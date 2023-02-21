Ирина Роднина: «Дело Валиевой – беда РУСАДА. Это же не надуманные обвинения, факт запрещенных препаратов был»

Теги сборная России допинг Ирина Роднина WADA РУСАДА CAS женское катание Камила Валиева Фигурное катание

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина прокомментировала новость о том, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) подало апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) на вердикт по делу Камилы Валиевой.

В январе дисциплинарный комитет РУСАДА признал фигуристку невиновной в нарушении антидопинговых правил. Комитет постановил, что, несмотря на сам факт нарушения, в этом нет вины или халатности со стороны спортсменки.

«Думаю, у WADA были основания обращаться в CAS. Дело Камилы – беда РУСАДА. Это же не надуманные обвинения, факт запрещенных препаратов был. Я не настолько знаю допустимые дозы, но правила были нарушены. Да, проверять пробы стали очень поздно, но факт остается.

Это нельзя назвать политическим давлением – это наша проблема. РУСАДА сделал ошибку, сработав неоперативно перед Олимпиадой», – сказала Роднина.

«Кто такая Валиева, что она сломала желание нашего спорта играть по правилам?» Год без золота Олимпиады

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83 комментария

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Аня Улитина
Ответ Сейлем Сэйберхеген
Родниной бы лучше подумать о своем американском паспорте. Что-то не видно ее было на сегодняшнем послании.
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Don Andres
Если бы сама Роднина выступала после 2000 года она бы "загремела"за обычный аптечный нафтизин. Она об этом не думает? Вечно она пытается найти только ей известную истину. Гражданка страны двойных стандартов. Что она делает в нашей думе?
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Этери горячая
Ответ Kalinin X
Впервые в жизни согласна с Родниной. Русада хоть и оправдало Валиеву, но допинг не отрицает ни Русада, ни сама Валиева. Даже если как тут многие пишут её хотели подставить и подсыпали допинг. Так таким образом каждый спортсмен может сказать мне подсыпали. И да, иногда наверное и правда подсыпают, так что теперь? Закрыть глаза на допинг только потому что мы все любим Камилу? Русада больше всех должны быть заинтересованы не выгородить кого-то, пусть даже лучшую спортсменку, а справедливо разобраться и самим назначить дисквал для Камилы, как бы больно не было это делать.
Камила не признается в употреблении допинга, скорее всего, в заражении.
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antifa rise up
Ответ Нурсултан Хамзаев
верим и что?
Хорошо, что есть прямые доказательства употребления допинга, а веруны… ну кто то в ауры верит, в плоскую землю, кто-то верит в своего вождя.
Если бы человечество ориентировалось на верующих - до сих пор бы думали, что живем на 3 черепахах
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Олег Кузнецов
Ответ Savarona25
Валиева еще до Олимпиада была обласкана властью и ехала как одна из главных звезд, которую всячески раскручивали и поддерживали. Потом вдруг неожиданно случился допинг. Отыгрывать назад невозможно, оставалось только переть вперед и все что было можно - отрицать. История в целом некрасивая, а поведение самой Валиевой в этой двусмысленной ситуации также оставляет желать лучшего.
А вот Тарасова говорит, чтобы клеветники и злопыхатели отстали от ни в чем не виноватой девочки...
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Vladimir Arutin
Ответ Anatiana
Так и Трусовой тоже. Им одинаково было выгодно, и они одинаково это способны сделать. Либо их папаши
Трусова восстанавливалась после стрессового перелома,занималась с юниорами до самого чемпионата России.С основной группой в которой занималась Валиева, она не пересекалась.
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ЧакСевернаяКорея
Это беда не РУСАДА.Это беда тех,кто приказал делать победы любыми путями,в том числе и запрещенными.Но они,как обычно,трусливо залегли в тине.
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antifa rise up
Ответ Gelios77
А если она не допингистка? Вот вообще не разу. Ни сном ни духом. Не стыдно на свою девочку гнать волну? Кого мы вообще должны защищать и чью позицию поддерживать? Где эти партнеры 3 недели прятали пробирки? И вообще те же это пробирки или другие? Кто их проверял? И вобще "cui prodest" дорогие партнеры. Или по-русски идите вы
Так есть прямое доказательство употребления допинга, а прямые доказательства сильнее веры и «а если она невиновна подумайте о девачке»
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Kalinin X
Впервые в жизни согласна с Родниной. Русада хоть и оправдало Валиеву, но допинг не отрицает ни Русада, ни сама Валиева.
Даже если как тут многие пишут её хотели подставить и подсыпали допинг. Так таким образом каждый спортсмен может сказать мне подсыпали. И да, иногда наверное и правда подсыпают, так что теперь? Закрыть глаза на допинг только потому что мы все любим Камилу?
Русада больше всех должны быть заинтересованы не выгородить кого-то, пусть даже лучшую спортсменку, а справедливо разобраться и самим назначить дисквал для Камилы, как бы больно не было это делать.
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EuhenioV
Ответ Sat397
Так у неё сын в Америке, и все будущее сына она связывает с Америкой, а здесь у неё работа и деньги-денюшки, для чада любимого естественно зарабатывает.
Какой ты изворотливый и здесь вроде 5 копеек вставил и в новости про начинающего диджея по полной на защиту и сторону накидывающих на Ками встал,да ещё и Аню в очередной раз зацепил.Многоликий Янус,многостаночник.
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Этери горячая
В ноябре, за два месяца до того, как получить доступ к материалам дела, ВАДА потребовало отстранения на 4 года, несмотря на то, что не смогло это обосновать. Это явная демонстрация их несправедливых мотивов.
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antifa rise up
Ответ supepper
неожиданно, что Роднина не стала говорить, что это якобы козни запада, в духе ура-патриотов. Редко она старается быть объективной.
Так ветер меняется и очень и быстро, кто не успеет спрыгнуть с бронепоезда - поедет за своим вождем, вроде до многих как начало доходить))
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Алина Бель
Ответ Наталья Карлова
пыталась вам плюс поставить - ставился минус) аннулировала оценку - иначе минус прибавляется, в общем ++++++
А я наоборот - ставлю минус, появляется плюс:)) тоже убрала 🤣🤣🤣
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Katerina Sunny
Ответ Anatiana
Так вопрос идет и медалях. Не будь Валиевой, 100% золото бы взяли Трусова и Щербакова. Но поставили Валиеву, чтобы потом снять всю команду
То, что команда будет во всех видах катать без замен, могли знать заранее только в ФФКР и ОКР. И об аннулировании результата всей команды речи пока не шло, могут аннулировать только результаты Валиевой после грязной пробы.
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AllaS
Ответ Elena Polkina
Она просто ненавидит ТШТ, вот и вся "объективность". Для нее успехи Тутберидзе как для быка красная тряпка.
Например я уважаю ТШТ , как мастеров своего дела.
Но Роднина правильно говорит. Факт допинга есть и значит кто-то виноват. Тем более писали , что было открыто два Дела на Валиеву и Окружение.
А прежде всего виноваты Спортчинуши, которые не проверив кейс спортсменки определили в сборную на ОИ. Такого не может быть. А ответа нет , кто виноват РУСАДА, ОКР. И не было бы такого резонанса.
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Den3Lo
Ответ East Far
Ну бред же,сейчас все легко и быстро вычисляется,особенно на таком государственном уровне,по крайней мере никто бы тогда не молчал и не прикрывался версией про дедушку.
Как ты легко и просто вычислишь ? Сделала глоток не с той кружки и привет. Вообще никаких проблем нет подсыпать если сильно нужно
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East Far
Ответ Den3Lo
А что нашим остается ? Кто то мастерски провернул дело, а виновника вычислить уже нет возможности. Теперь приходится вертеться. Это, как с северным потоком - все знают чьих рук дело, но.....
Ну бред же,сейчас все легко и быстро вычисляется,особенно на таком государственном уровне,по крайней мере никто бы тогда не молчал и не прикрывался версией про дедушку.
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Voltega
Редкий случай, когда поддерживаю Роднину, она-права
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AllaS
Ответ Zbra
Вообще было бы неплохо не только всем этим агентствам и организациям между собой обмениваться информацией, но и внятно эту ситуацию прокомментировать для общественности. Вопросов-то дофига и больше и к Камиле и ее родственникам, и к врачам, и к тренерам, и к той лаборатории, и к нашей федерации. А не зная деталей дела, никакие выводы о виноватых сделать просто невозможно, неизвестных слишком много.
Вы полностью правы. Эти вопросы у всех. А общественности лишь рот затыкают. Лозунгами, пиаром , увидением от сути Дела.
Есть факт допинга. Надо расследовать Дела и самой Камилы и Окружения. Пока от РУСАДА никаких разъяснений. ВАДА изучили представленные материалы. Может в них и есть какие-то разъяснения, не устроившие ВАДА.
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ProstoVera
Ответ Лакс
и зачем говорить про то, что не знаешь. Когда именно стали проверять пробы фактически неизвестно. Вполне можно допустить, что лаба вовремя определило эту микродозу, которая ниже технической возможности оборудования, и вместе с кем-то в ВАДА придержали инфу вплоть до результата тестирования на ОИ и в ожидании что там будет грязная проба. Инфу выдали сразу после чистой пробы на ОИ. Если там политики спокойно заявляют что вели переговоры и заключали соглашения чтобы вооружить и обучить ВСУ, что главный смысл их политики это поражение России и не гнушаются гостерроризма, то уж устроить допинг-скандал для них милое дело.
Бьемся на все фронтах 😄😄😄. Как неуловимый Джо
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Bei Bender
Ответ Anna Stefan
Наша проблема - такие как Роднина в Думе.
Проблема в таких как ты !!!
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Den3Lo
Ответ JSV
На каком ЧР провернуть проще и кому??? Так это буржуи провернули или кто??? Как определяет экспертиза время и дозу принятия? Так вот , уже писали, что последнее принятие было за неделю или две до ЧР.
Я нечего утверждать не могу, тк не располагаю всеми фактами, как и вы собственно. Могу лишь предполагать
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Сейлем Сэйберхеген
Родниной бы лучше подумать о своем американском паспорте. Что-то не видно ее было на сегодняшнем послании.
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Irina Kistler
Ответ Loliloo
Русада не просто так оправдала-думаете у них был выбор?? Это спец задание отмазывать Валиеву и тренера до последнего
ну то, что военные действия в фк давно идут, я поняла лет 20 назад, но "спецоперации" никогда не заканчиваются..., одна сменяет другую
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Den3Lo
Ответ Dizzod
запрещённый препарат нашли в пробке взятой на чемпионате России. Много иностранцев участвует в чемпионате России? Если что-то подсыпали то только свои.
А вы думаете это обязательно должен был быть иностранец, который ни слова по русски не понимает ))))). Понятно, что исполнитель был наш. Не вижу проблем
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