Валидол от «ПСЖ» и травма Неймара, Рэшфорд тащит «МЮ», Медведев взял 16-й титул, Головин вновь забил, успех Халили и Гореевой, 1100-й гол Ягра и другие новости

1. «ПСЖ» выдал самый яркий матч воскресенья, сыграв 4:3 с «Лиллем». «Париж» вел 2:0 к 17-й минуте, а потом пришлось отыгрываться с 2:3 – Лионель Месси забил победный мяч со штрафного на 95-й. Игра омрачилась травмой Неймара, которого унесли с поля на носилках. Клуб сообщил, что у бразильца растяжение связок голеностопа, перелома нет.

2. Дубль Рэшфорда и гол Санчо принесли «МЮ» крупную победу над «Лестером» – 3:0. У «Юнайтед» 6 побед и 2 ничьих в последних 8 матчах, а Маркус Рэшфорд просто разрывает: забил в 5-м матче подряд, у него 16 голов и 4 ассиста после чемпионата мира и уже 24 забитых мяча за сезон – это его личный рекорд и 2-й результат в клубе за последние 5 лет. «Тоттенхэм» в лондонском дерби победил «Вест Хэм».

3. Шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон выиграл масс-старт на чемпионате мира по биатлону в Оберхофе, Понсилуома – 2-й, Йоханнес Бо – 3-й. Шведка Ханна Оберг победила в женской гонке. Сборная Норвегии выиграла медальный зачет в Оберхофе, взяв 13 наград, Швеция – 2-я, Франция – 3-я.

4. Даниил Медведев в финале турнира в Роттердаме обыграл чемпиона предыдущей недели в Монпелье Янника Синнера. Это 16-й титул россиянина в карьере.

5. «Барселона» не испытала проблем с «Кадисом» (2:0). Роберт Левандовски забил свой 15-й гол в сезоне Ла Лиги, а «Барса» выиграла 16 из 18 последних матчей, поражений у команды Хави нет с октября. «Атлетико» победил «Атлетик» благодаря голу Антуана Гризманна.

6. В КХЛ СКА победил «Трактор», «Амур» проиграл «Ак Барсу», «Адмирал» – «Автомобилисту». «Адмирал» после победы СКА вышел в плей-офф впервые с 2017 года.

7. Тамара Дербушева выиграла большой масс-старт на заключительном этапе PARI Кубка России по биатлону, Казакевич – 2-я, Гербулова – 3-я, Сливко – 6-я, Гореева – 12-я. Антон Бабиков победил в мужской гонке, Еремин пришел 2-м, Халили – 3-м, Латыпов стал 5-м. В итоге Анастасия Гореева выиграла общий зачет Кубка России у женщин, а Карим Халили – у мужчин.

8. «Ювентус» обыграл «Специю» в гостях (2:0) благодаря голам Кина и Ди Марии. Анхель участвует в голе каждые 97 минут в этом сезоне – лучший показатель в «Юве»! А «Рома» вышла на 3-е место в Серии А: команда Моуринью проиграла только «Наполи» за последние 10 игр в чемпионате.

9. В Германии обострилась борьба за титул: «Бавария», «Боруссия» Дортмунд и «Унион» набрали по 43 очка, мюнхенцы на 1-м месте по дополнительным показателям. Это случилось после того, как берлинская команда сыграла вничью с «Шальке» (0:0), а дортмундцы разгромили «Герту» (4:1). «Бавария» ранее уступила «Гладбаху».

10. Российский полузащитник «Монако» Александр Головин забил во 2-м матче Лиги 1 подряд. У него 12 (6+6) очков в 23 матчах чемпионата Франции.

11. Агент Жорже Мендеш считал «полным бредом» интервью Криштиану Роналду журналисту Пирсу Моргану. После него между агентом и игроком наступил разрыв.

12. Федерация фигурного катания России отказалась оценить слова Евгения Плющенко на соответствие кодексу этики. Ранее он раскритиковал судейство на юниорском первенстве России.

13. Матч «Ливерпуль» – «Реал» в 1/8 финала Лиги чемпионов будет судить румын Иштван Ковач, на игру «Наполи» с «Айнтрахтом» назначен португалец Артур Соареш Диаш.

14. Форварда «Реала» Винисиуса назвали «сыном шлюхи» во время минуты молчания перед игрой с «Осасуной». Он написал: «Оскорбления продолжаются. Танцы – тоже».

15. 51-летний Яромир Ягр забил 1100-й гол в карьере. Нападающий «Кладно» набрал 12 (4+8) очков в 22 матчах текущего чемпионата Чехии.

16. В Матче звезд Единой лиги ВТБ «Старая школа» выиграла у «Новой школы» – 148:140.

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