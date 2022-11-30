Гол Гризманна Тунису на 98-й отменили из-за офсайда после ВАР

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Гол Франции в ворота Туниса на 98-й минуте был отменен из-за офсайда.

Французская команда проиграла сборной Туниса (0:1) в матче 3-го тура группового этапа ЧМ-2022.

Антуан Гризманн сравнял счет на восьмой компенсированной ко второму тайму минуте.

Главный судья встречи Мэттью Конджер из Новой Зеландии уже дал финальный свисток, сообщающий о завершении игры, однако после этого отправился к мониторам ВАР, чтобы пересмотреть момент с голом Гризманна.

В результате видеопросмотра Конджер отменил гол из-за положения вне игры.

Отметим, что мяч пришел к Антуану не сразу после подачи, а после отскока.

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча Тунис – Франция.

Фото: кадр из трансляции NPO 2

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