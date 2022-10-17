Сон – 11-й в голосовании за «Золотой мяч», Марез – 12-й, Аллер – 13-й, Леау и Фабиньо делят 14-е место
Полузащитник «Тоттенхэма» Сон Хын Мин занял 11-е место в голосовании за «Золотой мяч».
12-е место в рейтинге занял полузащитник «Манчестер Сити» Рияд Марез, 13-е – нападающий Себастьян Аллер, перешедший из «Аякса» в дортмундскую «Боруссию».
14-ю строчку разделили хавбек «Ливерпуля» Фабиньо и вингер «Милана» Рафаэл Леау.
Напомним, церемония вручения «Золотого-мяча»-2022 начнется в 21:30 по московскому времени.
Ван Дейк – 16-й в голосовании за «Золотой мяч». Каземиро, Влахович и Диас разделили 17-е место
Роналду – 20-й в голосовании за «Золотой мяч». Португалец выигрывал приз 5 раз
Комментарии