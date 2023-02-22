Макдэвид сделал дубль в матче с «Флайерс» и повторил личный рекорд по голам за сезон. У него 44 шайбы в 58 играх

сделал дубль в игре с «Флайерс» и повторил личный рекорд по голам за сезон.

« » обыграл «Филадельфию» (4:2) в матче регулярного чемпионата . Макдэвид отличился на 53-й и 58-й минутах, первый гол стал победным.

В активе капитана «Ойлерс» 105 (44+61) очков в 58 играх. В прошлом сезоне он забросил 44 шайбы в 80 играх.

Макдэвид лидирует в гонке снайперов, на втором месте идет из «Бостона» с 41 голом в 56 играх.