Алина Загитова выступит в роли диджея на матче Кубка России «Локомотив» – «Спартак»

Теги Спартак Локомотив премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России женское катание Алина Загитова ТАСС музыка Фигурное катание

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова выступит в роли диджея на матче 1/4 финала Фонбет Кубка России между «Локомотивом» и «Спартаком».

«В мероприятии примет участие Алина Загитова в нестандартном амплуа, она выступит с диджей-сетом совместно с обладателем Grammy-2021 Imanbek», – сообщили в пресс-службе «Московского спорта».

Матч между «Локомотивом» и «Спартаком» пройдет 22 февраля в Москве.

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180 комментариев

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evil
Лютое позорище для "Спартака" и Локо, чего греха таить-то
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Lana-shu
Ответ Evincive
Нет бы образованием заняться.
Не тебе указывать. Лучше займись своей грамотностью.
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James Voron
Уже не смешно.
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Olgacher
О, все футболисты/хоккеисты набежали. Ждем второй фандом.. с их ценным мнением
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Lana-shu
Ответ Vasily Ivanov
Пусть не забудет наклеить ресницы .....
Лучше ресницы, а не как ем зубы
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Tarolya
Жги, Алина, жги родная, поджигай пятые точки злобствующих!)))
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Natalia Shkurina
Ответ viktorpavlov70
Все просто уже ржут с неё...
ржут пока только с хейтерни, с однотипными комментами по любому событию, связанному с Алиной)
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Санитар-волк
Мне вот интересно. Девушка, как тут пишут, "пробует себя". При этом учиться всерьёз тому, в чём она "пробует", ей и в голову не приходит. Да, девушка много выиграла, а теперь развлекается за чужой счёт.
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закрыт по беспределу
И ведь фанатьë так и не поймëт, что здесь (на главной) мы можем наблюдать более объективное отношение к данной персоне.
Они-то привыкли в тепличных условиях ФК-раздела, пользуясь своим численным преимуществом, веселиться и беспредельничать, щедро одаряя плюсами друг друга и помножая на ноль комментарии, отличные от их мнения.
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Наждак
Ответ Игорь Замаруев
И DJ Eban’а не забудьте!
Реально есть такой диджей, куда вы минусуете
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supepper
Ответ Lana-shu
Специалист по вокалу? Есть или нет данных не тебе решать.
у вас проблемы с определением того, кто поет хорошо, а кто плохо? вам так трудно определить, что например певица Adele очень хорошо поёт? К вашему сведению, для этого специалистом по вокалу не надо быть.
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карабашка
Иманбек крутой!
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Санитар-волк
Ответ Olgacher
Молодец, Алина. Выиграла все золото в ЖО, причем триумфально, абсолютная и олимпийская чемпионка. Пробует себя в разных направлениях, по головам не лезет, везде пригашают, не отказывается. Все то же самое делает ЕМ новые чемпионы ( КВ, АТ, АЩ). которые семимильными шагами рванули в медиа. Но ужас-ужас, конечно, - только у Загитовой. Ничего нового. Для тех, кто забыл, Загитова уже давно бренд. Да, и кому не нравится, можно не слушать и не смотреть.
И на матчи не ходить, на которых эта селебрити себя "пробует". Не лезет по головам, правда? А можно, обычная школьница себя "попробует", сразу на топ-матче?
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cezar
После матча опять напишет пост о том, как она проявляется ...
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Lubov Anikina
Ох, Алина, не бережешь ты хейтеров, не бережешь.
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Lana-shu
Ответ dpv
Затычка в любой дырке я смотрю? Засуньте ее уже в госдуму. Пусть законы принимает.
Это к Медведевой
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Маргарита В Сафронова
Ответ viktorpavlov70
Все просто уже ржут с неё...
А что завистникам остаётся от бессилия! Ржать сквозь слёзы))))))))))
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Lana-shu
Ответ Happy_Kleo
Загитова продолжает позориться,,ждём таких же деревянных конвульсий рядом с диджейским пультом. Ну как было с Зиверт,когда Загитова пыталась изобразить танец.
Не жди. У Загитовой все нормально. Лучше расскажи, чем ками занята. Мечется по тусовкам, не знает, куда прилипнуть.
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Крис Лобков
Ответ STAY SHARP
и чтец и жнец и на дуде игрец
На кожаной дуде.
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Natalia Shkurina
Ну что, перепись музыковедов началась по новой?))
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Sat397
Да уж, что Женя, что Алина свернули не на ту дорогу, Олимпийские чемпионки стали чирлидершами, для неумелых, бесталанных футболистов и хоккеистов, которые никогда не выиграют ни один международный турнир. Неужели ради денег и пиара они готовы пойти на всё?
Жаль что фигуристки не могут себе найти занятие достойное уважения.
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Las Vegas
Ответ dpv
Затычка в любой дырке я смотрю? Засуньте ее уже в госдуму. Пусть законы принимает.
затычка твоя мать ,клоун.
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Gornostaev
Алина Загитова - живое воплощение квантовой физики, она способна быть во многих местах одновременно ⚡...
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viktorpavlov70
Ответ Марат Люсьеныч
боксер, ведущая, блогер, диджей. Алина просто хайпожор.
Когда же она уже наконец захочет стать простым электриком? Или швеёй-мотористкой.
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Lana-shu
Ответ supepper
Понятно, что Imanbek там будет играть первую скрипку, а Алина просто стоять рядом в наушниках. Ну, может, пару кнопок там понажимает на диджейской аппаратуре. По крайней мере, это не будет настолько нелепо как пение под фанеру и без вокальных данных, и на том спасибо.
Специалист по вокалу? Есть или нет данных не тебе решать.
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