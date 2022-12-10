Линекер об отсутствии пенальти на Кейне: «Однажды и в пользу Англии могут принять решение»

претендовала на пробитие пенальти в 1-м тайме матча с Францией.

На 25-й минуте четвертьфинальной игры форвард Харри Кейн упал на краю штрафной соперника в результате контакта с защитником .

Главный судья Вилтон Сампайо, проконсультировавшись с видеоассистентом, принял решение продолжить матч без регистрации нарушения.

«Однажды и в пользу Англии могут принять решение – разок», – написал по этому поводу Гари Линекер, экс-форвард Англии.

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ