Макдэвид сделал дубль в матче с «Флайерс» и повторил личный рекорд по голам за сезон. У него 44 шайбы в 58 играх
Коннор Макдэвид сделал дубль в игре с «Флайерс» и повторил личный рекорд по голам за сезон.
«Эдмонтон» обыграл «Филадельфию» (4:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ. Макдэвид отличился на 53-й и 58-й минутах, первый гол стал победным.
В активе капитана «Ойлерс» 105 (44+61) очков в 58 играх. В прошлом сезоне он забросил 44 шайбы в 80 играх.
Макдэвид лидирует в гонке снайперов, на втором месте идет Давид Пастрняк из «Бостона» с 41 голом в 56 играх.
2 комментария