МОК: «Резолюция Европарламента по поводу участия россиян в Олимпийских играх противоречит миссии олимпизма»
В Международном олимпийском комитете (МОК) отреагировали на резолюцию Европарламента, выступившего против участия российских спортсменов в Олимпийских играх 2024 года.
В МОК отметили, что решение об участии россиян в Играх-2024 еще не принято, в данный момент лишь прорабатываются условия участия российских спортсменов в квалификации.
«К сожалению, Европейский парламент не принимает во внимание серьезные опасения, высказанные спецдокладчиками ООН по правам человека.
Резолюция Европарламента также явно противоречит автономии спортивных организаций, которая является неотъемлемой частью Европейской спортивной модели и фундаментальным принципом, неоднократно признаваемым институтами ЕС.
Кроме того, резолюция противоречит объединяющей миротворческой миссии Олимпийских игр и Олимпийской хартии, неоднократно одобренной Европейским Союзом и его государствами-членами», – говорится в заявлении МОК. опубликованном на официальном сайте.
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