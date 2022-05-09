Кубок Стэнли. «Вашингтон» против «Флориды», «Рейнджерс» в гостях у «Питтсбурга», «Нэшвилл» сыграет с «Колорадо»

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«Вашингтон» примет «Флориду» в четвертом матче серии Кубка Стэнли.

«Рейнджерс» в гостях у «Питтсбурга», «Даллас» сыграет с «Калгари», «Нэшвилл» против Колорадо».

НХЛ

Кубок Стэнли

1-й раунд

Питтсбург – Рейнджерс
Дата проведения
10 мая, 02.00, «Consol Energy Center»
Онлайн матча Видео

Счет в серии: 2-1

 

Вашингтон – Флорида
Дата проведения
10 мая, 02.00, «Capital One Arena»
Онлайн матча Видео

Счет в серии: 2-1

 

Даллас – Калгари
Дата проведения
10 мая, 04.30, «American Airlines Center»
Онлайн матча Видео

Счет в серии: 2-1

 

Нэшвилл – Колорадо
Дата проведения
10 мая, 04.30, «Bridgestone Arena»
Онлайн матча Видео

Счет в серии: 0-3

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