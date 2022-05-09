Кубок Стэнли. «Вашингтон» против «Флориды», «Рейнджерс» в гостях у «Питтсбурга», «Нэшвилл» сыграет с «Колорадо»

«Вашингтон» примет «Флориду» в четвертом матче серии Кубка Стэнли.
«Рейнджерс» в гостях у «Питтсбурга», «Даллас» сыграет с «Калгари», «Нэшвилл» против Колорадо».
1-й раунд
- Дата проведения
- 10 мая, 02.00, «Consol Energy Center»
Счет в серии: 2-1
- Дата проведения
- 10 мая, 02.00, «Capital One Arena»
Счет в серии: 2-1
- Дата проведения
- 10 мая, 04.30, «American Airlines Center»
Счет в серии: 2-1
- Дата проведения
- 10 мая, 04.30, «Bridgestone Arena»
Счет в серии: 0-3
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