Ветле Шостад Кристиансен: «Тот факт, что Латыпов получает воинские звания, для нас выглядит особенным. В России армия и спорт очень тесно связаны»

Норвежский биатлонист Ветле Шостад Кристиансен поделился мнением о связи политики и спорта в России.

В частности, норвежец упомянул о встрече российских биатлонистов с министром обороны Сергеем Шойгу, а также о выступлении лыжницы Вероники Степановой в Кремле.

«Тот факт, что он (Латыпов) получает воинские звания, для нас выглядит особенным. В России армия и спорт очень тесно связаны», – отметил Кристиансен.

«Считаю, что это (выступление Степановой) было довольно шокирующим. Я пока не слышал ни об одной биатлонистке, которая выступила бы в том же духе.

Не могу сказать, добровольно они поступают или их улыбки фальшивы. Никогда не знаешь, каковы последствия для тех, кто не станет подыгрывать. Разрешат ли им снова соревноваться в лыжных гонках?

Но выглядит, конечно, неприятно. Особенно когда слово взяла Степанова. Это не было хорошо.

Очень обидно, что она выглядит столь неосведомленной. Но, возможно, они ограничены в получении информации, назовем это промыванием мозгов. К сожалению», – добавил норвежец.

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