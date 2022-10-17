Холанд – 10-й в голосовании за «Золотой мяч», Модрич – 9-й, Винисиус – 8-й
Эрлинг Холанд стал 10-м в голосовании за «Золотой мяч».
Нападающий дортмундской «Боруссии» этим летом перешел в «Манчестер Сити».
9-ю строчку занял полузащитник «Реала» Лука Модрич, который становился обладателем награды в 2018 году.
8-м стал партнер хорвата по мадридскому клубу Винисиус Жуниор.
Церемония вручения «Золотого-мяча»-2022 проходит в данные минуты в Париже.
Сон – 11-й в голосовании за «Золотой мяч», Марез – 12-й, Аллер – 13-й, Леау и Фабиньо делят 14-е место
Ван Дейк – 16-й в голосовании за «Золотой мяч». Каземиро, Влахович и Диас разделили 17-е место
Роналду – 20-й в голосовании за «Золотой мяч». Португалец выигрывал приз 5 раз
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