Нагучев о Гризманне: «В сборную приезжаешь, как в отпуск, показываешь лучшее. В отличие от Ла Лиги, где твоя команда разрушает чужой футбол»

Роман Нагучев объяснил причины удачной игры на .

«Знаете, какая есть мысль про Гризманна. Почему он так круто играет? Во-первых, он говорил про , что это тренер его жизни. Он ему доверяет, он играет для него.

Когда у тебя неприятности на клубном уровне – сборная становится отдушиной, как правило.

Когда ты расслабляешься, когда у тебя нет этой ежедневной рутины. Ты приезжаешь туда, как в отпуск, и показываешь свой лучший футбол.

В отличие от чемпионата Испании, где ты играешь за команду, которая разрушает чужой футбол.

Даже против «Райо Вальекано» играешь так, как будто против тебя играет сборная Бразилии. А здесь ты другой футболист – больше простора, психологически легче», – сказал комментатор «Матч ТВ» в рамках шоу «Это Кубок мира, брат!».

В финале ЧМ-2022 сыграет со сборной Аргентины.

«Это Кубок мира, брат!» – шоу, в котором ведущие и гости на протяжении месяца обсуждают все события чемпионата мира в Катаре. Новые выпуски выходят на канале каждый день.