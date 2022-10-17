Сон – 11-й в голосовании за «Золотой мяч», Марез – 12-й, Аллер – 13-й, Леау и Фабиньо делят 14-е место

Полузащитник Сон Хын Мин занял 11-е место в голосовании за «Золотой мяч».

12-е место в рейтинге занял полузащитник Рияд Марез, 13-е – нападающий Себастьян Аллер, перешедший из в дортмундскую «Боруссию».

14-ю строчку разделили хавбек Фабиньо и вингер Рафаэл Леау.

Напомним, церемония вручения «Золотого-мяча»-2022 начнется в 21:30 по московскому времени.

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