Алвеса не выпустят под залог. Экс-защитник «Барсы» останется в тюрьме до суда
Дани Алвеса не выпустят под залог.
Суд Барселоны постановил, что бразилец останется в камере предварительного заключения до заседания по делу об изнасиловании.
Адвокаты футболиста предлагали заменить тюремное заключение другими мерами, такими как передача паспорта Алвеса правоохранителям на время разбирательства и ношение им браслета с определением местоположения. Они также были согласны на то, чтобы Алвес ежедневно отмечался в суде.
Напомним, бывший защитник «Барселоны» и сборной Бразилии находится под стражей по обвинению в изнасиловании девушки в ночном клубе. Ему грозит до 12 лет тюрьмы. Дата проведения заседания по этому делу неизвестна.
И после суда
Одни уходят от налогов, вторые покупают лояльность судей, третьи насильники, четвёртые мошенники..
Поэтому никаких залогов уголовным элементам..