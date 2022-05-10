Холанд переходит в «Ман Сити», спортсмены на Параде Победы, безумное поражение «Вашингтона», Йокич снова MVP сезона в НБА и другие новости утра

1. Эрлинг Холанд перейдет из «Боруссии» Дортмунд в «Манчестер Сити» на этой неделе. Немецкий клуб получит 75 млн евро одним платежом, а норвежец будет зарабатывать в Англии 350 тысяч фунтов в неделю плюс бонусы, контракт – на 5 лет. Форвард уже прошел медосмотр. «Реал» отказался от трансфера из-за требования агента Райолы прописать отступные 150 млн евро со 2-го сезона.

2. НХЛ. «Вашингтон» упустил победу в четвертом матче серии с «Флоридой» (2:3 ОТ, 2-2). За 3 минуты до конца «столичные» вели 2:1, но не попали в пустые ворота, после чего «Пантерс» (все еще при пустых воротах) сравняли счет и вырвали победу в овертайме. Один из голов «Кэпс» забил Кузнецов, у Овечкина – передача.

«Питтсбург» учинил разгром «Рейнджерс» (7:2), Шестеркин пропустил 6 шайб и был заменен во втором матче подряд, Малкин установил окончательный счет. Все результаты дня – здесь.

3. Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный возглавил расчет «Юнармии» на Параде Победы на Красной площади. Российский гроссмейстер Сергей Карякин тоже посетил Парад Победы. На нем побывали и чемпионы мира в танцах на льду Виктория Синицина и Никита Кацалапов. А молодежная сборная России по хоккею съездила в Главный храм Вооруженных сил РФ.

4. Президент РПЛ Ашот Хачатурянц хочет обратиться в правоохранительные органы по поводу работы арбитра Алексея Матюнина: «Есть достаточно сомнений в непредвзятом судействе».

5. НБА. «Бостон» сравнял счет в серии с «Милуоки» (2-2), Тейтум и Хорфорд набрали по 30 очков.

6. «Рома» уступила «Фиорентине» (0:2) в 36-м туре чемпионата Италии. Команда Жозе Моуринью не побеждает 4 матча подряд в Серии А. Александр Кокорин остался в запасе «фиалок» 6-й раз подряд, россиянин сыграл всего 27 минут в 2022 году.

7. Московское «Динамо» и новосибирский «Локомотив» вышли в финал мужского чемпионата России по волейболу, петербургский «Зенит» и «Зенит» из Казани встретятся в матче за 3-е место. В финале женского чемпионата России «Уралочка» Николая Карполя на тай-брейке одолела «Локомотив» в 4-м матче, впереди решающая игра.

8. Новости хоккея. «Айлендерс» уволили Барри Троца с поста главного тренера. Йоси, Макар и Хедман – претенденты на приз лучшему защитнику сезона НХЛ. Дюбуа, Шабо, Барзэл, Андерсон, Батерсон, Сэнхайм и Мерсер – в составе сборной Канады на ЧМ-2022.

9. Ирине Винер-Усмановой запретили въезд в Латвию на неопределенный срок. Реакция главы Всероссийской художественной гимнастики: «Спросите лучше у Киркорова. Мне на это решение наплевать».

10. Центровой «Денвера» Никола Йокич назван самым ценным игроком НБА второй сезон подряд. Монти Уильямс – лучший тренер сезона-2021/22.

11. Хачанов, Вавринка, ван де Зандшульп, Карацев вышли во 2-й круг турнира в Риме, Тим выбыл. Касаткина, Калинина, Халеп, Азаренко пробились во 2-й круг, Павлюченкова, Кудерметова выбыли.

12. UFC наймет охранника для весов после проваленного взвешивания из-за 200 граммов Чарльза Оливейры, который утратил титул.

Цитаты дня:

Ветле Шостад Кристиансен: «Тот факт, что Латыпов получает воинские звания, для нас выглядит особенным. В России армия и спорт очень тесно связаны»

Александр Шмурнов: «Россия завралась. Очень много лжи – про былую империю, выборы, Навального, Немцова, Сочи-2014»

Фетисов о речи Путина на Параде Победы: «Настолько понятно и объединяюще, что мурашки по коже»

Тьерри Анри: «Все европейские клубы боятся «Реал Мадрид», а «Реал» боится «Барселоны»