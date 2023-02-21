Ирина Роднина: «Дело Валиевой – беда РУСАДА. Это же не надуманные обвинения, факт запрещенных препаратов был»
Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина прокомментировала новость о том, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) подало апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) на вердикт по делу Камилы Валиевой.
В январе дисциплинарный комитет РУСАДА признал фигуристку невиновной в нарушении антидопинговых правил. Комитет постановил, что, несмотря на сам факт нарушения, в этом нет вины или халатности со стороны спортсменки.
«Думаю, у WADA были основания обращаться в CAS. Дело Камилы – беда РУСАДА. Это же не надуманные обвинения, факт запрещенных препаратов был. Я не настолько знаю допустимые дозы, но правила были нарушены. Да, проверять пробы стали очень поздно, но факт остается.
Это нельзя назвать политическим давлением – это наша проблема. РУСАДА сделал ошибку, сработав неоперативно перед Олимпиадой», – сказала Роднина.
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Даже если как тут многие пишут её хотели подставить и подсыпали допинг. Так таким образом каждый спортсмен может сказать мне подсыпали. И да, иногда наверное и правда подсыпают, так что теперь? Закрыть глаза на допинг только потому что мы все любим Камилу?
Русада больше всех должны быть заинтересованы не выгородить кого-то, пусть даже лучшую спортсменку, а справедливо разобраться и самим назначить дисквал для Камилы, как бы больно не было это делать.
Но Роднина правильно говорит. Факт допинга есть и значит кто-то виноват. Тем более писали , что было открыто два Дела на Валиеву и Окружение.
А прежде всего виноваты Спортчинуши, которые не проверив кейс спортсменки определили в сборную на ОИ. Такого не может быть. А ответа нет , кто виноват РУСАДА, ОКР. И не было бы такого резонанса.
Есть факт допинга. Надо расследовать Дела и самой Камилы и Окружения. Пока от РУСАДА никаких разъяснений. ВАДА изучили представленные материалы. Может в них и есть какие-то разъяснения, не устроившие ВАДА.