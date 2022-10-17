Кейн – 21-й в голосовании за «Золотой мяч». Трент, Бернарду и Фоден разделили 22-е место
Три игрока АПЛ разделили 22-е место в голосовании за «Золотой мяч».
Равное количество баллов набрали защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнолд и полузащитники «Манчестер Сити» Бернарду Силва и Филип Фоден.
21-е место в рейтинге занял нападающий «Тоттенхэма» Харри Кейн.
Напомним, церемония вручения «Золотого-мяча»-2022 начнется в 21:30 по московскому времени.
Нуньес, Киммих, Рюдигер, Нкунку, Канселу и Меньян разделили 25-е место в голосовании за «Золотой мяч»
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