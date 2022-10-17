Холанд – 10-й в голосовании за «Золотой мяч», Модрич – 9-й, Винисиус – 8-й

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Эрлинг Холанд стал 10-м в голосовании за «Золотой мяч».

Нападающий дортмундской «Боруссии» этим летом перешел в «Манчестер Сити».

9-ю строчку занял полузащитник «Реала» Лука Модрич, который становился обладателем награды в 2018 году.

8-м стал партнер хорвата по мадридскому клубу Винисиус Жуниор.

Церемония вручения «Золотого-мяча»-2022 проходит в данные минуты в Париже.

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