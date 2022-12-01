Коллина считает пенальти за руку в матче Португалия – Уругвай ошибочным. Об этом рассказал член Федерации футбола Уругвая
В ФИФА считают ошибкой назначение пенальти в пользу Португалии в матче с Уругваем (2:0).
Об этом рассказал член исполкома Федерации футбола Уругвая (AUF) Эдуардо Аче со ссылкой на слова Пьерлуиджи Коллины, который возглавляет судейский комитет ФИФА.
Напомним, на 90-й минуте судья Алиреза Фагани назначил пенальти в ворота Уругвая за игру Хосе Хименеса рукой. Защитник терял равновесие, поэтому рука, которая коснулась мяча, была для него опорной. В таком случае положение руки считается естественным.
Бруну Фернандеш реализовал этот пенальти.
«Коллина поговорил с Массимо Бузаккой, который признал, что это было плохое решение судьи. Его ошибка заключалась в том, что он согласился с неправильным мнением судьи, который работал на ВАР. Это и помешало Уругваю провести 9 минут, которые оставались до конца игры, в попытках сравнять счет.
Коллина сообщил Алехандро Домингесу [главе КОНМЕБОЛ], что решение судьи было неправильным», – сказал Аче.
Пенальти Португалии – явная ошибка. Рука в штрафной была, но это против всех рекомендаций
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