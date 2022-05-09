Холанд в «Ман Сити» будет получать 350 тысяч фунтов в неделю плюс бонусы. Контракт – на 5 лет

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Стали известны детали соглашения форварда Эрлинга Холанда с «Манчестер Сити».

По сведениям The Guardian, нападающий покинет дортмундскую «Боруссию» и будет получать в составе «горожан» около 350 тысяч фунтов в неделю, также предусмотрены «существенные» бонусы.

Ожидается, что контракт с норвежцем будет рассчитан на пять лет.

В текущем сезоне 21-летний футболист забил 21 гол за 23 игры в Бундеслиге. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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