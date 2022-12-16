Антуан Гризманн: «Чувствуем, что Месси в порядке, он спокоен и безмятежен. Нас ждет сложный финал»

высказался о перед финалом ЧМ-2022.

О влиянии капитана сборной на игру форвард сборной Франции рассказал в интервью Адилю Рами, который был в составе команды Дидье Дешама на ЧМ-2018.

«Ты и сам знаешь, что это будет сложный финал: Лео Месси, стадион, заполненный аргентинцами. Но у нас есть команда и тренер для таких игр. В нас можно верить, мы будем готовы и подойдем к игре в хорошей форме.

Нас ждет очень хороший матч. Аргентина – сложный соперник, они отлично поработали. Лео классно сыграл в полуфинале. Чувствуем, что он в порядке, спокоен и безмятежен.

От нас зависит то, насколько хорошо мы подготовимся к этому матчу. Сегодня и завтра мы займемся восстановлением и сделаем все, чтобы быть готовыми на 100 процентов в воскресенье», – сказал нападающий сборной Франции и «Атлетико».

Финал ЧМ-2022, в котором встретятся и Аргентина, состоится в воскресенье, 18 декабря.

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ