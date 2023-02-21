Алина Загитова выступит в роли диджея на матче Кубка России «Локомотив» – «Спартак»

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова выступит в роли диджея на матче 1/4 финала Кубка России между «Локомотивом» и «Спартаком».

«В мероприятии примет участие в нестандартном амплуа, она выступит с диджей-сетом совместно с обладателем Grammy-2021 Imanbek», – сообщили в пресс-службе «Московского спорта».

Матч между « » и « » пройдет 22 февраля в Москве.

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