Макдэвид сделал дубль в матче с «Флайерс» и повторил личный рекорд по голам за сезон. У него 44 шайбы в 58 играх

Теги рейтинги Филадельфия Эдмонтон НХЛ Коннор Макдэвид Давид Пастрняк Хоккей

Коннор Макдэвид сделал дубль в игре с «Флайерс» и повторил личный рекорд по голам за сезон.

«Эдмонтон» обыграл «Филадельфию» (4:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ. Макдэвид отличился на 53-й и 58-й минутах, первый гол стал победным. 

В активе капитана «Ойлерс» 105 (44+61) очков в 58 играх. В прошлом сезоне он забросил 44 шайбы в 80 играх. 

Макдэвид лидирует в гонке снайперов, на втором месте идет Давид Пастрняк из «Бостона» с 41 голом в 56 играх. 

2 комментария

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Абдула2
Идёт на нереальные в 21 веке 140+ очков
+1
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Евгений Иванов
И вышел на 180 место в истории лиги по очкам (802). Впереди Рик Нэш и Гейдук (805) и Ворачек (806).
+2
0
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