Алвеса не выпустят под залог. Экс-защитник «Барсы» останется в тюрьме до суда

Теги Сборная Бразилии по футболу Барселона Дани Алвес Ла Лига происшествия Футбол

Дани Алвеса не выпустят под залог. 

Суд Барселоны постановил, что бразилец останется в камере предварительного заключения до заседания по делу об изнасиловании. 

Адвокаты футболиста предлагали заменить тюремное заключение другими мерами, такими как передача паспорта Алвеса правоохранителям на время разбирательства и ношение им браслета с определением местоположения. Они также были согласны на то, чтобы Алвес ежедневно отмечался в суде. 

Напомним, бывший защитник «Барселоны» и сборной Бразилии находится под стражей по обвинению в изнасиловании девушки в ночном клубе. Ему грозит до 12 лет тюрьмы. Дата проведения заседания по этому делу неизвестна. 

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23 комментария

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Алексей Петров
откупиться похоже уже не получится
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Геннадий Тимченко
подумали: ну нафиг - вдруг ему ещё одну девушку захочется защитить🦸пусть лучше посидит&подумает🧘
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МИХАЛЫЧ
всё таки стулом чиновника.... авторитетнее
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Тарас Пердак
Ответ ZamoRano
Алвес будет первым игроком барси, которого петушнули не по согласию...
Какой ты информированный в этом вопросе. Тебе тоже устроили прожарку в хате?
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swvk5xw7zr
Ответ HI MARS
Так в Барселоне новички таким образом проходят боевое крещение.В других клубах на стуле поют,а у них так.Или это после Алвеса ввели?
Что-то я не припомню тебя в составе барсы. Похоже, тебя обманули
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Максим Прокофьев
Спартак расстроился, такой трансфер сорвался, Антохе скучно на базе во время сборов(((
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Константин Кв
К следующим слушаниям вспомнит, что прилетали инопланетяне, выдоили у него сперму и набрызгали на жертву. И поэтому его нужно отпустить, но запретить покидать планету Земля. А че, не хуже предыдущих его идей о защите!
+4
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Александра Александрова
Комментарий удален модератором
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Иван Ларин
Ответ Konstantin Meerov
Новая версия Алвеса. Изнасилования не было. Мы просто танцевали ламбаду
играли в петанк же
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HI MARS
Ответ ZamoRano
Алвес будет первым игроком барси, которого петушнули не по согласию...
Так в Барселоне новички таким образом проходят боевое крещение.В других клубах на стуле поют,а у них так.Или это после Алвеса ввели?
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Сергей Кошкин
В свете последних новостей, надо было с козами тусить
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Konstantin Meerov
Новая версия Алвеса. Изнасилования не было. Мы просто танцевали ламбаду
+4
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ZamoRano
Алвес будет первым игроком барси, которого петушнули не по согласию...
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Arman FCSM
Может до суда ещё какую-нибудь версию придумает
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avAngard
Каталонский центральной, ветер Южный
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Alex1104
Ответ igls54
Комментарий удален пользователем
Отдельно
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Born is the King
Ответ Александра Александрова
Комментарий удален пользователем
Такое ощущение, что жертвой была ты
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Alex1104
"останется в тюрьме до суда"
И после суда
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Александра Александрова
Комментарий удален пользователем
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Андрей Балабаев
По тундре, по железной дороге, мчится поезд Мехико-Воркута
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Blaumerc
Ответ Los Galácticos
Комментарий удален пользователем
а если паспорта нет, оставляли полную стоимость кассеты, которую возвращали после возврата кассеты по истечению срока проката (аренды). а ещё, когда просили кассету с фильмом для взрослых, его доставали из под прилавка. даа, вот были времена.
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igls54
Комментарий удален пользователем
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Denis0017
Ждём новых виляний в показаниях, наверное скажет что это она его изнасиловала с проникновением
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dr. cage
В принципе, любого, кто прошёл через Барсу поскреби - окажется преступник.
Одни уходят от налогов, вторые покупают лояльность судей, третьи насильники, четвёртые мошенники..

Поэтому никаких залогов уголовным элементам..
+3
-3
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HI MARS
Кокорин доволен
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-4
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