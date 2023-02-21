Костомаров в крайне тяжелом состоянии, скандал с сыном пресс-атташе «Арсенала» Тула, ЦСКА размазал «Торпедо» в КХЛ, «Ливерпуль» не продается, Уэстбрук уйдет в «Клипперс» и другие новости

1. Состояние олимпийского чемпиона Романа Костомарова оценивается как крайне тяжелое. Ранее сообщалось, что на фоне осложнений ему ампутировали несколько конечностей, а сейчас пишут о поражении мозга и кровоизлиянии.

2. Сын пресс-атташе тульского «Арсенала» Артем Овсянников заявил, что на него напали на матче «Базеля»: «Услышал: «Ты почему по-русски разговариваешь?» Впервые столкнулся с национализмом». Швейцарский клуб заявил, что на фан-секторе запрещена съемка, а затем извинился.

3. Около 30 стран направили в МОК письмо с призывом уточнить определение нейтральности для российских и белорусских спортсменов.

4. В КХЛ ЦСКА забросил 8 шайб «Торпедо», «Спартак» обыграл «Металлург», «Авангард» победил «Барыс», «Витязь» уступил «Северстали». Вратарь «Сочи» Михаил Бердин отразил 61 из 62 бросков в матче с «Нефтехимиком» (рекорд регулярки – 62 сэйва).

5. Звездный разыгрывающий Расселл Уэстбрук продолжит карьеру в «Клипперс».

6. Владелец «Ливерпуля» Джон Хенри заявил, что не планирует продавать клуб.

7. Российский футбольный союз заявил, что «существует теоретическая возможность» выступления Малкома и Клаудиньо за сборную России, когда они получат паспорта РФ.

8. НХЛ. «Флорида» обыграла «Анахайм», Бобровский повторил рекорд Набокова по победам среди российских вратарей (353). «Айлендерс» справились с «Питтсбургом», Сорокин отразил 44 броска. «Сан-Хосе» победил «Сиэтл», Евгений Свечников набрал 2 (1+1) очка. Все результаты дня – здесь.

9. «Эспаньол» выступил с заявлением о судейском скандале с участием «Барселоны», призвав поскорее разобраться с вопросом, который «ставит под сомнение репутацию испанского футбола». Также выяснилось, что «Атлетико» призвал клубы Ла Лиги выступить с совместным заявлением по этому делу, однако «Барса» и «Реал Мадрид» отказались.

10. Генеральный директор Федерации фигурного катания России (ФФКР) Александр Коган подтвердил, что комиссия по этике рассмотрит слова Евгения Плющенко.

11. Дмитрий Квартальнов возглавит «Спартак» в следующем сезоне. Стороны уже договорились о контракте.

12. Алексей Миранчук отдал голевую передачу в матче с «Кремонезе». Он лидер «Торино» по системе «гол+пас».

13. Месси, «Реал», Мбаппе, Рыбакина, Чен, Надаль, Карри, Ферстаппен, Аргентина и Марокко претендуют на призы лучшим спортсменам и командам года от Laureus.

14. «Зенит» может провести благотворительный матч с турецким грандом в марте. Доходы передадут пострадавшим от землетрясения.

Цитаты дня.

Загитова о хобби: «Свободные часы я посвящаю рисованию, изучению английского языка и строения галактики»

Ларссон о событиях на Украине: «В «Спартаке» сказали, что это просто военная операция, и мы должны остаться. Я сразу хотел уйти»

«В России есть кумовство, многое решается на уровне знакомств, звонков, лоббирования. Профессиональные вещи уходят на второй-третий план». Кирьяков о футболе

Ларионов о «Торпедо»: «Ставить автобус у ворот – убийство хоккея. Сам подам в отставку, если так будет. Наше кредо – атака, удовольствие болельщиков»

«Я фанат Месси, но он абсолютно ничего не сделал. Полная пустота». Доменек об игре Лео в матче с «Лиллем»

Алвес о том, почему менял показания по делу об изнасиловании: «Я хотел защитить эту девушку. Я не трогал ее, она направилась прямо ко мне»

«МЮ» играет вдесятером, если Вегорст на поле. Он не оправдывает место в старте». Комментатор Киз о форварде

Касильяс – Пике о «Барсе»: «2 года не назначали пенальти, не давали красных карточек. Из-за тики-таки соперники не могли дойти до штрафной или что?»

Дудек о Месси и Роналду: «Все равно что спросить, что ты предпочитаешь: Lamborghini или Ferrari. Они разные, но это игроки мирового класса»