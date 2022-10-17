Нуньес, Киммих, Рюдигер, Нкунку, Канселу и Меньян разделили 25-е место в голосовании за «Золотой мяч»

Стали известны первые результаты голосования за «Золотой мяч».

По итогам подсчета голосов 6 футболистов набрали равное количество баллов. 25-е место разделили следующие игроки:

Дарвин Нуньес ( / «Бенфика»);

Кристофер Нкунку («Лейпциг»);

Жоау Канселу («Манчестер Сити»);

Антонио Рюдигер ( / );

Майк Меньян ( );

Йозуа Киммих ( ).

Напомним, церемония вручения «Золотого-мяча»-2022 начнется в 21:30 по московскому времени.