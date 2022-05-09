Никола Йокич признан MVP второй сезон подряд

Центровой «Денвера» Никола Йокич назван самым ценным игроком НБА второй сезон подряд, сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски. Официальное объявление ожидается позже на этой неделе.

В тройке претендентов на награду MVP также были («Филадельфия») и («Милуоки»).

Сербский бигмен завершил регулярный чемпионат сезона-2021/22 с показателями 27,1 очка, 13,8 подбора, 7,9 передачи, 1,5 перехвата и 0,9 блок-шота в среднем за матч.

Йокич стал первым игроком в истории НБА, набравшим 2 000 очков, 1 000 подборов и 500 передач за сезон.

В отсутствие двух других лидеров команды, Джамала Мюррэя и Майкла Портера, Йокич помог «Наггетс» выйти в плей-офф с шестого места в Западной конференции, но команда вылетела в первом раунде уступив в серии «Голден Стэйт» со счетом 1-4.

Йокич стал 14-м игроком в истории лиги, который становился MVP больше одного раза.

Драфт НБА-2014: два великих центровых, два великих данкера, очередной парень Кендалл Дженнер и «Ста-а-а-аускас!»

Йокич – вновь на вершине, Эмбииду – сочувствие. Итоги гонки за MVP НБА

Гонка за MVP НБА. Уже без Леброна, зато с его наследниками