Антуан Гризманн: «Чувствуем, что Месси в порядке, он спокоен и безмятежен. Нас ждет сложный финал»
Антуан Гризманн высказался о Лионеле Месси перед финалом ЧМ-2022.
О влиянии капитана сборной Аргентины на игру форвард сборной Франции рассказал в интервью Адилю Рами, который был в составе команды Дидье Дешама на ЧМ-2018.
«Ты и сам знаешь, что это будет сложный финал: Лео Месси, стадион, заполненный аргентинцами. Но у нас есть команда и тренер для таких игр. В нас можно верить, мы будем готовы и подойдем к игре в хорошей форме.
Нас ждет очень хороший матч. Аргентина – сложный соперник, они отлично поработали. Лео классно сыграл в полуфинале. Чувствуем, что он в порядке, спокоен и безмятежен.
От нас зависит то, насколько хорошо мы подготовимся к этому матчу. Сегодня и завтра мы займемся восстановлением и сделаем все, чтобы быть готовыми на 100 процентов в воскресенье», – сказал нападающий сборной Франции и «Атлетико».
Финал ЧМ-2022, в котором встретятся Франция и Аргентина, состоится в воскресенье, 18 декабря.
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