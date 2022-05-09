Монти Уильямс – лучший тренер сезона НБА-2021/22

Главный тренер «Финикса» получит награду «Лучший тренер сезона НБА-2021/22», сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.

50-летний специалист привел «Санз» к лучшему результату в лиге по итогам регулярного чемпионата – 64 победы и 18 поражений. Команда вышла в плей-офф с первым номером посева и сейчас играет в серии второго раунда против «Далласа» (2-2).

Это первая награда лучшему тренеру года в карьере Уильямса.

В тройку претендентов на награду в этом году также входили Тэйлор Дженкинс («Мемфис») и Эрик Споэльстра («Майами»).

В НБА – время вручения индивидуальных наград. В этом году ругают все: правила, критерии, призеров, жюри, даже дизайн трофеев

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