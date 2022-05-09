Ирина Винер-Усманова о запрете на въезд в Латвию: «Спросите лучше у Киркорова. Мне на это решение наплевать»

Теги художественная гимнастика Ирина Винер сборная России (художественная гимнастика) ВФХГ Гимнастика

Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер-Усманова отреагировала на новость о включении в список персон нон-грата в Латвии.

Как сообщил глава латвийского МИД Эдгар Ринкевич, въезд в страну запрещен Винер-Усмановой на неопределенный срок. Аналогичные санкции приняты в отношении артистов Филиппа Киркорова, Владимира Винокура и Евгения Петросяна.

«Без комментариев. Спросите лучше у Филиппа Киркорова.

Спорить с ними нечего. Мне на это решение наплевать», – сказала глава ВФХГ.

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