Гол Гризманна Тунису на 98-й отменили из-за офсайда после ВАР
Гол Франции в ворота Туниса на 98-й минуте был отменен из-за офсайда.
Французская команда проиграла сборной Туниса (0:1) в матче 3-го тура группового этапа ЧМ-2022.
Антуан Гризманн сравнял счет на восьмой компенсированной ко второму тайму минуте.
Главный судья встречи Мэттью Конджер из Новой Зеландии уже дал финальный свисток, сообщающий о завершении игры, однако после этого отправился к мониторам ВАР, чтобы пересмотреть момент с голом Гризманна.
В результате видеопросмотра Конджер отменил гол из-за положения вне игры.
Отметим, что мяч пришел к Антуану не сразу после подачи, а после отскока.
Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча Тунис – Франция.
Фото: кадр из трансляции NPO 2
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