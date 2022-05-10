Шестеркин пропустил 6 шайб в 4-м матче серии с «Питтсбургом» и был заменен во 2-й раз подряд

пропустил 6 шайб в четвертом матче серии с «Питтсбургом».

«Пингвинс» разгромили (7:2) в домашнем матче серии первого раунда Кубка Стэнли (3-1).

Шестеркин за два периода пропустил 6 шайб, отразив 24 броска из 30 (во втором периоде – 11 из 16). На третий период вышел , справившийся с 10 бросками из 11.

Таким образом, Шестеркин был заменен во 2-й раз подряд. В двух гостевых матчах против «Питтсбурга» он пропустил 10 шайб.

Шестеркин пропустил 4 гола с 15 бросков «Питтсбурга» и был заменен. У Георгиева 19 сэйвов из 20

Жерар Галлан: «Ожидаю от Шестеркина выдающейся игры в матче с «Питтсбургом»