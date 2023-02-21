Депутат Журова о послании Путина: «Значит, мы так хорошо работаем, что президент России не озвучил вопросы спорта»

Светлана Журова рассказала, почему не затронул спорт в послании.

– Послание президента отвечает запросам людей. Что приоритетно с точки зрения повестки, что люди считают важным, то и отражает президент в своем выступлении.

Если вы спросите меня, то я знаю и по обращениям граждан, и по накалу обсуждения, что главные темы сейчас – это специальная операция, судьба мобилизованных, их семей, экономика, социальная политика, развитие страны.

Наверное, кому-то из спортсменов обидно, что про спорт ничего не прозвучало. Хотя Владимир Владимирович пару раз вспомнил эту тему. Но то, что от спортивной отрасли требуется, она выполняет, я это знаю. В рамках того, что раньше проговаривалось и обсуждалось. Значит, мы так хорошо работаем, что президент России не озвучил вопросы спорта.

Все-таки есть какие-то критические вещи, очень важные, которые больше волнуют людей. Та же безработица. Или как он прошелся по олигархам. Он уже высказывался в их адрес ранее – но сейчас президент преподнес это совсем по-другому. Потому что такой запрос есть у общества.

Послание было построено на болевых точках, на важных проблемах. Все знают, что культура и спорт сами по себе живут, мы существуем, знаем, что надо делать, может, поэтому нашей отрасли не было уделено отдельного внимания.

– Все-таки спорт всегда был тесно связан с международной повесткой, нашей интеграцией в международные соревнования, организации. Но сейчас все это встало на паузу.

– Президент сказал сегодня, что Россия приостановила участие в договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений. Сами понимаете, какой важности этот вопрос.

Что касается спорта, то нас же сами международные спортивные федерации, организации «попросили». Зачем президент будет об этом лишний раз говорить, напоминать? Что, мы должны стоять перед ними с протянутой рукой?

Посыл Путина, то, что он сегодня говорил, касается в том числе и спорта. Потому что нас же потом они обратно позовут. А мы будем думать, что с этой просьбой делать.

– То есть, президент о спорте думает? Я помню, он говорил: мы сами, дескать, придумаем интересные для всех соревнования, сами их проведем.

– Абсолютно верно. Сами придумаем и проведем. Спорт подтянется к остальным делам.

Мы найдем друзей, партнеров, я уверена, что вокруг России объединятся и другие страны, и мы проведем соревнования не хуже тех, в которых участвовали.

Не случайно сегодня сохраняет нейтральную позицию. Там понимают, что Россия – сильный игрок на спортивной площадке, игнорировать ее невозможно, – сказала депутат Госдумы РФ, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту.