Нуньес, Киммих, Рюдигер, Нкунку, Канселу и Меньян разделили 25-е место в голосовании за «Золотой мяч»
Стали известны первые результаты голосования за «Золотой мяч».
По итогам подсчета голосов 6 футболистов набрали равное количество баллов. 25-е место разделили следующие игроки:
Дарвин Нуньес («Ливерпуль» / «Бенфика»);
Кристофер Нкунку («Лейпциг»);
Жоау Канселу («Манчестер Сити»);
Антонио Рюдигер («Реал» / «Челси»);
Майк Меньян («Милан»);
Йозуа Киммих («Бавария»).
Напомним, церемония вручения «Золотого-мяча»-2022 начнется в 21:30 по московскому времени.
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