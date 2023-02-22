Кузьменко сделал дубль в матче с «Нэшвиллом», сыграв 22:06 (личный рекорд в НХЛ). У него 26+24 в 56 играх

забросил 25-ю и 26-ю шайбы в сезоне в матче с « ».

Форвард « » сделал дубль в матче регулярного чемпионата с «Предаторс» (4:5 Б). Его второй гол на 59:44 позволил «Кэнакс» перевести игру в овертайм.

На счету россиянина стало 50 (26+24) очков в 56 играх сезона.

Сегодня Кузьменко (22:06 – личный рекорд по времени в сезоне, 5:06 – в большинстве, «+3») нанес 5 бросков в створ, применил 1 силовой прием, сделал 1 блок и 2 перехвата. Свой буллит в послематчевой серии не реализовал.