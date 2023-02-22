Макдэвид набрал 800 очков в НХЛ в 545 матчах. Быстрее за всю историю были лишь Гретцки, Лемье, Босси и Штястны

Теги рейтинги Эдмонтон Марио Лемье Евгений Малкин Сидни Кросби Александр Овечкин Уэйн Гретцки НХЛ Петер Штястны Стивен Стэмкос Майк Босси Коннор Макдэвид Хоккей

Коннор Макдэвид набрал 800 очков в НХЛ в 545 матчах – 5-й результат в истории.

Капитан «Эдмонтона» набрал 3 (2+1) балла в матче регулярного чемпионата с «Филадельфией» (4:2). 

На его счету стало 105 (44+61) очков в 58 играх сезона. За карьеру в рамках регулярок – 802 (283+519) балла в 545 играх. 

В истории НХЛ быстрее такой отметки достигли только 4 игрока – Уэйн Гретцки (за 352 игры), Марио Лемье (410), Майк Босси (525) и Петер Штястны (531). 

Среди действующих игроков в топ-5 входят Сидни Кросби («Питтсбург», 571), Александр Овечкин («Вашингтон», 658), Евгений Малкин («Питтсбург», 680) и Стивен Стэмкос («Тампа», 779). 

Макдэвид сделал дубль в матче с «Флайерс» и повторил личный рекорд по голам за сезон. У него 44 шайбы в 58 играх

10 комментариев

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Бека Алиханов
Ответ Donatello1707
Кросби даже лучше начинал. Да, и сейчас в принципе почти на равне идут.
не умаляя заслуг Конора, но вроде Сид набирал свои очки в менее результативные сезоны. Может кто то найдет такое сравнение?
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Donatello1707
Ответ Nh4el
Кросби 100 - 18.253 - 80 200 - 19.207 - 142 300 - 21.072 - 219 400 - 22.057 - 292 500 - 22.244 - 369 600 - 24.236 - 430 700 - 26.114 - 497 800 - 27.111 - 571 Макдэвид 100 - 20.005 - 92 200 - 21.000 - 173 300 - 21.334 - 240 400 - 22.301 - 306 500 - 24.035 - 369 600 - 24.305 - 421 700 - 25.272 - 488 800 - 26.039 - 545
Кросби даже лучше начинал. Да, и сейчас в принципе почти на равне идут.
0
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0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Stop-D
Ответ Nh4el
Кросби 100 - 18.253 - 80 200 - 19.207 - 142 300 - 21.072 - 219 400 - 22.057 - 292 500 - 22.244 - 369 600 - 24.236 - 430 700 - 26.114 - 497 800 - 27.111 - 571 Макдэвид 100 - 20.005 - 92 200 - 21.000 - 173 300 - 21.334 - 240 400 - 22.301 - 306 500 - 24.035 - 369 600 - 24.305 - 421 700 - 25.272 - 488 800 - 26.039 - 545
Прикольно они 500 очков набрали за одинаковое количество игр)
+1
0
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Диандерталец
Ответ капралъ
велик
с электроприводом)
0
0
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борецЗАнеСправедливость
Ответ капралъ
велик
Лисапед?
0
0
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Вадим Сидоров
Ответ микро
Если здоровье позволит он конечно обойдёт Грецки.
По Арт Россам? Вполне возможно - идёт на 5-й
+3
0
+3
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капралъ
велик
+5
0
+5
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микро
Если здоровье позволит он конечно обойдёт Грецки.
0
-1
-1
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Артем Ивашкин
Теоретически 1000 очко может набрать уже в следующем сезоне. В 27 лет О_о
+7
0
+7
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Nh4el
Кросби
100 - 18.253 - 80
200 - 19.207 - 142
300 - 21.072 - 219
400 - 22.057 - 292
500 - 22.244 - 369
600 - 24.236 - 430
700 - 26.114 - 497
800 - 27.111 - 571

Макдэвид
100 - 20.005 - 92
200 - 21.000 - 173
300 - 21.334 - 240
400 - 22.301 - 306
500 - 24.035 - 369
600 - 24.305 - 421
700 - 25.272 - 488
800 - 26.039 - 545
+14
-1
+13
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