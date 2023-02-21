МОК: «Резолюция Европарламента по поводу участия россиян в Олимпийских играх противоречит миссии олимпизма»

Теги МОК Олимпийская сборная России Париж-2024 Политика Легкая атлетика

В Международном олимпийском комитете (МОК) отреагировали на резолюцию Европарламента, выступившего против участия российских спортсменов в Олимпийских играх 2024 года.

В МОК отметили, что решение об участии россиян в Играх-2024 еще не принято, в данный момент лишь прорабатываются условия участия российских спортсменов в квалификации.

«К сожалению, Европейский парламент не принимает во внимание серьезные опасения, высказанные спецдокладчиками ООН по правам человека.

Резолюция Европарламента также явно противоречит автономии спортивных организаций, которая является неотъемлемой частью Европейской спортивной модели и фундаментальным принципом, неоднократно признаваемым институтами ЕС. 

Кроме того, резолюция противоречит объединяющей миротворческой миссии Олимпийских игр и Олимпийской хартии, неоднократно одобренной Европейским Союзом и его государствами-членами», – говорится в заявлении МОК. опубликованном на официальном сайте. 

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10 комментариев

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sintenced
Ответ Cruel Snake
Спорт пал, политика всё сожрала
Да вроде прекрасно продолжает существовать спорт, никто изменений толком не заметил.
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BeastI666I
за олимпизьм и дело мира отчаянно борется сатира
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Alex1104
Европарламент давно превратился в говорильню, где забыли о демократии, а только пилят бабки.
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Akhor100
Спасибо МОК за здравый смысл
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Gari Voter come back...
это кончено героизм будет если МОК устоит перед этими неадекватами из европарламента
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Тестостерон
Не знаю откуда вообще появилась эта глупая фраза "спорт вне политики", но исторические факты каждый раз говорят об обратном. Нужно работать с имеющейся реальностью,а не разводить сопли.
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Фёдор Кузнецов
А это не прямой пример государственного давления на спорт?
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Mohnatiy
А при чём здесь вообще мнение Европарламента?
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GtSwan
Европарламенту и Евросоюзу пофиг на международные хартиии и законы. Они действуют по правилам, которые устанавливают США для всего мира и считают единственно верными.
+17
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Cruel Snake
Спорт пал, политика всё сожрала
+6
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