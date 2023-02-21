Депутат Журова о послании Путина: «Значит, мы так хорошо работаем, что президент России не озвучил вопросы спорта»

Теги премьер-лига Россия Владимир Путин Светлана Журова МОК Государственная дума КХЛ Политика Хоккей

Светлана Журова рассказала, почему  Владимир Путин не затронул спорт в послании.

– Послание президента отвечает запросам людей. Что приоритетно с точки зрения повестки, что люди считают важным, то и отражает президент в своем выступлении.

Если вы спросите меня, то я знаю и по обращениям граждан, и по накалу обсуждения, что главные темы сейчас – это специальная операция, судьба мобилизованных, их семей, экономика, социальная политика, развитие страны.

Наверное, кому-то из спортсменов обидно, что про спорт ничего не прозвучало. Хотя Владимир Владимирович пару раз вспомнил эту тему. Но то, что от спортивной отрасли требуется, она выполняет, я это знаю. В рамках того, что раньше проговаривалось и обсуждалось. Значит, мы так хорошо работаем, что президент России не озвучил вопросы спорта.

Все-таки есть какие-то критические вещи, очень важные, которые больше волнуют людей. Та же безработица. Или как он прошелся по олигархам. Он уже высказывался в их адрес ранее – но сейчас президент преподнес это совсем по-другому. Потому что такой запрос есть у общества.

Послание было построено на болевых точках, на важных проблемах. Все знают, что культура и спорт сами по себе живут, мы существуем, знаем, что надо делать, может, поэтому нашей отрасли не было уделено отдельного внимания.

– Все-таки спорт всегда был тесно связан с международной повесткой, нашей интеграцией в международные соревнования, организации. Но сейчас все это встало на паузу.

– Президент сказал сегодня, что Россия приостановила участие в договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений. Сами понимаете, какой важности этот вопрос.

Что касается спорта, то нас же сами международные спортивные федерации, организации «попросили». Зачем президент будет об этом лишний раз говорить, напоминать? Что, мы должны стоять перед ними с протянутой рукой?

Посыл Путина, то, что он сегодня говорил, касается в том числе и спорта. Потому что нас же потом они обратно позовут. А мы будем думать, что с этой просьбой делать.

– То есть, президент о спорте думает? Я помню, он говорил: мы сами, дескать, придумаем интересные для всех соревнования, сами их проведем.

– Абсолютно верно. Сами придумаем и проведем. Спорт подтянется к остальным делам.

Мы найдем друзей, партнеров, я уверена, что вокруг России объединятся и другие страны, и мы проведем соревнования не хуже тех, в которых участвовали.

Не случайно МОК сегодня сохраняет нейтральную позицию. Там понимают, что Россия – сильный игрок на спортивной площадке, игнорировать ее невозможно, – сказала депутат Госдумы РФ, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту.

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26 комментариев

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karlsson27
И все остальные нам завидуют...
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...Quo Vadis...
Ответ lecter666_destiny
Вот они говорят, что президент Украины наркоман. Сегодня прочитал онлайн трансляцию выступление президента россии. Понял, кто настоящий наркоман...
Ты?
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...Quo Vadis...
Давайте что нибудь выиграем.

И пусть все поколения растут и процветают в хороших условиях. Надо им это создать.
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Кондаша42
Мне кажется, Замок Иф пустует - Газзаев, Терюшков, пЛЮЩЕВ, Милонов, Журова ... им там самое место в мешке ...
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L1onel Mess1
Главное, чтобы фабрики по пошиву шуб работали 24 часа в сутки..
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Кондаша42
Конституция, выборы только по закону... свЕТА , ТЕБЯ УЖЕ НИКУДА НЕ ПУСТЯТ, работай языком здесь.
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Anneta28
Да положил он на ваш спорт, не до него сейчас.
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lecter666_destiny
Вот они говорят, что президент Украины наркоман. Сегодня прочитал онлайн трансляцию выступление президента россии. Понял, кто настоящий наркоман...
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Lale Ganbarova
Спорт? Может, ещё российский шоу-бизнес и проблемы артистов должен был обсуждать?
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Назар Игорь
Ответ Overkiller
Нам же, россиянам сказали что всё у нас с этим хорошо, лучше чем в заграницах всяких. А если нам пенсии на коммуналку не хватает, все врачи с районной больницы разбежались, дорог нет, если по нужде мы в -30 в яму на задний двор ходим, а дом валежником топим чтобы не замёрзнуть, то нам, глупым, почти два часа объясняли что это фашисты всякие во главе с Байденом наши дома так захватить пытаются.
Это смотря какие дома. Если халупы сельских жителей или городские пятиэтажки-хрущëбы, то они им и даром не нужны, а если особняки и виллы депутатов, то пусть забирают.
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Alex Zzz
Сестра Газаева ?
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Назар Игорь
Кто-нибудь кроме депутатов слушает эти послания? Одни общие фразы ни о чём и сплошное декларирование.
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Overkiller
Ответ Bartez1986
ясен пень. про ЖКХ тоже особо не было. про медицину мельком. про судебную систему. это все хорошо работает, да
Нам же, россиянам сказали что всё у нас с этим хорошо, лучше чем в заграницах всяких. А если нам пенсии на коммуналку не хватает, все врачи с районной больницы разбежались, дорог нет, если по нужде мы в -30 в яму на задний двор ходим, а дом валежником топим чтобы не замёрзнуть, то нам, глупым, почти два часа объясняли что это фашисты всякие во главе с Байденом наши дома так захватить пытаются.
+12
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maripous
Сейчас полно более насущных проблем и вопросов кроме спорта.
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Joe Biden
Ответ 37old
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Он умеет говорить ни о чём.
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Chernoy
А с однополыми браками в Европе беда, им надо похоже помочь как-то, может Журову вот и Валуева туда отправят, а лучше делегацию. Включить туда Свищева, Терюшкова, Милонова…
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37old
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Sinister Kid
Тебе не надо говорить о спорте, когда у тебя его нет.
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veramarso
Больше похоже на то, что спорт в стране кончился, и больше не интересует нашу власть...
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Novak
Зато про однополые браки на Западе в каждом публичном выступлении рассказывает) Видно, что его эта тема очень интересует.
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Silent Mode
Если о нем не говорят, значит он мёртв, а мертвых плохим словом не поминают
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redmotor
Серьезно обсуждать "Байки из склепа" - признак дурного тона ;)
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Красный чай
Путин просто живёт в своем мирке где проблемы есть везде кроме России, а тут все почти хорошо. Вот поэтому вообще ни одни проблемы не были озвучены, а только традиционное про западные трансформаторы.
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Барсик Юрана
А вот родитель номер 1 и родитель номер 2...
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Bartez1986
ясен пень. про ЖКХ тоже особо не было. про медицину мельком. про судебную систему. это все хорошо работает, да
+47
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