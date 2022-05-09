Нападающий Эрлинг Холанд в скором времени станет игроком «Манчестер Сити».
21-летний форвард уже уведомил руководство «Боруссии», что уйдет по завершении сезона.
Как уже сообщалось ранее, все детали трансфера согласованы. «Сити» активирует опцию выкупа в контракте футболиста за 75 млн евро.
При этом дортмундский клуб получит всю сумму сразу, одним платежом.
Официально о переходе Холанда объявят на этой неделе.
В этом сезоне форвард забил 28 голов и отдал 7 передач в 29 матчах за «Боруссию» во всех турнирах. Его статистика доступна здесь.
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