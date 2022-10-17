Салах – 5-й в голосовании за «Золотой мяч», Мбаппе – 6-й, Куртуа – 7-й
Вратарь «Реала» Тибо Куртуа занял седьмое место в голосовании за «Золотой мяч».
На шестом месте нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе.
Пятое место занял вингер «Ливерпуля Мохамед Салах.
Церемония вручения «Золотого-мяча»-2022 проходит в эти минуты в Париже.
Холанд – 10-й в голосовании за «Золотой мяч», Модрич – 9-й, Винисиус – 8-й
Сон – 11-й в голосовании за «Золотой мяч», Марез – 12-й, Аллер – 13-й, Леау и Фабиньо делят 14-е место
Ван Дейк – 16-й в голосовании за «Золотой мяч». Каземиро, Влахович и Диас разделили 17-е место
Роналду – 20-й в голосовании за «Золотой мяч». Португалец выигрывал приз 5 раз
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