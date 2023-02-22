Макдэвид набрал 800 очков в НХЛ в 545 матчах. Быстрее за всю историю были лишь Гретцки, Лемье, Босси и Штястны
Коннор Макдэвид набрал 800 очков в НХЛ в 545 матчах – 5-й результат в истории.
Капитан «Эдмонтона» набрал 3 (2+1) балла в матче регулярного чемпионата с «Филадельфией» (4:2).
На его счету стало 105 (44+61) очков в 58 играх сезона. За карьеру в рамках регулярок – 802 (283+519) балла в 545 играх.
В истории НХЛ быстрее такой отметки достигли только 4 игрока – Уэйн Гретцки (за 352 игры), Марио Лемье (410), Майк Босси (525) и Петер Штястны (531).
Среди действующих игроков в топ-5 входят Сидни Кросби («Питтсбург», 571), Александр Овечкин («Вашингтон», 658), Евгений Малкин («Питтсбург», 680) и Стивен Стэмкос («Тампа», 779).
Макдэвид сделал дубль в матче с «Флайерс» и повторил личный рекорд по голам за сезон. У него 44 шайбы в 58 играх
100 - 18.253 - 80
200 - 19.207 - 142
300 - 21.072 - 219
400 - 22.057 - 292
500 - 22.244 - 369
600 - 24.236 - 430
700 - 26.114 - 497
800 - 27.111 - 571
Макдэвид
100 - 20.005 - 92
200 - 21.000 - 173
300 - 21.334 - 240
400 - 22.301 - 306
500 - 24.035 - 369
600 - 24.305 - 421
700 - 25.272 - 488
800 - 26.039 - 545