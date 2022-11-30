Гол Гризманна Тунису на 98-й отменили из-за офсайда после ВАР

Гол Франции в ворота на 98-й минуте был отменен из-за офсайда.

Французская команда проиграла сборной Туниса (0:1) в матче 3-го тура группового этапа .

сравнял счет на восьмой компенсированной ко второму тайму минуте.

Главный судья встречи из Новой Зеландии уже дал финальный свисток, сообщающий о завершении игры, однако после этого отправился к мониторам ВАР, чтобы пересмотреть момент с голом Гризманна.

В результате видеопросмотра Конджер отменил гол из-за положения вне игры.

Отметим, что мяч пришел к Антуану не сразу после подачи, а после отскока.

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча Тунис – .

Фото: кадр из трансляции NPO 2