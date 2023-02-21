Ирина Роднина: «Дело Валиевой – беда РУСАДА. Это же не надуманные обвинения, факт запрещенных препаратов был»

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию прокомментировала новость о том, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) подало апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) на вердикт по делу .

В январе дисциплинарный комитет РУСАДА признал фигуристку невиновной в нарушении антидопинговых правил. Комитет постановил, что, несмотря на сам факт нарушения, в этом нет вины или халатности со стороны спортсменки.

«Думаю, у WADA были основания обращаться в . Дело Камилы – беда . Это же не надуманные обвинения, факт запрещенных препаратов был. Я не настолько знаю допустимые дозы, но правила были нарушены. Да, проверять пробы стали очень поздно, но факт остается.

Это нельзя назвать политическим давлением – это наша проблема. РУСАДА сделал ошибку, сработав неоперативно перед Олимпиадой», – сказала Роднина.

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