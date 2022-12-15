Отец Гризманна: «У Антуана три легких, он читает игру быстрее других. Превыше всего – команда, а не «Золотые мячи» и личные призы»

Отец Антуана Гризманна оценил игру сына в 1/2 финала против сборной (2:0).

«Я очень горд. Это было очень хорошее выступление с двумя очень хорошими командами. Боялся ли я? Да, могу сказать, что это была очень напряженная игра, сборная Марокко была очень хороша. Это две хорошие сборные с командными ценностями, и это очень важно. Я очень волновался.

Лучший игрок матча? Превыше всего – команда, а не «Золотые мячи» и индивидуальные награды. Футбол – командный вид спорта, а не индивидуальный.

Открываю ли я заново своего сына? Да, теперь у него другая роль. В начале карьеры он играл в центре поля, а потом его поставили нападающим. Я не удивлен. Он из тех, кто читает игру быстрее других, он знает, кому отдаст мяч, как только получает его. У него три легких, он бегает, идет в подкаты, и это помогает команде чувствовать себя лучше и свободнее.

Сейчас Антуан очень счастлив. Мы обязательно приедем к нему на финал», – сказал Ален Гризманн в эфире BFMTV.

В финале ЧМ-2022, который пройдет 18 декабря, сборная сыграет против сборной Аргентины.

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ