Нуньес, Киммих, Рюдигер, Нкунку, Канселу и Меньян разделили 25-е место в голосовании за «Золотой мяч»

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Стали известны первые результаты голосования за «Золотой мяч».

По итогам подсчета голосов 6 футболистов набрали равное количество баллов. 25-е место разделили следующие игроки:

Дарвин Нуньес («Ливерпуль» / «Бенфика»);

Кристофер Нкунку («Лейпциг»);

Жоау Канселу («Манчестер Сити»);

Антонио Рюдигер («Реал» / «Челси»);

Майк Меньян («Милан»);

Йозуа Киммих («Бавария»).

Напомним, церемония вручения «Золотого-мяча»-2022 начнется в 21:30 по московскому времени. 

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