми эээканьями, повторами сказанного по кругу, специфическими словечками, которые спортсмен действительно использует, то вот это никто точно читать не будет
Вообще, представление любимых животных - располагает к себе аудиторию.
Азы.
Что в эпоху блогов и соцсетей профессиональная журналистика в кризисе - это факт. Что тиражи и выручка традиционных пишущих СМИ неуклонно падают в последние 15-20 лет - тоже факт.