ФИФА отказалась засчитывать гол Гризманна Тунису. Франция подавала апелляцию после матча

отказалась засчитать гол сборной Франции Тунису в матче .

«Дисциплинарный комитет Международной федерации футбола отклонил протест, поданный Федерацией футбола Франции в отношении матча чемпионата мира, который состоялся 30 ноября», – сказано в заявлении.

Нападающий французской команды забил гол в ворота сборной Туниса на 8-й компенсированной ко второму тайму минуте. Главный судья Мэттью Конджер уже дал финальный свисток, однако после этого отправился изучать повтор. В результате видеопросмотра Конджер отменил гол из-за положения вне игры, и Франция проиграла со счетом 0:1.

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