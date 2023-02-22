Макдэвид набрал 800 очков в НХЛ в 545 матчах. Быстрее за всю историю были лишь Гретцки, Лемье, Босси и Штястны

набрал 800 очков в в 545 матчах – 5-й результат в истории.

Капитан « » набрал 3 (2+1) балла в матче регулярного чемпионата с «Филадельфией» (4:2).

На его счету стало 105 (44+61) очков в 58 играх сезона. За карьеру в рамках регулярок – 802 (283+519) балла в 545 играх.

В истории НХЛ быстрее такой отметки достигли только 4 игрока – (за 352 игры), (410), Майк Босси (525) и Петер Штястны (531).

Среди действующих игроков в топ-5 входят Сидни Кросби («Питтсбург», 571), Александр Овечкин («Вашингтон», 658), Евгений Малкин («Питтсбург», 680) и Стивен Стэмкос («Тампа», 779).

Макдэвид сделал дубль в матче с «Флайерс» и повторил личный рекорд по голам за сезон. У него 44 шайбы в 58 играх