Линекер об отсутствии пенальти на Кейне: «Однажды и в пользу Англии могут принять решение»

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Сборная Англии претендовала на пробитие пенальти в 1-м тайме матча с Францией.

На 25-й минуте четвертьфинальной игры ЧМ-2022 форвард Харри Кейн упал на краю штрафной соперника в результате контакта с защитником Дайо Упамекано.

Главный судья Вилтон Сампайо, проконсультировавшись с видеоассистентом, принял решение продолжить матч без регистрации нарушения.

«Однажды и в пользу Англии могут принять решение – разок», – написал по этому поводу Гари Линекер, экс-форвард Англии.

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ

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