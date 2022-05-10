Шестеркин пропустил 6 шайб в 4-м матче серии с «Питтсбургом» и был заменен во 2-й раз подряд

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Игорь Шестеркин пропустил 6 шайб в четвертом матче серии с «Питтсбургом».

«Пингвинс» разгромили «Рейнджерс» (7:2) в домашнем матче серии первого раунда Кубка Стэнли (3-1). 

Шестеркин за два периода пропустил 6 шайб, отразив 24 броска из 30 (во втором периоде – 11 из 16). На третий период вышел Александр Георгиев, справившийся с 10 бросками из 11. 

Таким образом, Шестеркин был заменен во 2-й раз подряд. В двух гостевых матчах против «Питтсбурга» он пропустил 10 шайб. 

Шестеркин пропустил 4 гола с 15 бросков «Питтсбурга» и был заменен. У Георгиева 19 сэйвов из 20

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