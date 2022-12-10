Линекер об отсутствии пенальти на Кейне: «Однажды и в пользу Англии могут принять решение»
Сборная Англии претендовала на пробитие пенальти в 1-м тайме матча с Францией.
На 25-й минуте четвертьфинальной игры ЧМ-2022 форвард Харри Кейн упал на краю штрафной соперника в результате контакта с защитником Дайо Упамекано.
Главный судья Вилтон Сампайо, проконсультировавшись с видеоассистентом, принял решение продолжить матч без регистрации нарушения.
«Однажды и в пользу Англии могут принять решение – разок», – написал по этому поводу Гари Линекер, экс-форвард Англии.
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