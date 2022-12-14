Фердинанд о стыке Тео и Буфаля в штрафной Франции: «Скорее пенальти, чем фол в атаке»

Рио Фердинанд считает, что Марокко следовало бить пенальти.

На 27-й минуте полуфинальной игры между африканской командой и Францией защитник , владея мячом, столкнулся в своей штрафной с хавбеком , после чего оба упали на газон.

Главный судья Сесар Артуро Рамос зафиксировал нарушение со стороны полузащитника и показал ему желтую карточку.

«По-моему, это скорее пенальти за фол на Буфале, чем его фол в атаке», – отметил экс-защитник сборной Англии .

Фото: REUTERS/Hannah Mckay

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