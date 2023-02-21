МОК: «Резолюция Европарламента по поводу участия россиян в Олимпийских играх противоречит миссии олимпизма»

В Международном олимпийском комитете (МОК) отреагировали на резолюцию Европарламента, выступившего против участия российских спортсменов в Олимпийских играх 2024 года.

В МОК отметили, что решение об участии россиян в Играх-2024 еще не принято, в данный момент лишь прорабатываются условия участия российских спортсменов в квалификации.

«К сожалению, Европейский парламент не принимает во внимание серьезные опасения, высказанные спецдокладчиками ООН по правам человека.

Резолюция Европарламента также явно противоречит автономии спортивных организаций, которая является неотъемлемой частью Европейской спортивной модели и фундаментальным принципом, неоднократно признаваемым институтами ЕС.

Кроме того, резолюция противоречит объединяющей миротворческой миссии Олимпийских игр и Олимпийской хартии, неоднократно одобренной Европейским Союзом и его государствами-членами», – говорится в заявлении . опубликованном на официальном сайте.

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