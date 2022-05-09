Холанд прошел медосмотр для «Ман Сити». Форварда выкупят за 60+ млн евро на этой неделе

Нападающий Дортмунд Эрлинг Холанд близок к переходу в .

По сведениям инсайдера Фабрицио Романо, сегодня 21-летний футболист прошел медицинский осмотр и уже вернулся в Дортмунд.

На этой неделе сделка будет заключена официально. «Ман Сити» сообщил «Боруссии», что в ближайшее время активирует пункт об отступных Эрлинга – сумма ближе к 60 миллионам евро, нежели к 75, о которых заявлялось ранее.

В текущем сезоне норвежец провел 23 матча в Бундеслиге и забил 21 гол. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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