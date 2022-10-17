Холанд – 10-й в голосовании за «Золотой мяч», Модрич – 9-й, Винисиус – 8-й

стал 10-м в голосовании за .

Нападающий дортмундской этим летом перешел в .

9-ю строчку занял полузащитник , который становился обладателем награды в 2018 году.

8-м стал партнер хорвата по мадридскому клубу .

Церемония вручения «Золотого-мяча»-2022 проходит в данные минуты в Париже.

Сон – 11-й в голосовании за «Золотой мяч», Марез – 12-й, Аллер – 13-й, Леау и Фабиньо делят 14-е место

Ван Дейк – 16-й в голосовании за «Золотой мяч». Каземиро, Влахович и Диас разделили 17-е место

Роналду – 20-й в голосовании за «Золотой мяч». Португалец выигрывал приз 5 раз