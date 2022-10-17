Кейн – 21-й в голосовании за «Золотой мяч». Трент, Бернарду и Фоден разделили 22-е место

Три игрока разделили 22-е место в голосовании за «Золотой мяч».

Равное количество баллов набрали защитник Трент Александер-Арнолд и полузащитники Бернарду Силва и Филип Фоден.

21-е место в рейтинге занял нападающий .

Напомним, церемония вручения «Золотого-мяча»-2022 начнется в 21:30 по московскому времени.

Нуньес, Киммих, Рюдигер, Нкунку, Канселу и Меньян разделили 25-е место в голосовании за «Золотой мяч»