Алина Загитова выступит в роли диджея на матче Кубка России «Локомотив» – «Спартак»
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова выступит в роли диджея на матче 1/4 финала Фонбет Кубка России между «Локомотивом» и «Спартаком».
«В мероприятии примет участие Алина Загитова в нестандартном амплуа, она выступит с диджей-сетом совместно с обладателем Grammy-2021 Imanbek», – сообщили в пресс-службе «Московского спорта».
Матч между «Локомотивом» и «Спартаком» пройдет 22 февраля в Москве.
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