Алвеса не выпустят под залог. Экс-защитник «Барсы» останется в тюрьме до суда

не выпустят под залог.

Суд Барселоны постановил, что бразилец останется в камере предварительного заключения до заседания по делу об изнасиловании.

Адвокаты футболиста предлагали заменить тюремное заключение другими мерами, такими как передача паспорта Алвеса правоохранителям на время разбирательства и ношение им браслета с определением местоположения. Они также были согласны на то, чтобы Алвес ежедневно отмечался в суде.

Напомним, бывший защитник «Барселоны» и сборной находится под стражей по обвинению в изнасиловании девушки в ночном клубе. Ему грозит до 12 лет тюрьмы. Дата проведения заседания по этому делу неизвестна.